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問題修復

修復購買亂鬥通行券介面中顯示的超級寶箱數量不正確的問題。

修復領取亂鬥主題季獎勵中的戰力能量獎勵時，無法成功領取戰力能量，反而會領取該條獎勵之路上第一項尚未領取的獎勵的問題

修復打開額外獎勵的大型寶箱時會自動跳轉到第一項尚未領取的獎勵的問題

修復在小隊中推薦遊戲模式時推薦模式顯示錯誤的問題

修復「選擇活動」介面中，沒有任務的模式也顯示任務圖示的問題

修復點擊「選擇活動」介面中的任務圖示跳轉至任務介面時，英雄任務會標示錯誤的問題

修復點擊任務介面中包含尚未開放活動的任務會跳轉至錯誤活動的問題

修復維護介面中無法點擊影片連結的問題

修復遊戲活動刷新時會錯誤關閉英雄介面視窗的問題

修復觀戰人數圖示擋住城市大激鬥模式中剩餘建築條的問題

修復閃耀銀和璀璨金造型在獲勝介面中會顯示面部表情的問題

修復戰鬥結算介面中里昂不顯示勝利動畫的問題

修復英雄在獲得新的武裝配件或能力之星後，存有「NEW!」標籤時不顯示獎盃數的問題

已登入Facebook時，好友介面的Facebook按鈕上新增勾選符號

完成PvE任務後，結算介面不再顯示任務進度，以便更容易和一般任務區分