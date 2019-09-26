活動時間：2019年9月28日、9月29日19:00直播開始至直播結束

活動說明：

觀看傳奇公開賽總決賽賽事直播，並在 官方隨機提問 後 三分鐘內回答正確答 案就能參與抽 獎 ！完整回答3題還可加抽玩偶，另外，兩天直播人數加總達指定數值，還有加碼獎勵，將從兩天分別至少正確回答1題的玩家中抽出！

活動獎勵：

9月28日活動獎勵：

正確回答任1題：荒野亂鬥限定T恤*1（三名）、寶石*10 （五名）、荒野亂鬥限量提袋*1（五名）、荒野亂鬥貼紙組*1（二十名）

正確回答當日3道題目：波可玩偶*1（一名）、寶石*30 （五名）

9月29日活動獎勵：

正確回答任1題：荒野亂鬥限定T恤*1（三名）、寶石*10 （五名）、荒野亂鬥限量提袋*1（五名）、荒野亂鬥貼紙組*1（二十名）

正確回答當日3道題目：潔西玩偶*1（一名）、寶石*30 （五名）

加碼獎勵：

兩天最高觀看人數相加達5000人，加抽獎勵如下：

波可玩偶*1（一名）、荒野亂鬥限定T恤*1（五名）、寶石*50 （十名）

注意事項:

1、得獎名單於活動結束後7天內公布於粉絲團。

2、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門，玩家需於得獎名單公布後3天內將姓名、電話和地址、遊戲內角色名稱、玩家標籤、YT名稱與頭像截圖，以信件標題：【看直播答題！好康在這裡！】寄送至bs_fb2018@hotmail.com

3、寶石獎勵不限發送地區，玩家需於得獎名單公布後3天內將遊戲內角色名稱、玩家標籤、YT名稱與頭像截圖，以信件標題：【看直播答題！好康在這裡！】寄送至bs_fb2018@hotmail.com

4、得獎者若未於指定時間內將寄送資料寄送至bs_fb2018@hotmail.com，則視同放棄得獎資格。

5、直播時答題請勿重複洗頻或發表違反服務條款言論。

6、每人最多僅可獲獎一次。

7、本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。