全新英雄 - 阿魯
阿魯是個陽光開朗的冰沙機器人，他過於活潑的性格讓Mr.P很頭疼。
普通攻擊
發射多杯冰沙，被擊中的敵人會逐漸積累冰凍槽，冰凍槽蓄滿後，該目標會被擊暈1秒。
超級技能
扔出一瓶冰沙糖漿，在地上留下一片光滑的冰面，讓踩在上邊的敵人腳底打滑！
武裝配件
阿魯用堅硬的冰塊保護自己，在1秒內免疫所有傷害，但是期間不能進行任何操作。
能力之星
處於阿魯超級技能範圍內的敵人會累積冰凍槽，效果和普通攻擊一樣。
全新造型及角色視覺特效/音效
冰雪國王（亂鬥通行券，70級）（阿魯造型）
暴躁行李員（亂鬥通行券，1級）（爆破麥克造型）
莎莉納妮（LINE FRIENDS） | 150寶石- 預計11月推出
熊美小辣椒（LINE FRIENDS） | 80寶石- 預計12月推出
兔兔麥克絲（LINE FRIENDS） | 150寶石- 預計12月推出
其他造型及角色特效優化
優化比特8號表情動畫
優化璀璨金、閃耀金造型視覺特效
現在有閃亮亮的發光特效啦！
亂鬥主題季
亂鬥主題季第4季：冬日假期！
在解鎖主題季第30階獎勵前，無法從寶箱中開出當季星虹英雄
和開出其他史詩英雄一樣，現在從寶箱中開出星虹英雄會降低你從寶箱中開出英雄的概率。
主題季第4級開始時，系統會自動幫你領取主題季第1季的獎勵。
遊戲模式/活動循環調整
新活動刷新提供的枚代幣從10降低至5
試玩「入圍地圖」欄位中玩家製作的地圖並為其投票可獲得30枚代幣（每次10枚代幣，每天最多3次）
新場景：Mr.P的冰雪大飯店
總獎盃數達到1000即可解鎖兩個新的地圖編輯器活動欄位
入圍地圖欄位
該欄位中會循環出現玩家發布的地圖，玩家選擇該欄位並點擊對戰後，就會進入其中一張地圖，試玩之後可以對該張地圖評價喜歡或不喜歡。
每天將出現不同的遊戲模式
每10秒更換一張新地圖
在這個欄位對戰可以獲得枚代幣獎勵，但是不會獲得或失去獎盃。
獲勝作品欄位
該欄位會出現前一天試玩中獲得最多按讚喜歡的獲勝地圖。
在這個欄位對戰可以正常獲得獎章獎勵和獲得或失去獎盃。
優化多張據點搶奪戰地圖。
地圖編輯器（BETA版）
現在可以發布自己製作的地圖，讓所有玩家一起玩啦！
地圖一共分為4個階段：草稿→已提交→審核通過→已發布
草稿狀態下，玩家可以自由編輯地圖
玩家對地圖滿意後，就可以提交地圖，然後邀請其他玩家前往友誼賽房間進行試玩。試玩結束後，地圖作者以外的其他玩家會收到一個彈窗，詢問是否同意該地圖進行發布。地圖需要達到至少50%的通過率（共需要10份投票），才能獲得發布資格。如果提交之後，玩家又修改地圖，則地圖會重新回到草稿狀態，需要重新透過友誼賽試玩和投票。
發布之後，地圖會進入候選池，供選擇「入圍地圖」欄位的玩家試玩使用。到了這個階段，玩家便不能再修改地圖。
英雄平衡性調整
安珀
移動速度從非常快降低至普通
普通攻擊的每秒傷害從2400降低至2000
其他
如果地圖上沒有存活的敵人，召喚出的寵物（例如妮塔的熊靈）會跟著主人前進。
問題修復
修復討稅搗蛋鬼造型普通攻擊沒有音效的問題
修復隊友/敵方安珀普通攻擊沒有音效的問題
修復觀戰或觀看亂鬥TV時不顯示安珀火油的問題
修復團隊首領戰欄位下方的圖示錯誤顯示為對戰場景而非團隊首領戰模式的問題