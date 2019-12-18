亂鬥聖誕節來啦！
本次更新將推出兩位全新英雄、全新對戰場景、全新地圖、全新遊戲模式等精采內容！
碧兒
她是一位博學多聞的昆蟲學家，常用自己的機械蜜蜂幫羅莎採集標本！當心，她的機械蜜蜂還可以作為狙擊子彈使用！
普通攻擊 - 致命毒針：遠距離狙擊射擊。如果碧兒的普通攻擊擊中敵方英雄，她的下一次普通攻擊將獲得蓄能，傷害大幅提高！
超級技能 – 群蜂亂舞：碧兒放出一群蜜蜂，被它們叮咬的敵人將受到傷害並減速3秒。
能力之星 – 百螫不撓：如果碧兒已蓄能的普通攻擊第一次沒有擊中敵人，她的下一次普通攻擊會立即蓄能。
能力之星（近期推出） - 一線生機：受到致命傷害時，碧兒將逃過一劫並剩下1點生命值，同時暫時獲得一個無敵護盾。在被擊倒前，碧兒只能獲得一次一線生機的效果。
麥克絲（近期推出）
她是一位速度超快、活力四射的英雄，可以用手臂上的能量炮朝敵人發射能量彈！
普通攻擊 - 速射能量炮：快速發射多發能量彈
超級技能 - 全速出擊：暫時提高麥克絲和附近隊友的移動速度
能力之星 - 動感蓄能：移動時為超級技能蓄能
能力之星 – 游擊裝彈
（近期推出）
：移動時為普通攻擊裝彈
全新造型
卡爾船長 – 150寶石
奪寶大副（柯爾特造型） – 150寶石
水上樂手（波可造型） – 80寶石
幸運瓢蟲（碧兒造型） - 30寶石
GT麥克斯 - 30寶石
禮物保衛戰
全新亂鬥聖誕節限時模式！在全新3v3海盜船對戰場景中奪走對手的禮物吧！
雙方要保護己方的禮物，同時衝進對手的基地，奪走對方的禮物並送回自己的基地
落在地上的禮物如果沒有被拾起，數秒之後會自動回到原來的基地
玩家可以使用普通攻擊扔出禮物，操作類似亂鬥足球
奪取2個禮物即可贏得勝利！
荒野亂鬥全球錦標賽挑戰（2020年推出！）
該挑戰每月舉辦一次，每位玩家都可以為榮譽和豐厚獎勵而戰。在挑戰中達成15勝，還有機會贏得荒野亂鬥全球錦標賽下一階段比賽的參賽資格
每場勝利都可獲得獎勵，最多可達成15勝！
玩家總獎盃數必須達到800才可參加，挑戰將採用友誼戰規則（所有英雄均為滿級）。請注意，戰敗3場，挑戰結束！
地圖調整
全新對戰場景 - 達里爾的海盜船
新增許多社群玩家設計的地圖
其他內容
隨機組隊：玩家可以透過系統隨機配對隊友，先組成小隊，再進行對戰
快速聊天：可以與小隊中的好友或隨機配對的隊友快速交流
達里爾發射的彈丸數量從4增加到5，但每發彈丸傷害從300降低至240，總傷害保持不變
問題修復
為莎莉里昂超級技能補上特效
修復塔拉召喚的幻影可能卡在地圖角落裡的問題