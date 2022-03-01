賈姬一直是比較平衡的英雄，但是她的能力之星「以岩還眼」遠比其另一個能力之星「防護頭盔」受歡迎，因此我們加強了她的「防護頭盔」，希望能吸引更多玩家選擇這一能力之星。



「防護頭盔」的減傷效果從15%提升為20%。

