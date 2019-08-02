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2019年8月2日
Blog – Brawl Stars

想要免費獲取野豬騎士造型？

亂鬥英雄們，大家好！

為了歡慶同樣是由Supercell製作的遊戲──部落衝突邁入7周年！

我們在荒野亂鬥推出了特別的造型──野豬騎士（卡爾）！

同時我們與9位影片作者合作舉辦活動，每位影片作者在所屬頻道將分別抽出2位得獎者，

得獎者將能獲得野豬騎士造型！

一起來看看本次合作的影片作者，以及每個頻道活動的簡略參加方法吧！

大腦動

所在頻道：大腦動遊戲王

預計抽獎方式：從活動影片下方留言隨機抽取2位「留言」正確且完整資訊的觀眾。

活動影片發佈時間：8月2日18:00

Han

所在頻道：人家都叫我Han

預計抽獎方式：從活動影片下方留言中（請先了解影片作者活動規定）隨機抽取2位。

活動影片發佈時間：8月3日00:30

Hero

所在頻道：Hero

預計抽獎方式：從活動影片下方留言#我愛荒野亂鬥的卡爾的野豬騎士造型的玩家中抽取2位。

活動影片發佈時間：8月3日16:00

SGV

所在頻道：SGV

預計抽獎方式：從活動影片下方留言中（請先了解影片作者活動規定）隨機抽取2位。

活動影片發佈時間：8月3日18:00

壹狗

所在頻道：壹狗 YeEagle's game time

預計抽獎方式：從活動影片下方留言中（請先了解影片作者活動規定）隨機抽取2位。

活動影片發佈時間：8月3日19:00

嘿！兄弟

所在頻道：嘿！兄弟

預計抽獎方式：從活動影片下方留言中（請先了解影片作者活動規定）隨機抽取2位。

活動影片發佈時間：8月3日19:00

Steve Yi

所在頻道：瘋狂男孩CrazyBoy

預計抽獎方式：直播時，從直播聊天室留言中隨機抽取2位。

直播時間：8月3日20:00

哲平

所在頻道：kuroko哲平

預計抽獎方式：從活動影片下方留言中（請先了解影片作者活動規定）隨機抽取2位。

活動影片發佈時間：8月3日21:00

Dr. mmm

所在頻道：Dr. mmm

預計抽獎方式：從頻道訂閱者中（請先了解影片作者活動規定）隨機抽取2位。

活動影片發佈時間：8月4日22:00

注意事項

1、得獎者需提供給影片作者遊戲角色名稱與玩家標籤。

2、若得獎者在獎勵發送前已購買野豬騎士造型，則無法替換為其他造型。

3、若得獎者重複被不同的影片作者抽中，仍然只會有一份獎勵，不會有其他獎勵。

4、若得獎者沒有卡爾，則獲取野豬騎士造型，也會獲取卡爾，但可能會需要分兩段，先接收英雄，才能再獲取造型。

5、得獎者獲取造型的時間，預計在活動結束並統一收集完資料後，盡量在14個工作天內發送。

6、主辦單位保留以上活動及獎項內容修改之權利，若因遇不可抗力之因素，活動將有延後舉辦或取消的可能。

7、主辦單位保留此次活動的最終決策權 。