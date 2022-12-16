亂鬥英雄們，大家好！

今日進行維護，預計修復以下內容，並進行補償：

修復任務刷新倒數時間比預期更長的問題

修復沙迪對敵人僅造成1點傷害的問題

修復查斯特超級技能觸發後被殺死無效的問題

補償將於本次維護後陸續發放，需在2週內領取。先前因異常問題領取過獎盃之路獎勵的玩家不會獲得補償(因為已經因異常問題獲得過額外獎勵)

修復本地化文本問題

修復當玩家只剩一位英雄可解鎖時會跳出放棄按鈕的問題

修復能量點數達上限，額外獲得的能量點數未轉換成金幣的問題

關於補償的注意事項

維護大約將在21:00進行

根據擁有的獎盃數量分為不同的獎盃階等(每2500盃為單位計算)，範圍從5000盃到25000盃，高於或低於此範圍的玩家，將獲得最接近獎盃階等的獎勵。

補償內容須於2週領取完畢

此補償僅限於12月12日更新後沒有再次獲得榮耀之路獎勵的玩家(可領取為異常錯誤)

每個人只能領取一次補償

FAQ



我的獎盃之路獎勵在哪裡？

獎盃之路獎勵於12月12日更新後不得領取，可領取的狀況是異常問題。此次的作法為能夠領取到獎勵的人可以保留獎勵，但針對無法領取到獎勵的人獲得補償。

為什麼不把榮耀之路獎勵分給大家？

這個問題會對玩家造成不同程度的影響，它會根據玩家獎盃數的不同給予一組隨機獎勵。但有可能出現獎盃數較低玩家獲得的獎勵比獎盃數較高玩家還要多。我們會根據玩家的進度給予補償，確保獎盃數越高的玩家會得到更多獎勵（每2500獎盃為一個階等）。

為什麼補償需要一週的時間？

除了應該補償多少外和誰應該獲得補償，需要大量的討論和計算，我們還必須開發一箱新功能，去針對未受異常問題影響的玩家進行處理。決策、開發、測試和執行都需要花費大量時間。