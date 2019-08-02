亂鬥英雄們，大家好！
為了歡慶同樣是由Supercell製作的遊戲──部落衝突邁入7周年！
我們在荒野亂鬥推出了特別的造型──野豬騎士（卡爾）！
同時我們與9位影片作者合作舉辦活動，每位影片作者在所屬頻道將分別抽出2位得獎者，
得獎者將能獲得野豬騎士造型！
一起來看看本次合作的影片作者，以及每個頻道活動的簡略參加方法吧！
所在頻道：大腦動遊戲王
預計抽獎方式：從活動影片下方留言隨機抽取2位「留言」正確且完整資訊的觀眾。
活動影片發佈時間：8月2日18:00
所在頻道：人家都叫我Han
預計抽獎方式：從活動影片下方留言中（請先了解影片作者活動規定）隨機抽取2位。
活動影片發佈時間：8月3日00:30
所在頻道：Hero
預計抽獎方式：從活動影片下方留言#我愛荒野亂鬥的卡爾的野豬騎士造型的玩家中抽取2位。
活動影片發佈時間：8月3日16:00
所在頻道：SGV
預計抽獎方式：從活動影片下方留言中（請先了解影片作者活動規定）隨機抽取2位。
活動影片發佈時間：8月3日18:00
預計抽獎方式：從活動影片下方留言中（請先了解影片作者活動規定）隨機抽取2位。
活動影片發佈時間：8月3日19:00
所在頻道：嘿！兄弟
預計抽獎方式：從活動影片下方留言中（請先了解影片作者活動規定）隨機抽取2位。
活動影片發佈時間：8月3日19:00
所在頻道：瘋狂男孩CrazyBoy
預計抽獎方式：直播時，從直播聊天室留言中隨機抽取2位。
直播時間：8月3日20:00
所在頻道：kuroko哲平
預計抽獎方式：從活動影片下方留言中（請先了解影片作者活動規定）隨機抽取2位。
活動影片發佈時間：8月3日21:00
所在頻道：Dr. mmm
預計抽獎方式：從頻道訂閱者中（請先了解影片作者活動規定）隨機抽取2位。
活動影片發佈時間：8月4日22:00
1、得獎者需提供給影片作者遊戲角色名稱與玩家標籤。
2、若得獎者在獎勵發送前已購買野豬騎士造型，則無法替換為其他造型。
3、若得獎者重複被不同的影片作者抽中，仍然只會有一份獎勵，不會有其他獎勵。
4、若得獎者沒有卡爾，則獲取野豬騎士造型，也會獲取卡爾，但可能會需要分兩段，先接收英雄，才能再獲取造型。
5、得獎者獲取造型的時間，預計在活動結束並統一收集完資料後，盡量在14個工作天內發送。
6、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。
7、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。