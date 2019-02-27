對戰規模：3v3

雙方各有一座主基地，主基地上的炮台將攻擊來犯之敵。摧毀對手的基地即可獲得勝利。

雙方需要爭奪出現在地圖中間的螺栓。每隔一段時間，收集螺栓數更多的一方將造出攻堅機甲，該方成員可協助攻堅機甲攻入對手基地。

由於該模式的耗時較長，您能獲得的獎盃、獎勵（包括XP獎勵）是其他模式的兩倍！

全新地圖場景