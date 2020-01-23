全新英雄：Mr. P
Mr. P是脾氣暴躁的行李運送員，會憤怒地將行李丟向敵人。他的超級技能是召喚機器助手進行支援。
普通攻擊 - 強制送達 - MR. P憤怒地丟出一個沉重的行李。如果行李擊中障礙物或敵人會高高彈起，然後重重砸在目標後方並造成範圍傷害。
超級技能 - 助手出擊 - MR. P部署一座機器助手的基地，裡面裝著他精心製作的機器企鵝助手，它們會不斷攻擊和騷擾對手（還有不講理的奧客）。一次只會啟動一位機器企鵝助手。
能力之星 - 小心輕放 - MR. P丟出的行李即使沒有擊中敵人或障礙物，也能彈起並爆炸。
能力之星 - 基地翻修- MR. P機器助手基地的生命值提升3000
全新模式 - 據點搶奪戰
玩家在據點中停留且據點內沒有敵人達3秒，就可以獲得1分。對戰持續2分鐘，當時間終止時，獲得積分最多的一方贏得對戰。當對戰還剩30秒時，可獲得雙倍積分！
當敵人進入據點或己方隊員離開據點時，都會打斷積分的獲取。
新春快樂！
全新的電玩街場景、邪惡機器人以及更多要素！
病毒駭客(比特8號) - 300寶石
大劍少女(嗶嗶) - 150寶石
街頭忍者(塔拉) - 80寶石
更多造型！
戀愛女神(小辣椒) - 150寶石
無尾熊妮塔 - 80寶石
特務P(Mr. P) - 30寶石
電競賽事
敗場上限由3場調整為4場
尋找小隊時會將玩家的總盃數列入計算
修復玩家無法選擇第二個能力之星的問題
配對時將不會出現重複的英雄
活動/地圖調整
電玩街場景將會有多張新地圖
獵星大亂鬥和首領群攻戰將被移除
平衡性調整
碧兒 - 一線生機的護盾持續時間從1秒降至0.6秒
達里爾 - 護身鋼圈的護盾持續時間從3秒降至2.5秒
麥克絲
游擊裝彈的裝彈效率降低25%
普通攻擊傷害從250提升至300
麥克絲啟動超級技能後的一秒內，周圍的隊友都能獲得加速效果。(原本只有啟動的瞬間可以獲得)
其他更新
榮耀之路獎勵調整！
請在7天內於商店領取因此項調整而可領取的獎勵
全新優化的英雄介面
RANK和經驗等級提升也可在雙倍代幣活動中獲得額外代幣
改善平板操控