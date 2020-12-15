修復塔拉能力之星「療傷隱者」的幻影其治療量不算入治療任務的問題

卡爾在使用武裝配件「飛行鉤爪」時不會再被擊退

降低芽芽普通攻擊在碰上礦車之後反彈的不確定性

芽芽的超級技能把敵人擠開的方向現在更符合直覺判斷，而非更容易被擠向特定一邊

卡爾的武裝配件「飛行鉤爪」不會再對最大射程的目標造成雙倍傷害

修復里昂在隱身時，武裝配件「複製投射器」顯示狀態不正確的問題。另外，分身腳下是否有超級技能指示圈取決於里昂召喚分身時自己的超級技能是否已蓄滿，而不會再隨里昂自己超級技能狀態而改變