亂鬥英雄們，大家好！

我們於今日進行多項調整，實裝詳情如下：

SC ID好友功能將在更多地區上線（日本、加拿大、香港、澳洲和紐西蘭）

平衡性調整

吉恩：武裝配件「救援神燈」的治療量從1000降低至700

艾謎：武裝配件「好人卡」的使用次數從3降低至2

鴉 ：武裝配件「護盾發生器」的使用次數從3降低至2

史派克： 能力之星「曲線刺刺球」的效果提升50%

問題修復

修復塔拉的武裝配件無法顯示地圖上所有敵人位置的問題

修復亂鬥足球模式中賈姬和法蘭克在使用超級技能時仍能踢球的問題。

修復達里爾的超級技能無法破壞障礙物的問題

遊戲性調整

現在使用武裝配件會打斷自動恢復生命值（僅限啟動的瞬間，不包括生效時間）

使用普通攻擊或超級技能不會再打斷武裝配件效果

荒野生死鬥：隕石現在不會在對戰早期鎖定落單的英雄