全新英雄─卡爾、全新遊戲模式、全新造型，還有更多新內容！
這名揮舞十字鎬的新英雄將在3月登場！
超稀有英雄
普通攻擊：迴旋十字鎬
卡爾只有一格彈藥槽，當十字鎬回到他手中後，彈藥槽就會立即填滿。
迴旋十字鎬會在達到最遠飛行距離或擊中掩體後返回。
迴旋十字鎬可以穿透敵人。
在亂鬥足球模式中，卡爾將球踢出時不會消耗彈藥槽
超級技能：旋風礦車
卡爾的移動速度變快，同時瘋狂旋轉，用十字鎬對身邊的敵人造成傷害。
能力之星：全力投擲
提高十字鎬的飛行速度，使它可以更快飛抵目標和返回。
對戰規模：3v3
雙方各有一座主基地，主基地上的炮台將攻擊來犯之敵。摧毀對手的基地即可獲得勝利。
雙方需要爭奪出現在地圖中間的螺栓。每隔一段時間，收集螺栓數更多的一方將造出攻堅機甲，該方成員可協助攻堅機甲攻入對手基地。
由於該模式的耗時較長，您能獲得的獎盃、獎勵（包括XP獎勵）是其他模式的兩倍！
全新地圖場景
3個新地圖
金庫攻防戰 – 金庫生命值從36000提升至40000
機甲入侵 - 機甲進入憤怒狀態後，他們會直接攻擊金庫
荒野生死鬥 – 療傷蘑菇：降低療傷蘑菇在對戰後期提供的治療量
拾取場景中道具（寶石、能量飲料等）的半徑從1格提升至1.33格
荒野生死鬥 - 4個新地圖
寶石爭奪戰 - 7個新地圖
亂鬥足球 - 1個新地圖
彈簧板！全新的地圖互動元素
荒野生死鬥將只會出現在第二個活動欄位，部分地圖將包含隨機事件。
第四個活動欄位中加入機甲攻堅戰
新地圖及機甲攻堅戰模式加入活動循環
視覺特效：
帕姆
保力
佩妮
莫提斯
花郎特務（柯爾特）
音效：
吉恩有配音啦！
全新《部落衝突:皇室戰爭》周年慶主介面音樂
降低流星掉落的音效音量
英雄介面和選擇英雄的介面加入英雄排序功能。
勿擾模式 - 每次登入遊戲後，玩家都可以設定「勿擾模式」，在取消勿擾模式或退出遊戲前都不會收到其他玩家發來的組隊邀請或加入請求。可在右上方聊天介面中可設定。
修復荒野生死鬥雙人模式中，當一名玩家的隊友在該玩家復活動畫播放期間陣亡，該玩家看不到隊友復活倒數計時問題。
修復一些提示訊息的問題。
修復團隊首領戰中，機甲首領使用衝鋒技能後被卡在水裡的問題。
修復友誼賽中英雄戰力等級沒有達到最高等級的問題。