亂鬥英雄們！歡迎來到熱戰叢林！

你準備來場亂鬥了嗎？

全新英雄：麥希（星虹）

普通攻擊：高壓火箭 麥希發射一發會越飛越快的火箭。

超級技能：震盪領域 麥希在短暫的時間內蓄力，然後在她周圍產生大範圍的震盪領域，擊退範圍內的敵人並造成傷害。

武裝配件：撤離戰場 麥希向地面開火，往後退的同時擊暈敵人0.5秒並造成傷害。

武裝配件：終結必殺 麥希立即裝填1發彈藥，她的下一發高壓火箭會根據目標已損失的生命值造成額外傷害。

能力之星：精準射擊 高壓火箭飛到最遠距離時，可造成10%的額外傷害。

能力之星：震顫衝擊 麥希的震盪領域會對敵人造成20%的減速效果，持續2秒。



全新英雄：漢克（史詩）- 預計在6月初推出

天賦：坦克天賦 - 超級技能會在承受傷害時蓄能

普通攻擊：氣球爆破 漢克開始為氣球充氣，氣球會在他放手時或持續充氣10秒後爆炸，充氣時間越長爆炸威力越大，充氣3秒可達最大傷害。漢克只有1格會快速裝填的彈藥格（就像安珀）。

超級技能：全彈發射 漢克向四面八方發射魚雷，魚雷會持續飛行直到命中目標或牆壁，爆炸後造成小範圍傷害。

武裝配件：水球攻勢 下一發氣球爆破會降低敵人移動速度2秒，氣球充氣越久緩速時間就越長。

武裝配件：銅牆鐵壁 漢克受到的傷害減少40%，持續3秒。

能力之星：驚爆時刻 當氣球爆破蓄力達到80%後，漢克的移動速度提升20%。

能力之星：堅實掩體 漢克在牆壁或箱子附近時，受到的傷害減少20%。



全新造型

主題季：熱戰叢林

叢林女皇（麥希造型，149寶石/5,000閃光幣） | 亂鬥通行券70階

動感猴王（柯爾特造型，149寶石/5,000閃光幣）

豹魂祭司（梅格造型，149寶石/5,000閃光幣） | 星光聯賽

耀眼花豹（麥克絲造型，79寶石/2,750閃光幣） + 神秘黑豹（麥克絲造型，必須擁有耀眼花豹造型，29寶石/1,000閃光幣） | 異色造型

馴鱷高手（巴斯特造型，149寶石/5,000閃光幣）

熱戰叢林造型預計將在5月初推出

迷你主題：亂鬥神話

地獄三頭犬（滴答造型，199寶石）

戰神阿瑞斯（納妮造型，199寶石）

天神宙斯（布洛克造型，199寶石）

亂鬥神話造型預計將在6月初推出

模組重製

馴龍騎士（潔西造型，149寶石/5,000閃光幣） + 暗影騎士（潔西造型，必須擁有馴龍騎士造型，49寶石/1,750閃光幣） | 異色造型

東方功夫龍（潔西造型，中國大陸服周年紀念專屬造型）

模組重製會在更新後直接推出。

其他內容

原宿少女（艾謎造型，79寶石/2,750閃光幣） | 黃金週

哥布林（卡爾造型，29寶石/1,000閃光幣）

流浪貓貓（里昂造型，29寶石/1,000閃光幣）

暴走怪獸（霸子造型，29寶石/1,000閃光幣）

黑鳥刺客（艾德加造型，29寶石/1,000閃光幣）

優雅泡泡糖（嗶嗶造型，29寶石/1,000閃光幣）

重裝鯊魚（漢克造型，29寶石/1,000閃光幣）

天才工程師（麥希造型，29寶石/1,000閃光幣）

強化裝置

全新強化裝置：強力召喚（史詩）

