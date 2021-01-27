全新星虹英雄-拉夫上校
拉夫是亂鬥星戰艦的上校，也是一位精通謀略的汪星人。
普通攻擊
發射兩束可以在牆體上反彈的雷射
超級技能
呼叫空投補給，對空投點的敵人造成傷害，並留下一個可以提高生命值和傷害的道具供友方英雄拾取。強化效果無法疊加。如果英雄被擊倒，將失去已獲得的強化效果。
武裝配件
拉夫上校丟出3個生命值為2000的沙袋掩護自己。
能力之星
空投的補給中現在還會包括一顆炸彈，使空投傷害提高1000，並且可以摧毀掩體。
全新造型及角色視覺特效/音效
亂鬥星勢力造型！
D4R-RY1：亂鬥主題季第1階獎勵（達里爾造型）
暗黑領主：149寶石（史派克造型）
星艦領航員：79寶石（葛蕾特造型）
更多造型！
溫柔紳士：79寶石（阿魯造型）
黑潮船長：10000點星徽點數（卡爾造型）
太空浪浪：亂鬥主題季第70階獎勵（拉夫上校造型）
星際硬漢：149寶石（狂牛造型）
動態表情：小辣椒、妮塔、潔西、帕姆、史派克和嗶嗶
臉部新增動態效果
獨眼大盜、散彈魔女（雪莉造型）
妮塔、柴犬妮塔
奪寶大副（柯爾特造型）
狂牛、狂牛蠻王
爆破麥克、鋼鐵老麥、火爆教頭
亡靈新娘（小辣椒造型）
嗶嗶、大劍少女
甲蟲霸主（碧兒造型）
莫提斯、暗夜男巫、鄉村搖滾
賈姬
法蘭克
麥克絲
暗影騎士（潔西造型）
牛年新春特別內容！
全新主介面背景與音樂
6款春節主題表情
遊戲模式/活動循環調整
幾乎所有PvP模式的地圖池都有更新，地圖將從地圖編輯器獲勝作品和玩家社群地圖大賽優勝作品中選出。
全新武裝配件！
羅莎：對所有躲在草叢中的敵人造成100傷害，並使他們在3秒內減速。
Mr.P：下一次普通攻擊會在終點處召喚一個機器助手。
波可：淨化大範圍內友方英雄身上的負面效果（擊暈、擊退、持續性傷害等），並使他們在1秒內對負面效果免疫。
法蘭克：下一次普通攻擊會將擊中的敵人拉向自己。
吉恩：朝身邊大範圍內所有可見敵人發射追蹤彈，追蹤彈飛行距離越遠，傷害越高。
納妮：下次受到傷害時，會將所受傷害的80%反彈給攻擊者，自己承受剩餘20%的傷害。
塔拉：塔拉在身邊召喚3個持續6秒的脆弱虛影，它們會自動攻擊敵人。
滴答：無敵1秒，然後對身邊的敵人造成1000傷害。
平衡性調整
配對機制
優化總獎盃數高於15000或單英雄高於700的玩家的配對準確度。調整後，除非多排，否則這些玩家不會再配對到總獎盃數低於15000或單英雄低於700的玩家。
地圖編輯器
參加大賽獲勝地圖欄位的對戰將不會再獲得或失去獎盃
安珀
普通攻擊每秒傷害從2000提升至2200
生命值從3000提升至3200
嗶嗶
生命值從3800提升至4200
卡爾
武裝配件「高溫排氣口」的每秒傷害從400提升至600
鴉
受到鴉毒藥影響的敵人獲得的所有治療效果降低40%
略微增加普通攻擊提供的超級技能蓄能，蓄能所需次數從15次減少至14次（未計算毒藥持續傷害）
吉恩
普通攻擊傷害從1000提升至1080
潔西
普通攻擊傷害從920提升至1120
普通攻擊每彈射一次，造成的傷害就降低25%（不影響超級技能蓄能）
里昂
普通攻擊傷害從460提升至480
略微增加普通攻擊提供的蓄能，現在普通攻擊貼身全部命中2次即可蓄滿超級技能
麥克絲
武裝配件「超能時空鞋」的觸發延遲從4秒縮短至3秒
沙迪
增加普通攻擊提供的超級技能蓄能，蓄能所需次數從6次減少至5次
芽芽
普通攻擊傷害從940提升至1020
柯爾特
普通攻擊的裝彈速度降低5.9%
其他
全新活動選擇介面
電競賽事
新聞介面新增電競賽事選項
主介面右側新增錦標賽介面按鈕
只有在荒野亂鬥全球錦標賽挑戰中達成15勝才能看到該按鈕
進入後，玩家可以在該頁面報名參加第2階段的線上月度資格賽
問題修復
賈姬能力之星「以岩還眼」不會再觸發對方賈姬「以岩還眼」，避免出現反擊無限循環的情況
修復任務不會出現拜倫恢復生命值任務的問題
修復達里爾使用超級技能後可能卡在水中的問題
修復地圖編輯器中的小問題
修復地圖編輯器中玩家可以在地圖角落創建無法到達的單格地塊的問題
修復亂鬥足球模式中繩索隔離欄被摧毀後，足球和隔離欄的互相作用問題
修復亂鬥足球進球後，極少數情況下鷹獵人爆的地雷仍留在地面的問題
修復極少數情況下，阿魯超級技能可能導致遊戲閃退的問題
修復攻堅機甲的尋徑系統被傳送門干擾的問題
修復卡爾扔出十字鎬後被傳送門傳送時十字鎬可能出現的異常問題
修復電腦控制的莫提斯會無視Mr.P召喚的機器助手等召喚物的問題
修復荒野生死鬥中，快速射擊會優先攻擊箱子而非敵人的問題