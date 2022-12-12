全新英雄：曼蒂（星虹）(將於糖果樂園主題季中推出)

曼蒂是美好星樂園中「糖果樂園」的CEO。她看起來很甜美，但那只是在顧客面前的假象。



當身邊沒有人的時候，她其實非常暴躁，不是因為查斯特又跑出來煩她，就是因為顧客的奧客行為。



普通攻擊：糖果機

曼蒂用她的糖果機發射糖果攻擊敵人。站在原地時，曼蒂會進入「專注」狀態，提升糖果機的射程！



超級技能：甜蜜射線

曼蒂發射一道長長的糖果射線，可以穿透多個敵人和場景物體，造成大量傷害。



武裝配件：黏人焦糖

曼蒂下一次用糖果機命中敵人時，會減慢其移動速度，持續2.5秒。



武裝配件：餅乾碎屑

曼蒂的下一次普通攻擊可以穿透多個敵人和場景物體。



能力之星：凝神遠眺

曼蒂處於「專注」狀態時，發射的糖果飛行速度提升20%。



能力之星：堅硬糖衣

曼蒂處於「專注」狀態時會獲得一個護盾，使自己受到的傷害降低20%。





全新英雄：蓋瑞（神話）

和蘿拉一樣，蓋瑞也是荒野亂萊塢三人組的成員！他的話不多，常用他的姿體語言與手勢表達自己。



普通攻擊：仿真手槍

射出一條直線，擊中敵人時會造成傷害。



超級技能：次元之門

蓋瑞為自己和隊友創造一扇次元之門，可以藉助它來快速脫離危險或展開偷襲！



武裝配件：神奇手杖

蓋瑞的下一次普通攻擊會射出一支神奇手杖，命中時可將敵人往後拉扯一小段距離。



武裝配件：天降鋼琴

蓋瑞的下一次普通攻擊會在地上留下標記，隨後會有鋼琴砸向標記處。{1如果砸到人就不好了，對吧？



能力之星：虛假傷害

當生命值全滿時，蓋瑞受到的下一次傷害減少25%。



能力之星：全新視角

自己與友軍使用次元之門時可恢復1000生命值。





全新英雄：查斯特（傳奇）

查斯特是個滿腦子惡作劇的搗蛋鬼，讓人煩不勝煩，尤其是曼蒂。



他覺得這樣很有趣，因為這就是他表達心意的方式



普通攻擊：帽子魔術

查斯特從帽子裡發射鈴鐺攻擊敵人。鈴鐺的數量會按順序變化：首先發射1個，然後2個，最後是3個。



天賦：出奇糖果盒

該英雄的超級技能每次使用過後都會隨機變化。



超級技能：爆炸糖果

查斯特丟出1顆爆炸糖果，摧毀周圍的障礙物，擊退敵人並對其造成傷害。



超級技能：硬糖大笑

查斯特發射出一大顆硬糖，擊暈被擊中的敵人。



超級技能：甘草人物

查斯特噴射錐形的鹹甘草糖粉，對敵人造成持續傷害。



超級技能：勁爆跳跳糖

查斯特在地上撒滿一大片跳跳糖，對該區域的敵人造成持續傷害。



超級技能：沁涼薄荷糖

查斯特吃下1顆令人神清氣爽的薄荷糖，為自己持續恢複生命值。



武裝配件：隨骰應變

查斯特隨機獲得新的超級技能。



武裝配件：奇幻糖果豆

查斯特吃下1顆帽子裡神秘口味的糖果豆，獲得1種隨機加成效果，持續5秒。

速度加成

傷害加成

持續治療



能力之星：鈴鐺絕技

查斯特的普通攻擊順序增加1次，可發射4個鈴鐺的攻擊。



能力之星：料事如神

查斯特可以預知自己的下一個超級技能。





全新造型

糖果樂園主題季

岩漿女王（曼蒂造型，亂鬥通行券第70階，149寶石）

小熊軟糖（妮塔造型，亂鬥通行券第1階，79寶石）

歡樂皮納塔（阿信造型，星光聯賽，25,000星徽點數或149寶石）

霸子咪（霸子造型，149寶石）

杯子蛋糕（達里爾造型，149寶石）



暗黑聖誕節

暗黑聖誕節造型並非季節限定，之後會出現在商店的造型循環中。

冰霜女皇（安珀造型，149寶石）