召喚物的傷害/恢復量提升20%。 適用於： 潔西 妮塔 Mr. P 塔拉 佩妮



全新強化裝置：安珀──黏稠火油（神話）

安珀的火油會降低敵方英雄的移動速度。 適用於：安珀



全新強化裝置：異芙──多重孵化（神話）

異芙的超級技能可額外孵化1個幼體。 適用於：異芙



全新對戰結算介面

精彩時刻 在進入對戰結算介面時，會為所有玩家展示本場對戰的精彩時刻

對戰結算介面 現在大家可以看到總傷害、擊倒數和死亡數等數據 按讚：現在大家可以為表現精采的玩家按讚（隊友或對手皆可）



全新貨幣：閃光幣！

我們移除星徽點數並引入全新貨幣，它的用途就如同它閃亮的名字：閃光幣！

大家目前所持有的星徽點數將以10比1的比例轉化成閃光幣

閃光幣的上限為7,000 轉化而來的閃光幣可以超過此上限，但在花費掉超過上限的數量之前，無法再獲取更多閃光幣。

獲得閃光幣的途徑有亂鬥通行券、星光聯賽、榮耀聯賽、任務與挑戰。

調整：星光聯賽

獎勵：

贏得30局對戰的獎勵從玩家頭像調整為噴漆

贏得60局對戰的獎勵沒有改動（造型購買資格）

在賽季中達到黃金I的獎勵沒有改動（玩家頭像）

原本玩家會在賽季結束時根據最高的Rank級數獲得一次性星徽點數獎勵，現在調整成： 在每個賽季中每次提升Rank級數便可立即獲取250閃光幣 當新的賽季開始後，便可再次收集先前Rank級數的閃光幣。





賽季重置：

兩個月一次的賽季重置現在更加重要。因為以前玩家們在每次賽季重置時可以很輕鬆地獲取可觀的星徽點數。但遊戲內的可獲取貨幣就應該要…努力去獲取。另外一個正面的效果是對戰配對的速度變得更快了，尤其是在賽季一開始時。

調整：榮耀聯賽

賽季重置：

賽季重置又從每兩個月一次改成每兩個禮拜一次。其中最大的改變是，現在賽季重置時只有玩家獎盃數最高的前20名英雄會被重置，而不是所有超過500盃的英雄都會被重置。

我們也重新調整了重置的計算方式，使其更加側重於玩家的技術，而不只是單純看所投資的時間。例如，因為現在不會掉太多獎盃，所以即使在高端也不需花太多力氣就可以維持你現有的Rank級數，藉此能慢慢提升英雄的Rank。這也接使高端場更容易配對，因為在750盃以上的對戰會隨著時間推移而變得更加競爭。

在榮耀聯賽賽季重置時可以獲得閃光幣。獲得的閃光幣取決於你排名最高的前20名英雄的獎盃數。獎盃數越多，閃光幣就越多！

調整：英雄Rank級數提升

目前大家可以在特定的Rank級數獲得星徽點數作為一次性獎勵。調整後大家仍然可以獲得該獎勵，只是星徽點數會按比例轉化成閃光幣。

全新功能：亂鬥圖鑑

隆重推出可供尋找和收集各種外觀物品的全新系統，亂鬥圖鑑！再也不用苦苦等待想要的造型或表情進入商店輪換，現在它們都在這裡等你來收藏！

大家可以透過商店或英雄介面進入亂鬥圖鑑。

造型調整

造型現在有稀有度囉：

造型稀有度 傳奇：299寶石，無法使用閃光幣購買 神話：199寶石，無法使用閃光幣購買 史詩：149寶石或5,000閃光幣 超稀有：79寶石或2750閃光幣 稀有：29寶石或1,000閃光幣



