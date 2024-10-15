大家最喜歡討論的話題！我們對配對機制進行了調整，但大部分調整只會影響1000盃以上的英雄：

對戰配對將考慮英雄獎盃數，並將獎盃數相近的玩家配對到一起。

英雄獎盃數達到1000盃後，玩家們會被分配到同一個配對池中，這將幫助高盃英雄對戰的配對時間縮短。

英雄獎盃數高於1100盃後，才會出現單場對戰失去獎盃數多於贏得獎盃數的情況。

英雄獎盃數達到1000盃之後，不再觸發「逆風高飛」效果。

連勝機制將與單一英雄綁定，讓玩家獲得更加公平的衝盃體驗。

最高連勝紀錄仍將保留在大家的個人資料介面。

但這是否代表英雄獎盃數達到1000盃後，職業選手和休閒玩家都會被分配到同一個配對池？

- 是，但職業選手的數量比休閒玩家的數量少很多很多，雖然這種情況有可能發生，但應該很少見。

排行榜！

總是全力以赴亂鬥的人請注意囉！我們預計會為每個英雄推出兩個排行榜：