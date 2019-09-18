保力
能力之星「療癒特調」恢復的生命值從300提升至400
布洛克
能力之星「燃燒遍野」的每秒傷害從400提升至500
鴉
能力之星「致殘毒藥」使敵人傷害降低的效果從10%提升到13%
能力之星「毒腐收割」的額外傷害從100提升至120
妮塔
能力之星「熊之狂暴」提供的熊靈攻擊速度從50%提升至60%
帕姆
普通攻擊傷害從240提升至260
羅莎
生命值從5200提升至5400
能力之星「荊棘拳套」提供的額外傷害從200提升至220
比特8號
普通攻擊的裝彈時間從1.3秒增加至1.5秒
能力之星「復活接關」重生時彈藥槽為空
嗶嗶
能力之星「全壘打」提供的移動速度加成從15%降低至12%
艾爾普里莫
能力之星「流星衝刺」提供的移動速度加成從32%降低至28%
莫提斯
能力之星「腹蛇突襲」的蓄能時間從3秒增加至3.5秒
小辣椒
能力之星「命中有禮」命中目標後恢復的彈藥從0.4格降低至0.3格
雪莉
能力之星「緊急救護」恢復的生命值從2000減少至1800
滴答
能力之星「自動自發」減少的裝彈時間從15%降低至13%
卡爾
普通攻擊傷害從580提升至600
最少需要等待0.5秒才能再次進行普通攻擊（削弱在非常靠近牆的位置快速使用普通攻擊的情況）
波可
能力之星「單曲循環」恢復的生命值从500提升至600
能力之星「驚世獨奏」的傷害從1000減少至800