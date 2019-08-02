1、得獎者需提供給影片作者遊戲角色名稱與玩家標籤。

2、若得獎者在獎勵發送前已購買野豬騎士造型，則無法替換為其他造型。

3、若得獎者重複被不同的影片作者抽中，仍然只會有一份獎勵，不會有其他獎勵。

4、若得獎者沒有卡爾，則獲取野豬騎士造型，也會獲取卡爾，但可能會需要分兩段，先接收英雄，才能再獲取造型。

5、得獎者獲取造型的時間，預計在活動結束並統一收集完資料後，盡量在14個工作天內發送。

6、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

7、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。