亂鬥通行券

獎勵：

亂鬥通行券第1階獎勵從1款造型改為2750閃光幣

亂鬥通行券第10階獎勵從1個表情特惠包改為1600閃光幣

亂鬥通行券第43階獎勵從1款噴漆改為1款頭像

暢玩券第70階獎勵從1個表情特惠包改為2,000金幣

購買方式：

亂鬥通行券價格依然為169寶石

包含10階獎勵的亂鬥通行券超值特惠被移除

我們推出全新亂鬥通行券超值特惠，它將包含5階獎勵，售價為9.99美元（各地售價因匯率將可能不同）

遊戲內經濟系統調整

我們為《荒野亂鬥》引入新的線性進度系統已經過去大概4個月，現在已經有足夠的數據來進行一些改動和細節調整，藉此改進這個系統目前的不足之處。

針對新手及初期玩家的調整（10,000盃以下）

我們發現新手及初期玩家解鎖英雄的數量與速度皆不如預期。

根據我們收到的玩家建議，在前期解鎖英雄速度相對較順利，但當要解鎖星光之路上第一個神話英雄，就會有明顯的撞牆期，這種感覺很糟。。

為了解決這個問題，我們將進行以下調整：

增加榮耀之路上1,000盃至10,000盃的英雄積分獎勵數額

在2,000盃及4,000盃里程碑獎勵額外增加500星虹英雄積分

玩家解鎖第一個史詩英雄所需積分減少25%，解鎖第一個神話英雄所需積分減少50%（跟傳奇英雄一樣）。

星虹英雄

我們將減少在星虹英雄剛推出時，解鎖他們所需的星虹英雄積分：

推出當季：2,500（原為4,500）

第2季：1,250（原為1,500）

第3季：500（不變）

毒霧

毒霧現在將根據英雄最大生命值造成百分比傷害，英雄進入毒霧後的前5秒內將受到每秒20%最大生命值的傷害，5秒過後如果仍在毒霧中，每秒會再增加5%的額外傷害。

這項調整將影響以下模式：

荒野生死鬥

極限淘汰賽

亂鬥擂台

配對機制

逆風高飛 現在，在對戰開始前就看到「逆風高飛」圖示可能會讓人很洩氣，但玩家們也無能為力，「逆風高飛」的一方失去獎盃的可能性也比較高。所以我們決定做出一些改變： 「逆風高飛」圖示將只在對戰結束後顯示 如果獲勝一樣會獲得更多獎盃，但戰敗不再失去任何獎盃 觸發逆風高飛所需的獎盃數差額減少至150盃

名稱 隱藏玩家名稱的標準在一般對戰(3v3，荒野生死鬥）中從600盃調整至1,000盃，星光聯賽中從神話調整至大師

高盃玩家配對的冷卻機制（800盃以上） 我們減少在高盃對戰中配對到某個玩家後，不會再次配對到相同玩家的「冷卻時間」。 這將可以減少高盃玩家配對所需時間，且有效減少逆風高飛場次的出現，並藉此讓配對機制體驗更好。 這項調整也適用於星光聯賽和戰隊聯賽。



