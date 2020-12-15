全新史詩英雄 - 艾德加（預計12月19日推出！）
普通攻擊
射程非常短，連續攻擊2次，同時恢復造成傷害25%的生命值
超級技能
艾德加跳向指定位置，落地後暫時增加移動速度。和達里爾一樣，艾德加的超級技能也會緩慢自動蓄能。
武裝配件
超級技能的蓄能速率在3秒內提升700%
能力之星
艾德加的超級技能在落地時會對附近的敵人造成1000傷害
全新神話英雄 - 拜倫（預計12月16日推出！）
普通攻擊
遠距離攻擊，擊中敵人時對敵人施加持續傷害，擊中隊友時對隊友施加持續治療。同一目標身上的持續傷害或治療效果可以多次疊加。
超級技能
扔出一瓶藥水，在落地後會立即爆炸，對范圍內的敵人造成傷害，同時為範圍內的友方恢復生命。
武裝配件
消耗1發彈藥，在3秒內持續恢復生命值，每秒800
能力之星
超級技能可以在9秒內降低敵人透過所有途徑獲得治療的50%，包括不進行或受到攻擊一段時間後的自然恢復。
全新造型及角色視覺特效/音效-待定
胡桃鉗衛兵/ 150寶石/ （格爾造型）
冰雪炸彈人/ 80寶石/ （滴答造型）
聖誕怪人/ 150寶石/ （法蘭克造型）
部落勇士/ 30寶石/ （鷹獵人爆造型）
以下英雄的表情將變為動畫版本：芽芽、波可、布洛克、柯爾特、莫提斯、雪莉、艾爾普里莫、塔拉
新增璀璨金/閃耀銀造型：滴答、鴉、達里爾、潔西、塔拉
遊戲模式/活動循環調整
全新機甲攻堅戰對戰場景：廢料處理場
禮物保衛戰2.0
新版禮物保衛戰模式上線，我們對其中一些機制進行了微調，包括縮短投擲禮物的距離等，同時也加入了對應的任務！
寶石爭奪戰
每場對戰最多持續3分30秒
時間結束時，持有寶石數最多的一方獲勝
搶星大作戰
開局時地圖中心藍色賞金之星的作用為平局獲勝條件
擊敗持有藍色賞金之星的玩家，即可讓藍色賞金之星轉移到自己隊伍
榮耀聯賽
榮耀聯賽的持續時間從2週延長至4週
獎盃扣除機制調整：調整的原因是讓玩家分佈在更寬的獎盃範圍，優化配對環境
許多玩家的單英雄獎盃數都卡在525上下，因為獎盃重置後會讓許多玩家的獎盃數降到該範圍內，導致這一盃段的玩家實際水平差異很大，對戰配對並不公平。
調整之後，新的獎盃扣除門檻將從原來的550降為501。對大部分盃段來說，扣除獎盃的區間將從原來的50縮小至25。每次結算後，玩家的獎盃數將調整為當前盃段的門檻-1。但是，從900盃開始，盃段的區間又將逐漸拉大。
寶石爭奪戰、亂鬥足球、荒野生死鬥模式的地圖循環週期重新調整回14天
地圖編輯器
地圖在「大賽入圍地圖」試玩中獲勝，狀態會變為「精選」，同時玩家會在收件箱中收到帶有投票結果的訊息。
可在遊戲中看到地圖的標籤
可在對戰結算界面舉報包含不合適內容的地圖
地圖編輯器優化
地圖設定列表中增加友誼賽按鈕，點擊後可以立即創建一個友誼賽房間並選擇該地圖
對稱模式下可以拖動地塊
新增開啟/關閉網格線功能
英雄平衡性調整
所有可透過造成傷害為自己恢復生命的英雄（妮塔、莫提斯、帕姆、艾謎），現在只能透過攻擊敵方英雄和合作模式中的機甲為自己恢復生命（類似超級技能蓄能）。
為了平衡，受此影響的英雄都進行加強
比特8號
超級技能「能量增強器」的傷害提升從30%提升至50%
狂牛
能力之星「狂牛之怒」的觸發值從40%提升至60%
葛蕾特
生命值從3200提升至3400
能力之星「稅賦減免」的初始護盾減傷值從10%提升至20%
柯爾特
普通攻擊傷害從320提升至360
能力之星「速度之靴」提升的移動速度從10%提升至13%（與移動速度為「非常快」的英雄一樣）
鴉
武裝配件「緩速毒液」的持續時間從3.5秒提升至5秒
武裝配件「護盾產生器」的減傷比例從60%降低至40%
武裝配件「護盾產生器」的使用次數從2提升至3
達里爾
武裝配件「柏油桶」的持續時間從4秒提升至5秒
