全新星虹英雄-拉夫上校



拉夫是亂鬥星戰艦的上校，也是一位精通謀略的汪星人。



空投的補給中現在還會包括一顆炸彈，使空投傷害提高1000，並且可以摧毀掩體。

呼叫空投補給，對空投點的敵人造成傷害，並留下一個可以提高生命值和傷害的道具供友方英雄拾取。強化效果無法疊加。如果英雄被擊倒，將失去已獲得的強化效果。

發射兩束可以在牆體上反彈的雷射

全新造型及角色視覺特效/音效

亂鬥星勢力造型！



更多造型！



動態表情：小辣椒、妮塔、潔西、帕姆、史派克和嗶嗶



臉部新增動態效果



牛年新春特別內容！

遊戲模式/活動循環調整

幾乎所有PvP模式的地圖池都有更新，地圖將從地圖編輯器獲勝作品和玩家社群地圖大賽優勝作品中選出。

全新武裝配件！

羅莎：對所有躲在草叢中的敵人造成100傷害，並使他們在3秒內減速。



Mr.P：下一次普通攻擊會在終點處召喚一個機器助手。



波可：淨化大範圍內友方英雄身上的負面效果（擊暈、擊退、持續性傷害等），並使他們在1秒內對負面效果免疫。



法蘭克：下一次普通攻擊會將擊中的敵人拉向自己。



吉恩：朝身邊大範圍內所有可見敵人發射追蹤彈，追蹤彈飛行距離越遠，傷害越高。



納妮：下次受到傷害時，會將所受傷害的80%反彈給攻擊者，自己承受剩餘20%的傷害。



塔拉：塔拉在身邊召喚3個持續6秒的脆弱虛影，它們會自動攻擊敵人。

