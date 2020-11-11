全新英雄 - 阿魯

阿魯是個陽光開朗的冰沙機器人，他過於活潑的性格讓Mr.P很頭疼。



普通攻擊 發射多杯冰沙，被擊中的敵人會逐漸積累冰凍槽，冰凍槽蓄滿後，該目標會被擊暈1秒。



超級技能 扔出一瓶冰沙糖漿，在地上留下一片光滑的冰面，讓踩在上邊的敵人腳底打滑！



武裝配件 阿魯用堅硬的冰塊保護自己，在1秒內免疫所有傷害，但是期間不能進行任何操作。



能力之星 處於阿魯超級技能範圍內的敵人會累積冰凍槽，效果和普通攻擊一樣。



全新造型及角色視覺特效/音效

冰雪國王（亂鬥通行券，70級）（阿魯造型）



暴躁行李員（亂鬥通行券，1級）（爆破麥克造型）

莎莉納妮（LINE FRIENDS） | 150寶石- 預計11月推出



熊美小辣椒（LINE FRIENDS） | 80寶石- 預計12月推出



兔兔麥克絲（LINE FRIENDS） | 150寶石- 預計12月推出



其他造型及角色特效優化

優化比特8號表情動畫



優化璀璨金、閃耀金造型視覺特效

現在有閃亮亮的發光特效啦！



亂鬥主題季

亂鬥主題季第4季：冬日假期！



在解鎖主題季第30階獎勵前，無法從寶箱中開出當季星虹英雄



和開出其他史詩英雄一樣，現在從寶箱中開出星虹英雄會降低你從寶箱中開出英雄的概率。



主題季第4級開始時，系統會自動幫你領取主題季第1季的獎勵。



遊戲模式/活動循環調整

新活動刷新提供的枚代幣從10降低至5



試玩「入圍地圖」欄位中玩家製作的地圖並為其投票可獲得30枚代幣（每次10枚代幣，每天最多3次）

新場景：Mr.P的冰雪大飯店



總獎盃數達到1000即可解鎖兩個新的地圖編輯器活動欄位

入圍地圖欄位

該欄位中會循環出現玩家發布的地圖，玩家選擇該欄位並點擊對戰後，就會進入其中一張地圖，試玩之後可以對該張地圖評價喜歡或不喜歡。

每天將出現不同的遊戲模式

每10秒更換一張新地圖

在這個欄位對戰可以獲得枚代幣獎勵，但是不會獲得或失去獎盃。

獲勝作品欄位

該欄位會出現前一天試玩中獲得最多按讚喜歡的獲勝地圖。

在這個欄位對戰可以正常獲得獎章獎勵和獲得或失去獎盃。

優化多張據點搶奪戰地圖。



地圖編輯器（BETA版）

現在可以發布自己製作的地圖，讓所有玩家一起玩啦！

地圖一共分為4個階段：草稿→已提交→審核通過→已發布

草稿狀態下，玩家可以自由編輯地圖

玩家對地圖滿意後，就可以提交地圖，然後邀請其他玩家前往友誼賽房間進行試玩。試玩結束後，地圖作者以外的其他玩家會收到一個彈窗，詢問是否同意該地圖進行發布。地圖需要達到至少50%的通過率（共需要10份投票），才能獲得發布資格。如果提交之後，玩家又修改地圖，則地圖會重新回到草稿狀態，需要重新透過友誼賽試玩和投票。 發布之後，地圖會進入候選池，供選擇「入圍地圖」欄位的玩家試玩使用。到了這個階段，玩家便不能再修改地圖。



英雄平衡性調整

安珀

移動速度從非常快降低至普通

普通攻擊的每秒傷害從2400降低至2000



其他

如果地圖上沒有存活的敵人，召喚出的寵物（例如妮塔的熊靈）會跟著主人前進。



問題修復