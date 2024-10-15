今年，又到了我們重製某個系統的時候了！這次重製的是榮耀聯賽！
原有系統主要有哪些問題？
過於複雜，缺乏樂趣
除此之外，獎勵也很普通！
它迫使玩家無法一直玩自己喜愛的英雄（因為這些英雄達到一定程度後，想再衝盃會變得異常艱難）
同時，在高盃對戰中，配對對戰也需要等待很久
全新系統的設計目標包括：
讓這個系統更容易理解（不一定更簡單），同時增加趣味性！
提升系統對休閒玩家的友善度，同時使其對競技玩家來說更有價值
提高獎勵，進而鼓勵玩家多多參與
移除舊系統中阻礙玩家使用高盃英雄的因素
以下是調整的全部內容：
這次調整了許多內容，可能難以將新舊系統直接對比。但簡而言之，新的榮耀聯賽系統將更加符合直覺，而且玩家在遊戲中投入相同精力的情況下，獲得的獎勵也會變得更豐富。
現在星階共有50階。達到50階以後的星階現在稱為「巔峰」！
要將英雄的星階升至「巔峰」，需達到1000盃。
在新系統中，每獲得20盃就能提升1階。
獎盃的增減將進行調整，以配合榮耀聯賽的重製，使用1000盃以下的英雄參加對戰失敗時失去的獎盃會更少。
只有在英雄超過1100盃後，失去的獎盃才會比贏得的獎盃更多。
榮耀聯賽將與亂鬥主題季同步開始和結束。
現在，每月的榮耀聯賽重置將會把所有高盃英雄的盃數都恢復到1000盃。
盃數低於1000盃的英雄不會進行獎盃重置。
達到1000盃後會怎樣？
達到1000盃後，就代表英雄的星階達到「巔峰」。
1000盃之後獲得的獎盃仍會正常計算，但會轉換為賽季獎盃，幫助大家獲取全新物品——榮耀寶箱（更多相關資訊請見下文）！
只要總獎盃數達到1500盃，玩家就可以解鎖最基礎的榮耀寶箱。但是，只有獎盃數超過1000盃的英雄才能推進寶箱進度。
沒錯，這是一種全新寶箱！每個聯賽賽季結束時，玩家不再只是獲得閃光幣，而是會獲得一個榮耀寶箱！
將一位英雄的盃數提升到1000盃或是總獎盃數達到1500盃時，就可以解鎖榮耀寶箱。
英雄達到1000盃之後獲得的獎盃將轉換成賽季獎盃。賽季獎盃可提升榮耀寶箱等級。
榮耀寶箱分為5個等級：小型、大型、超級、終極和究極。寶箱等級越高，玩家可獲得的獎勵就越豐富。
星階提升的獎勵將被移除，但別擔心，新系統會讓你獲得比以前更多的閃光幣。
榮耀寶箱中包含的主要是外觀，包括必定獲得的一款造型。根據榮耀寶箱的等級，還可能包含神話、傳奇或極限威能造型，以及寶石！
請查看下方圖片了解詳細內容：
但是要拿到高盃數對應的獎勵是不是需要投入很多精力？
- 沒錯，想要獲得較高等級的榮耀寶箱確實需要投入很多精力，但如果你保持目前的遊戲活躍度，可獲得的獎勵將比以前更多。在新系統中，玩家的遊戲技巧會有更大的影響。
大家最喜歡討論的話題！我們對配對機制進行了調整，但大部分調整只會影響1000盃以上的英雄：
對戰配對將考慮英雄獎盃數，並將獎盃數相近的玩家配對到一起。
英雄獎盃數達到1000盃後，玩家們會被分配到同一個配對池中，這將幫助高盃英雄對戰的配對時間縮短。
英雄獎盃數高於1100盃後，才會出現單場對戰失去獎盃數多於贏得獎盃數的情況。
英雄獎盃數達到1000盃之後，不再觸發「逆風高飛」效果。
連勝機制將與單一英雄綁定，讓玩家獲得更加公平的衝盃體驗。
最高連勝紀錄仍將保留在大家的個人資料介面。
但這是否代表英雄獎盃數達到1000盃後，職業選手和休閒玩家都會被分配到同一個配對池？
- 是，但職業選手的數量比休閒玩家的數量少很多很多，雖然這種情況有可能發生，但應該很少見。
總是全力以赴亂鬥的人請注意囉！我們預計會為每個英雄推出兩個排行榜：
賽季排行榜：每個榮耀聯賽賽季會重置
歷史排行榜：顯示某個特定英雄曾經達到的最高獎盃數
每當你取得高排名並進入賽季排行榜時，都會在個人資料介面獲得一個成就圖示，該圖示上會顯示一個數字，當大家在榮耀聯賽賽季中，使用任意一位英雄登頂排行榜，這個數字就會增加，每個賽季一次。
重製之前的獎盃紀錄會怎麼樣？
它們將保留在上文提到的「歷史排行榜」中，直到被打破。
如果在目前系統中，你的英雄星階已經達到35階，你可能會想，之前的努力是不是白費了？答案是……某種程度上來說是，但你的光輝成就將永久存在！
擁有至少1位星階為35階英雄的玩家，將獲得一款獨特的表情。
擁有至少10位星階為35階英雄的玩家，將獲得一個全新專屬稱號。只有在重製前符合該要求的玩家才能獲得。
你的歷史最高星階也會被考慮在內，因此如果在之前的賽季中有英雄星階曾達到過35階，但在本賽季中沒有，也會被計算在內！
個人資料介面中也會顯示曾擁有星階為35階的英雄總數，你仍可藉此展示你的輝煌成就。
在更新後的第一次聯賽賽季獎盃重置中，每位超過1000盃的英雄，其獎盃數都將重置為1000盃。
本次更新將於10月底上線，更新當天將實裝大量調整！
如果大家有超過1000盃的英雄，預計將在11月7日「駭人傳說」主題季結束後發放第一個榮耀寶箱，因此在那之前，可以先累積一些進度唷！
重要資訊：請注意，本文中提到的部分數值並非最終數值，在更新發布時可能會發生變化！
在更新上線時，一些小細節和數值可能仍會改動。關於上述的調整內容，如果大家有任何想法或問題，歡迎在社群平台上告訴我們。如果有比較大的疑問，我們會另發一篇文章進行解答！
Bye！