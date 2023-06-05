亂鬥英雄們，大家好！



為了響應世界環境日，我們想要藉由「拯救青蛙」活動，提升人們對於小丑蟾蜍的認識，一種棲息在亞馬遜茂密叢林中的生物。



這些色彩鮮豔的兩棲動物正瀕臨滅絕，超過40%的物種已在其棲地中消失。氣候變遷和生物多樣性減少是一體兩面的，都因人類的非永續發展模式而遭受威脅。從為農業、畜牧業和城市發展而砍伐森林，到過度捕撈和過度開採，這些活動都會對我們所身處的生態系和其中的野生動植物產生巨大影響。



在「Play for the Planet’s Green Game Jam」活動中，我們希望藉由分享大自然對人們健康和幸福的重要性，將玩家與大自然連結起來。萬事萬物都息息相關，杯中水、盤中飧皆來自大地之母的賜福，若不付出心力好好照顧我們的星球，這一切的美好都將不復存在。



透過深入了解氣候變遷的影響以及人類對生態環境的破壞，我們每個人都可以為守護地球做出貢獻。

點擊此處了解更多：

https://www.milkywire.com/greengamejam/supercell/brawl-stars-amazon



如果你喜歡這個活動，請在Player's Choice award項目中投票給《荒野亂鬥》（Brawl Stars），前往投票請點擊：https://greengamejam.playing4theplanet.org/participants/brawl-stars