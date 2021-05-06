Q：如何保障遊戲進度？

A：保障遊戲進度，可於設定中使用Supercell ID綁定遊戲帳號，同時請務必記得並保護自己用於Supercell ID的e-Mail信箱，遊戲玩家支援團隊是無法法得知或查詢你的e-Mail信箱，只有你本人會知道，所以請多加留意。

※小提醒：Facebook帳號僅用於社交功能，無法綁定遊戲進度。

Q：如何找回遊戲進度？

A：若遊戲進度先前已綁定了Supercell ID，可嘗試自主恢復的方式。若沒有綁定過遊戲進度，則可於設定中，點擊幫助與支援，選擇對應的問題後先查看說明，若仍想尋求幫助，可點擊說明最下方的聯繫我們按鈕，聯絡玩家支援團隊，但必須能正確回答與提供玩家支援團隊所需核對資料，才能尋回你的遊戲進度。



Q：可否與他人共享帳號？

A：根據服務條款的規定，不可與他人共享帳號，不論是買賣、共享或者贈與遊戲帳號都違反規定，一個遊戲帳號只能歸屬於一名玩家。多名玩家玩共享同一個遊戲帳號的行為，除了可能導致你的隱私和其他遊戲帳號面臨風險外，也有可能導致被永久封禁。



Q：遊戲有哪些儲值方式？

A：遊戲僅能使用遊戲內購，根據不同的應用商店，其提供的儲值方式可能有所不同，iOS系統提供的儲值方式可查看本篇說明，Android系統提供的儲值方式則可查看本篇說明。請勿購買來路不明的寶石或者透過其他方式儲值，以避免帳號被盜等風險。



Q：儲值遇到問題該怎麼辦？

A：iOS系統的部分是由Apple公司全權負責處理相關付款業務，如果你在24小時後，仍然未能收到購買的物品，請透過此連結直接聯絡他們。Android系統的部分，建議你先核對你的帳單地址和註冊Google錢包的名稱，與你在信用卡發卡公司所登記的地址與名字是否相同，若不相同則可能被取消交易。如果你在24小時後仍未收到你的訂單，請透過遊戲內「幫助與支援」聯絡玩家支援團隊並提供對應收據的圖片。

※小提醒：收據最下方的交易代碼，類似GPA.1234-1234-1234-12345的代碼，必須可完整清楚查看。想了解如何查看購買記錄，請查看本篇文章。

更多遊戲問題，請查看荒野亂鬥支援頁面了解。