搶星大作戰

搶星大作戰模式新增第2個勝利條件。目前的對戰機制是在120秒時間結束時，持有賞金之星數量較多的隊伍獲勝。在這次更新之後，率先獲得20星的隊伍即可獲得勝利。

如果沒有隊伍在120秒時間結束前獲得20星，則和以前一樣，持有更多賞金之星的隊伍獲勝，如果雙方賞金之星數量相同，持有藍色賞金之星的隊伍獲勝。

若雙方實力差距太大，這項調整應該可以減少搶星大作戰的對戰時間。

全新隨機事件：荒野生死鬥熱血求生（暫定）

我們正在測試英雄不會自動恢復生命值的荒野生死鬥模式（單人/雙人），某些英雄的主動治療能力不受影響。

此外，可恢復英雄生命值的熱狗會在地圖上隨機出現，擊倒敵人也會掉落！我們想要鼓勵更激進的打法，並阻止玩家轉圈組隊。

如果你能戰到最後，你就是熱狗勝利者！

社群活動欄位

結果出爐！超過300萬次投票的YouTube票選結果是：

以超過60%得票率獲勝的 亂鬥排球 將被加到遊戲中！

亂鬥擂台以18%的票數佔據第2名，並將繼續留在遊戲中，但是我們會推出新地圖！

積分狩獵戰獲得15%的票數，不會被加入到遊戲中。

亂鬥籃球僅獲得7%選票，所以它會被從遊戲中移除。

拯救青蛙活動

與上個主題季的彩蛋活動類似，但這次收集的是青蛙（為了拯救牠們）！

大家可以透過收集青蛙獲得金幣、能量點數和閃光幣。

在達到收集青蛙的軟上限之前，玩家將獲得下方顯示的範圍內獎勵。

在收集40隻青蛙後將達到軟上限，之後大家都只能獲得1單位的各種獎勵。

此外，收集85隻青蛙後將達到硬上限，這時候大家即使收集青蛙也無法獲得任何獎勵，並且會收到請您明天再來的訊息。

這個活動將持續3到5天。

外觀物品

表情

動感猴王、馴鱷高手、豹魂祭司、耀眼花豹、神秘黑豹、三不猴

戰神阿瑞斯、天神宙斯、地獄三頭犬、神話/天神之拳、神話/天神閃電、神話/天神烈焰

黃金週貓貓、黃金週骷髏、原宿少女

亞馬遜青蛙

麥希表情

叢林女皇麥希表情

漢克表情

神燈惡魔、鋼鐵老麥、王者降臨、追星謎妹、迅捷天神、喵喵大盜、馴龍騎士、病毒駭客、型男搶匪

電競里昂和電競麥克絲

全新噴漆

熱戰叢林噴漆、動感猴王、馴鱷高手、豹魂祭司、耀眼花豹

戰神阿瑞斯、天神宙斯、地獄三頭犬

黃金週噴漆、原宿少女

亞馬遜青蛙

麥希噴漆

漢克噴漆

閃光幣噴漆

玩家頭像

熱戰叢林玩家頭像、熱戰叢林面具玩家頭像、動感猴王、馴鱷高手、豹魂祭司、耀眼花豹

亂鬥神話造型玩家頭像、戰神阿瑞斯、天神宙斯、地獄三頭犬

黃金週玩家頭像（5款）、原宿少女

深海大作戰玩家頭像

麥希

漢克

稱號

麥希 = 災厄大師

漢克 = 超坦尖兵

平衡性調整

加強

艾德加

基礎生命值由2,800提升至3,000

我知道大家都想要重製他。然而，在我們能夠處理這件事情之前，這裡還有一些關愛要先給表現不佳的艾德加。這項調整可以讓他不會那麼快被擊倒，這樣他應該更能好好利用生命竊取的被動技能。

雪莉

移動速度由720提升至820（快 → 非常快）

我們現在總算知道「你們到底什麼時候要加強雪莉？」的答案——現在。恭喜！

削弱

RT

基礎生命值由4,100降低至3,900

間隔時間從250毫秒調整為500毫秒

在Meta穩定後，R-T成為強勢角，他擁有2個重要的優勢在於他作為遠程角的耐用性和分裂型態的速度和爆發，所以我們略微降低這兩項優勢，應該有助於其他英雄對上他，使之處於更加平衡的位置，我們會繼續觀察他，就像他觀察著我們一樣。

重製

梅格

梅格上場時就駕駛著機甲

機甲傷害和生命值比之前低

機甲不會隨時間而失去生命值

機甲接受治療時治療量不再減少

機甲的超級技能不再隨時間蓄能，現在需透過傷害蓄能

這項重製沒有人要求我們做，但其實大家都想要（或者我們希望是這樣）！梅格其實一直表現得很好，尤其是在高盃對戰的時候，但她的使用率卻很低。我們覺得很多玩家只感受到她基礎型態的脆弱，卻沒機會體驗到她身穿機甲時的樂趣。稍微反轉一下她的設計機制應該可以讓她在對戰開始時的體驗更好，但也因此我們必須削弱她的機甲作為平衡。

地圖、遊戲模式和活動循環調整

亂鬥排球

已啟用 分頭作戰（全新） 勝利之路（全新） 碎裂土地（全新） 火爆球場（全新）

已停用 無

搶星大作戰

新增 蝮蛇大草原

移除 十字路口

亂鬥足球

新增 大力彈射 活力滿滿

移除 鋼鐵障礙 圓周運動

亂鬥擂台

新增 無限死鬥（全新） 穩紮穩打（全新） 焦點戰區（全新） 遺蹟戰場（全新）

移除 鋼鐵核心 淒涼島嶼 四湖搏鬥 打地鼠

寶石爭奪戰

新增 鄉趣遊樂場

移除 四門激戰

金庫攻防戰

新增 分秒必爭

移除 對角攻防

據點搶奪戰

新增 開門大吉 鬥陣奇兵

移除 交通擁堵 三位一體

極限淘汰賽

新增 深水區

移除 步步為營

荒野生死鬥

新增 飛翔幻夢

移除 蒼翠之柱

排位賽（星光聯賽/戰隊聯賽） 搶星大作戰：神祕流星、酷熱地帶、夾心蛋糕 亂鬥足球：後院球場、綠茵場上、精準射門 寶石爭奪戰：堅石礦井、寶石要塞、水晶遊戲場 金庫攻防戰：燙手山芋、轟隆峽谷、安全區域 據點搶奪戰：灼熱火圈、平行遊戲、一分為二 極限淘汰賽：金臂峽谷、空曠荒野、烈焰鳳凰



地圖場景調整

新增：

熱戰叢林（全新） | 鷹獵人爆、妮塔和里昂的家鄉

星光特技秀

深海大作戰

電玩街荒野生死鬥（全新）

星光特技秀荒野生死鬥（全新）

移除：

機器人工廠

機器人工廠荒野生死鬥

塔拉的市集

糖果樂園

問題修復