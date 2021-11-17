戰力等級

英雄戰力等級可升至11級！



更新後，9級英雄獲得能力之星後，不會再自動升到10級。將英雄升升到9級、10級、11級所需的資源如下：



9級：50能量點數+1250金幣→能力之星欄位



10級：890能量點數+1875金幣→強化裝置欄位1



11級：1440能量點數+2800金幣→強化裝置欄位2



強化裝置

裝置是10級和1級的英雄可自帶物品。強化裝置的推出，將進一步強化升級遊戲內容，提供更多樣的戰略搭配。現推出的強化裝置一共有5種類型，不同類型給英雄提供不同的被動技能。



強化裝置可在英雄介面進行製造和升級，需要消耗兩種全新資源：裝置代幣和神奇碎片。這兩種資源可以從亂鬥寶箱中開出，也可以透過商店（普通商店或戰隊商店）獲取。

強化裝置最高可升3級，每次升級都可至提升裝置的效果。



敏捷：在草叢中時移動速度提升15/20/25%

恢復：靜止不動時恢復100/150/200生命值



強攻：生命值低於50%時對敵人造成10/15/20%額外傷害



韌性：受到擊暈效果的持續時間和環境效果的程度減少25/30/35%



防護：在英雄生命值全滿的狀態下，獲得一個生命值為300/450/600的消耗型護盾。護盾每0.5秒恢復5％生命值。



強化裝置無法互通，無法在英雄之間轉移，一旦製作就會被綁定到所選擇的英雄身上。與武裝配件、能力之星一樣，在對戰開始前可以調整英雄的強化裝置。



戰隊

戰隊將在總獎盃數達到900盃時解鎖

新增教學引導動畫，幫助玩家找到適合的戰隊



隊成員人數調整為30人



戰隊聯賽

戰隊聯賽是一種戰隊之間的全新競賽！



每個賽季，您的戰隊將和其他7支戰隊配對到一起，在3個活動日期間展開競賽。每個活動日，每位戰隊成員都將獲得4張免費入場券，可用於參加戰隊聯賽活動，贏取戰隊獎盃，而戰隊獎盃則意味著獎勵！



賽季

每個賽季為期1週。



其中有3個活動日，分別是週三、週五和週日。



每個活動日，每位成員都將獲得4張入場券，入場券數量將在每個活動日結束時重置。



黃金入場券：每個賽季，每位成員還可獲取4張額外黃金入場券。免費入場券用完後，可使用黃金入場券繼續參加對戰。

黃金入場券需花費星光點數或寶石購買。





遊戲模式和配對機制

戰隊聯賽根據戰隊所在區域進行配對。



戰隊成員可選擇參加兩種類型的聯賽對戰：一種是標準對戰，採用BO1一局定勝負；另一種是競技對戰，和星光聯賽一樣，採用BO3三局兩勝制。



參加每場標準對戰都需要1張入場券，競技對戰則需要2張入場券。



標準對戰每個活動日只有一種遊戲模式和一張地圖。



競技對戰和星光聯賽共用相同地圖池。



戰隊獎盃

戰隊成員參加戰隊聯賽對戰可獲得戰隊獎盃，和戰隊成員組隊參戰還可獲得額外的戰隊獎盃，具體數量取決於參加的對戰類型。



參加標準對戰可獲得的戰隊獎盃數量：

隨機組隊：輸掉+1盃、平手+2盃、獲勝+3盃

與戰隊成員組隊：輸掉+2盃、平手+3盃、獲勝+4盃

參加競技對戰可獲得的戰隊獎盃數量：

隨機組隊：輸掉+3盃、獲勝+7盃

與戰隊成員組隊：輸掉+5盃、獲勝+9盃



戰隊積分



每個活動日結束時，系統將根據各戰隊所有成員累積的戰隊獎盃數，對戰隊進行排名。根據排名，戰隊將獲得



對應的戰隊積分：



第1名：100戰隊積分



第2名：80戰隊積分



第3名：70戰隊積分



第4名：50戰隊積分



第5名：40戰隊積分



第6名：30戰隊積分



第7名：20戰隊積分



第8名：10戰隊積分



戰隊獎盃數量將在活動日結束時重置。



賽季結算和戰隊RANK

戰隊聯賽賽季將在每週一結算，配對到一起的全部8支戰隊將根據3個活動日期間獲得的戰隊總積分數進行排名。這個排名將決定戰隊是晉級還是降級，同時也決定獎勵數量！和星光聯賽一樣，戰隊聯賽的RANK共19個階等。戰隊聯賽第1個賽季開始時，所有戰隊的起始RANK都是青銅I。

戰隊幣和戰隊商店

每週的戰隊聯賽賽季結束時，每位戰隊成員將獲得戰隊幣獎勵，具體數量取決於：



所屬戰隊的聯賽RANK



戰隊的每週賽季排名



個人的活躍程度



戰隊幣可用於在戰隊商店兌換：



專屬造型



能量點數（可賦予任何英雄）



金幣



裝置代幣



神奇碎片



造型和表情

戰隊商店造型：



戰鬥咕咕雞（彈射造型）



起司外送員（爆破麥克造型）



玩具馬鈴薯（斯威克造型）



動畫表情

亂鬥聖誕節表情



平衡性調整

蘿拉

普通攻擊傷害從280降低至260



基礎生命值從4000降低至3800



蘿拉在和大多數英雄交鋒時都佔優勢，這讓她有點過於強大了。雖然投擲類英雄可以有效克制蘿拉，但她還是適用於大多數地圖，過於全能。降低蘿拉的普攻傷害和生命值後，應該能讓更多英雄與她一戰。



其他

增加觸覺回饋，即在英雄造成或受到傷害時，設備會震動（可選擇關閉）



略微調整妮塔的視覺特效



略微調整潔西的頭像



問題修復