耐寒雪怪（山姆造型，149寶石）

魔怪坎普斯（阿信造型，79寶石）



2023新春亂鬥

2023新春亂鬥造型並非季節限定，之後會出現在商店的造型循環中。

異形機車（異芙造型，149寶石）

高分機台（格里夫造型，79寶石）



其他

經典雪莉（雪莉造型，亂鬥聖誕節，12月25日免費獲取）

全球總冠軍格斯（格斯造型，149寶石）

泰迪熊熊（山姆造型，亂鬥情人節，29寶石）

嘻哈MC（曼蒂造型，29寶石）

黑暗掌控者（查斯特造型，29寶石）

全力逃亡者（蓋瑞造型，29寶石）





星光之路

星光之路是解鎖英雄的全新方式。



大家將會在星光之路解鎖所有非星虹英雄。



根據大家解鎖英雄的記錄與進度，將會有一名預設的可解鎖英雄，或是可以在預設的英雄名單內選擇一名英雄解鎖。



每當獲得英雄積分（見下文），就會加速解鎖英雄的進度。



如果在未解鎖的階等中有多名英雄可以選擇，你可以隨時更換要解鎖的英雄，而當收集到解鎖特定英雄稀有度的英雄積分時，將會有最後一次更換英雄的機會。



當推出新英雄時，如符合條件便可以將要解鎖的英雄更換為新英雄（見下文）。



如果已收集到所有非星虹英雄，獲得的英雄積分將會轉換為聲望。



可以在星光之路或英雄介面，使用寶石加速解鎖英雄的進度。



所有的英雄都可以隨時在英雄介面使用寶石購買。



星虹商店

可以使用星虹英雄積分或寶石購買星虹英雄。



要使用星虹英雄積分購買英雄，必須達到購買該英雄的最低條件，該條件會根據你當下擁有多少名星虹英雄而定。



如果你已收集到所有星虹英雄，星虹英雄積分將能轉換為聲望。



星虹英雄的價格（星虹英雄積分或寶石）和之前星虹英雄的稀有度一樣，會隨著主題季的變更降低，星虹英雄的價值會從傳奇降為神話，最後再降為史詩。必須達到亂鬥通行券第30階，才可購買當前主題季的星虹英雄。最新推出的星虹英雄無法使用寶石直接購買，因為購買亂鬥通行券獲取該星虹英雄會更划算。



在星光之路推出新英雄

當星光之路推出新英雄時，可以選擇將解鎖中的英雄更換為新英雄。但為了防止玩家們在解鎖英雄時卡太久，我們也制定了一些規則。



大家在解鎖特定稀有度的新英雄時，必須已解鎖至少一名該稀有度的英雄。



會有7天的時間決定是否要將解鎖中的英雄更換為新英雄，在那之後新英雄將會移至星光之路的最後端。



當選擇將解鎖中的英雄更換為新英雄後，仍然可以放棄解鎖新英雄，而將解鎖進度轉移至原本在解鎖的英雄，但是在這之後新英雄會移至星光之路的最後端，你也無法再次選擇解鎖新英雄。



貨幣調整

已調整：



能量點數

所有英雄專屬能量點數和可賦予任意英雄的能量點數現在都變成能量點數

能量點數現在變成帳號內通用貨幣

上限為：4000





新增：

英雄積分

用於在星光之路上解鎖所有非星虹英雄的英雄

可以從很多地方獲得（亂鬥通行券、榮耀之路、商店、任務和挑戰）



星虹英雄積分

可以從亂鬥通行券免費獎勵和商店獲得

用於在星虹商店購買星虹英雄

上限為：5000





亂鬥通行券

因為將亂鬥寶箱從遊戲中移除，亂鬥通行券獎勵也進行了重大調整



所以，現在大家只能「儲存」1個主題季的亂鬥通行券獎勵（本來是2季），舊主題季獎勵將在新主題季開始時自動領取



亂鬥通行券「頂端」獎勵將從每500代幣1個大型寶箱變為下列固定獎勵：

27英雄積分

145金幣

38能量點數





已購買亂鬥通行券玩家的自動領取機制和特殊補償

2022年12月12日時，所有未領取的亂鬥寶箱都將被自動領取。包含亂鬥通行券獎勵（本主題季和上一主題季）、榮耀之路和在推出亂鬥通行券前獲得的所有亂鬥寶箱。這些寶箱中不會開出2022年12月12日後發布的英雄，但仍有機會開出先前發布的英雄。



