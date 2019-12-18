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2019年12月18日
Blog – Brawl Stars

12月更新詳情！

亂鬥聖誕節來啦！

本次更新將推出兩位全新英雄、全新對戰場景、全新地圖、全新遊戲模式等精采內容！

碧兒

她是一位博學多聞的昆蟲學家，常用自己的機械蜜蜂幫羅莎採集標本！當心，她的機械蜜蜂還可以作為狙擊子彈使用！

  • 普通攻擊 - 致命毒針：遠距離狙擊射擊。如果碧兒的普通攻擊擊中敵方英雄，她的下一次普通攻擊將獲得蓄能，傷害大幅提高！

  • 超級技能 – 群蜂亂舞：碧兒放出一群蜜蜂，被它們叮咬的敵人將受到傷害並減速3秒。

  • 能力之星 – 百螫不撓：如果碧兒已蓄能的普通攻擊第一次沒有擊中敵人，她的下一次普通攻擊會立即蓄能。

  • 能力之星（近期推出） - 一線生機：受到致命傷害時，碧兒將逃過一劫並剩下1點生命值，同時暫時獲得一個無敵護盾。在被擊倒前，碧兒只能獲得一次一線生機的效果。

麥克絲（近期推出）

她是一位速度超快、活力四射的英雄，可以用手臂上的能量炮朝敵人發射能量彈！

  • 普通攻擊 - 速射能量炮：快速發射多發能量彈

  • 超級技能 - 全速出擊：暫時提高麥克絲和附近隊友的移動速度

  • 能力之星 - 動感蓄能：移動時為超級技能蓄能

  • 能力之星 – 游擊裝彈

    （近期推出）

    ：移動時為普通攻擊裝彈

全新造型

  • 卡爾船長 – 150寶石

  • 奪寶大副（柯爾特造型） – 150寶石

  • 水上樂手（波可造型） – 80寶石

  • 幸運瓢蟲（碧兒造型） - 30寶石

  • GT麥克斯 - 30寶石

禮物保衛戰

全新亂鬥聖誕節限時模式！在全新3v3海盜船對戰場景中奪走對手的禮物吧！

  • 雙方要保護己方的禮物，同時衝進對手的基地，奪走對方的禮物並送回自己的基地

  • 落在地上的禮物如果沒有被拾起，數秒之後會自動回到原來的基地

  • 玩家可以使用普通攻擊扔出禮物，操作類似亂鬥足球

  • 奪取2個禮物即可贏得勝利！

荒野亂鬥全球錦標賽挑戰（2020年推出！）

該挑戰每月舉辦一次，每位玩家都可以為榮譽和豐厚獎勵而戰。在挑戰中達成15勝，還有機會贏得荒野亂鬥全球錦標賽下一階段比賽的參賽資格

  • 每場勝利都可獲得獎勵，最多可達成15勝！

  • 玩家總獎盃數必須達到800才可參加，挑戰將採用友誼戰規則（所有英雄均為滿級）。請注意，戰敗3場，挑戰結束！

地圖調整

  • 全新對戰場景 - 達里爾的海盜船

  • 新增許多社群玩家設計的地圖

其他內容

  • 隨機組隊：玩家可以透過系統隨機配對隊友，先組成小隊，再進行對戰

  • 快速聊天：可以與小隊中的好友或隨機配對的隊友快速交流

  • 達里爾發射的彈丸數量從4增加到5，但每發彈丸傷害從300降低至240，總傷害保持不變

問題修復

  • 為莎莉里昂超級技能補上特效

  • 修復塔拉召喚的幻影可能卡在地圖角落裡的問題