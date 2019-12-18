碧兒

她是一位博學多聞的昆蟲學家，常用自己的機械蜜蜂幫羅莎採集標本！當心，她的機械蜜蜂還可以作為狙擊子彈使用！

普通攻擊 - 致命毒針：遠距離狙擊射擊。如果碧兒的普通攻擊擊中敵方英雄，她的下一次普通攻擊將獲得蓄能，傷害大幅提高！

超級技能 – 群蜂亂舞：碧兒放出一群蜜蜂，被它們叮咬的敵人將受到傷害並減速3秒。

能力之星 – 百螫不撓：如果碧兒已蓄能的普通攻擊第一次沒有擊中敵人，她的下一次普通攻擊會立即蓄能。