在2022年12月12日更新前購買了亂鬥通行券的玩家，將根據目前解鎖進度獲得額外的英雄積分。也就是說，在更新前達到的亂鬥主題季獎勵階數越高，獲得的英雄積分就越多！在更新前購買過亂鬥通行券且在目前主題季（2023年1月2日結束）購買亂鬥通行券的玩家，將可在商店領取一次性特殊補償80寶石（價值為170台幣）！



替代獎勵

任何以亂鬥寶箱作為獎勵的地方，都已更換替代獎勵。



當給予能量點數時，將以能量點數1:金幣2的比例獲得金幣。



亂鬥通行券上的表情特惠包獎勵將換為275英雄積分



每日精選

由於亂鬥寶箱和英雄專屬能量點數都已移除，且現在可以直接在英雄介面購買武裝配件和能力之星，我們決定移除現有商店中的每日精選欄位，但會保留每天的免費獎勵。或許以後我們會再次將每日精選加入遊戲中。



移除每日精選欄位



新增全新每日免費獎勵至商店



可能的獎勵包含：

金幣

能量點數

英雄積分

星虹英雄積分





強化裝置

全新神話強化裝置：

鴉：毒藥傷害增加30%



里昂：超級技能持續時間延長1秒



沙迪：沙塵迷蹤（超級技能）中的敵人傷害減少10%



史派克：提升超級技能的減速效率50%



全新個性裝飾物品

表情（64款）



查斯特動態表情（9款）



曼蒂+岩漿女王動態表情（18款）



蓋瑞動態表情（9款）



全新造型表情（11款）



現有造型表情（9款）



主題季動態表情（8款）



全新噴漆（16款）



傳奇英雄（7款）



《荒野亂鬥》4周年紀念（2款）



亂鬥主題季 - 糖果樂園（2款）



亂鬥情人節（2款）



亂鬥聖誕節免費小禮物（2款）



新春亂鬥（1款）



玩家頭像（21款）



4周年紀念玩家頭像 - 資深玩家（4款）



主題季+更新主題（17款）



挑戰

亂鬥聖誕節挑戰（根據之前的亂鬥萬聖節表情獲得玩家頭像）



電玩挑戰（根據全新電玩系列造型獲得玩家頭像）



雪莉系列表情挑戰（包含雪莉所有表情，就跟之前妮塔系列表情挑戰一樣）



情人節挑戰（雙人荒野生死鬥，獲得兩半愛心）



任務

現在任務獎勵中包含英雄



地圖、遊戲模式和活動循環調整

亂鬥擂台成為常駐模式，並推出7張全新地圖

強強對決

決戰黑河

襯裙之戰

雙刀連斬

毫無藉口

角鬥雙雄

躁動猛攻



冰雪盜禮戰即獎盃保衛戰即禮物保衛戰...再次回歸！



地圖場景調整

新增：



糖果樂園（全新）



格鬥遊戲



Mr. P的冰雪大飯店



移除：



亂鬥之城



平衡性調整

加強

Mr. P

普通攻擊基礎傷害從720提升至760（提升5%）



艾爾普里莫

超級技能傷害從800提升至960（提升20%）



柯爾特

普通攻擊的子彈飛行速度從3804提升至4000（提升5%）



潔西

炮台生命值從3000提升至3300（提升10%）



狂牛

超級技能傷害從800提升至960（提升20%）



嗶嗶

基礎生命值從4400提升至4600（提升5%）



葛羅姆

普通攻擊基礎傷害從1100提升至1160（提升5%）



普通攻擊的炸彈飛行速度從800提升至880（提升10%）



爆破麥克

普通攻擊爆炸延遲時間減少10%



山姆

基礎生命值從5200提升至5400（提升4%）



吉恩

強化裝置「長臂」射程從1格提升至3格



削弱

歐提斯

普通攻擊傷害從460降低至440（降低5%）



格里夫

從超級技能中獲得的蓄能降低23%



從普通攻擊中獲得的蓄能降低10%



巴斯特

普通攻擊攻擊間隔從200毫秒延長至250毫秒（增加25%）



格爾

從普通攻擊中獲得的蓄能從120降低至90（降低25%）



從超級技能中獲得的蓄能從170降低至100（降低40%）



武裝配件「嚴防強風」持續時間從200降低至100（降低50%）



問題修復