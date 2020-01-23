全新英雄：Mr. P

Mr. P是脾氣暴躁的行李運送員，會憤怒地將行李丟向敵人。他的超級技能是召喚機器助手進行支援。

普通攻擊 - 強制送達 - MR. P憤怒地丟出一個沉重的行李。如果行李擊中障礙物或敵人會高高彈起，然後重重砸在目標後方並造成範圍傷害。

超級技能 - 助手出擊 - MR. P部署一座機器助手的基地，裡面裝著他精心製作的機器企鵝助手，它們會不斷攻擊和騷擾對手（還有不講理的奧客）。一次只會啟動一位機器企鵝助手。

能力之星 - 小心輕放 - MR. P丟出的行李即使沒有擊中敵人或障礙物，也能彈起並爆炸。