爆破麥克
普通攻擊的裝彈速度提升6%
武裝配件「指尖陀螺」的傷害從700提升至1200
艾謎
普通攻擊傷害從500提升至520
超級技能傷害從200提升至240
能力之星「食腐復甦」每個敵方英雄提供的恢復量從320提升至420
法蘭克
生命值從6400提升至7000
格爾
生命值從3400提升至3600
賈姬
普通攻擊傷害從1200提升至1280
能力之星「以岩還眼」的反擊傷害從15%提升至30%
潔西
普通攻擊傷害從840提升至920
能力之星「脈衝充能」的治療量從800提升至896
炮台的生命值從3000提升至3200
里昂
能力之星「遁走之術」增加的移動速度從24%提升至30%
莫提斯
超級技能「噬血侵襲」吸收生命值的比例從100%提升至125%
Mr.P
普通攻擊傷害從700提升至760
妮塔
普通攻擊傷害從800提升至880
能力之星「靈魂協同」的治療量從500提升至800
帕姆
超級技能的每秒治療量從320提升至360
能力之星「愛的抱抱」每次命中的治療量從40提升至48
能力之星「愛的禁區」的每秒傷害從500提升至800
小辣椒
能力之星「命中有禮」恢復的彈藥槽從0.3格提升至0.4格
彈射
生命值從2600提升至2800
能力之星「超級反彈」的額外傷害從100提升至124
沙迪
能力之星「復甦之風」的每秒治療量從250提升至300
雪莉
能力之星「震撼彈」的減速時間從3秒提升至4秒
能力之星「緊急救護」的冷卻時間從20秒降低至15秒
布洛克
生命值從2600降低至2400
普通攻擊的傷害從1100降低至1040
能力之星「燃燒遍野」的每秒傷害從600降低至520
武裝配件「超級火箭」的額外傷害從100%降低至50%
卡爾
普通攻擊射程從23格降低至20格
略微降低普通攻擊為超級技能提供的蓄能（蓄滿所需次數不變，仍為6次）
略微提升超級技能為超級技能提供的蓄能（從17次降低為16次）
武裝配件「炙熱排氣管」的每秒傷害從300提升至400
吉恩
生命值從3400降低至3200
降低普通攻擊為超級技能提供的蓄能，充滿所需次數從3次增加至4次
武裝配件「救援神燈」的擊退距離降低33%，與艾謎的武裝配件保持一致
武裝配件「救援神燈」的治療量從700降低至600
武裝配件「救援神燈」的使用次數從2提升至3
史派克
普通攻擊的裝彈速度降低5%
塔拉
生命值從3400降低至3200
武裝配件「超能力增強劑」的持續時間從5秒縮短至4秒
滴答
普通攻擊的裝彈速度降低4.5%
碧兒
武裝配件「黃蜂哨兵」調整放出蜜蜂的飛行軌跡，縮短每隻蜜蜂之間的間隔距離。
雙人荒野生死鬥挑戰（明年初推出！）
獲勝12場即可完成挑戰（戰敗4場，挑戰結束）
獲勝條件：前2
獎勵=星光點數+金幣+ 30寶石造型（部落勇士）
其他
雙人荒野生死鬥模式中的擊殺訊息加入小隊顏色標記
為鴉和小辣椒的超級技能、芽芽的普通攻擊等增加瞄準時的地面落點標記
支援新款高螢幕更新率裝置
問題修復
修復塔拉能力之星「療傷隱者」的幻影其治療量不算入治療任務的問題
修復柯爾特武裝配件「穿甲銀彈」可以造成額外傷害的問題
修復亂鬥足球模式中進球後某些範圍技能的視覺效果還會保留的問題
修復亂鬥足球模式中一些罕見情況下的足球判定問題
卡爾在使用武裝配件「飛行鉤爪」時不會再被擊退
柯爾特和比特8號在激活新的武裝配件後，將正確顯示特效。
降低芽芽普通攻擊在碰上礦車之後反彈的不確定性
芽芽的超級技能把敵人擠開的方向現在更符合直覺判斷，而非更容易被擠向特定一邊
機器人也會使用傳送門了
卡爾的武裝配件「飛行鉤爪」不會再對最大射程的目標造成雙倍傷害
卡爾使用武裝配件「飛行鉤爪」飛進水體後，不會再穿過掩體
修復里昂在隱身時，武裝配件「複製投射器」顯示狀態不正確的問題。另外，分身腳下是否有超級技能指示圈取決於里昂召喚分身時自己的超級技能是否已蓄滿，而不會再隨里昂自己超級技能狀態而改變
修復特定地圖（如燙手山芋）等在部分裝置上出現掉幀的問題