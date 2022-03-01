全新英雄：異芙
星虹英雄
異芙是一隻外星小跳蚤，同時也是拉夫上校三人組的成員！身為一位慈愛的母親，她開著飛船四處奔波，一心想為她的寶寶們找個溫暖舒適的安身之處。
天賦：她可以在水面上移動
普通攻擊：怪蛋射手
異芙連續發射3顆異種蛋，3顆異種蛋的體積和傷害依序增加。
超級技能：超級爆蛋
異芙投擲1顆可孵化出多個幼體的巨型異種蛋，幼體會黏上敵人，並造成持續傷害。
武裝配件1：走為上策
異芙高高跳起並在身後留下一個幼體。
武裝配件2：偉大母愛
巨型異種蛋孵化出的幼體不再造成傷害，而是持續為隊友恢復生命值。
能力之星1：不自然規律
反轉投蛋機中發射異種蛋的順序。
能力之星2：意外驚喜
普通攻擊全部擊中敵方英雄時，最大的那顆異種蛋會孵化出一個幼體。
全新亂鬥主題季
生態危機
全新造型
生態危機造型：螢火蟲王（彈射造型）：亂鬥通行券第1階獎勵
尖刺裝甲（異芙造型）：亂鬥通行券第70階獎勵
黃蜂獵手（鷹獵人爆造型）：星光聯賽造型：25000星徽點數
雄獅（狂牛造型）：戰隊聯賽造型：2500戰隊幣
以下造型將先透過遊戲內購買的方式推出，之後可花費寶石購買：
劇毒藤蔓（蓓爾造型）
蒼蠅爵士（Mr.P造型）
螳螂拳手（羅莎造型）
異變芽芽
怪物博士（艾德加造型）
甲蟲王者（梅格造型）
復活節兔（葛羅姆造型）：復活節造型
閃耀銀銀和璀璨金造型：
芽芽
奔騰
拉夫上校
霸子
造型特效更新
機甲聖騎（奔騰造型）
火焰蒙面俠（安珀造型）
專屬造型
亂鬥通行券和星光聯賽的專屬造型：主題季/星光聯賽結束後將被移入紀念冊，之後會在它們作為限時專屬造型首次登場的一年後重新推出。
限時造型：限時活動結束後將被移入紀念冊，之後每隔一段時間會返場。
以上調整只適用於主題季第11季以及之後推出的造型，也就是說，之前推出的專屬造型不會再重新推出。
免費專屬造型：以後不會變為可購買的造型，比如周年造型。
全新表情
動態表情
BSC電競賽事
異芙（及尖刺裝甲）
神燈亂鬥表情
非動態表情
生態危機造型相關表情
復活節表情
表情優化
爆破麥克
鷹獵人爆
滴答
駛徒
賈姬
法蘭克
格里夫
沙迪
葛蕾特
阿信
挑戰
神燈亂鬥挑戰 ：4月2日至3日（表情）
復活節挑戰：4月16日至17日（表情）
遊戲模式
積分爭奪戰
3對3模式
獲勝條件：在兩分鐘之內，你和隊友需率先擊倒8個敵人，或者比對手擊倒更多的敵人。
礦車競速
3對3模式
靠近礦車即可護送礦車前行，靠近敵方礦車可減緩礦車移動速度。
率先將礦車護送到終點即可獲勝！
遊戲模式循環調整
搶星大作戰/極限淘汰賽、金庫攻防戰/據點搶奪戰：每個模式7張地圖，24小時更換一次
寶石爭奪戰、荒野生死鬥、亂鬥足球：14張地圖，24小時更換一次
機甲攻堅戰將不會在天梯活動循環中出現，但會留在友誼賽和地圖編輯器中
週末活動預告將從第一個欄位移到最後一個欄位
荒野生死鬥模式欄位變大
移除城市大激鬥模式
極限淘汰賽加入地圖編輯器
亂鬥籃球以限時模式的形式回歸
亂鬥擂台在本次主題季也將變為限時模式
平衡性調整
加強
Mr.P
一段時間以來，Mr.P的表現都不強，而且大部分玩家在選擇他的能力之星時都會選「小心輕放」。將「小心輕放」這個能力之星的現有機制增加到Mr.P的普通攻擊中，應該能讓這個英雄玩起來整體更有趣。
原能力之星「小心輕放」的機制整合到普通攻擊中
調整後的「小心輕放」：Mr.P下一次扔出他的行李箱時，造成的爆炸傷害提升40%，該能力之星的冷卻時間為4秒。
能力之星「旋轉門」：移除現有效果
調整後的「旋轉門」：基地召喚的所有機器助手生命值提升20%，傷害提升30%。
布洛克
和Mr.P差不多，布洛克如果不使用能力之星「燃燒遍野」，玩起來游戲體驗會比較差。將「燃燒遍野」的機制併入布洛克的普通攻擊中，能讓布洛克前期的可玩性提升不少，同時我們也可以為他的能力之星增加更有趣的內容，改變兩個能力之星都與普通攻擊相關的現狀。
「燃燒遍野」的機制整合到普通攻擊中
調整後的全新能力之星：布洛克的超級技能將多發射44%的火箭彈幕。
賈姬
賈姬一直是比較平衡的英雄，但是她的能力之星「以岩還眼」遠比其另一個能力之星「防護頭盔」受歡迎，因此我們加強了她的「防護頭盔」，希望能吸引更多玩家選擇這一能力之星。
「防護頭盔」的減傷效果從15%提升為20%。
碧兒
加強能力之星「甜蜜護盾」後，擅長碧兒的玩家可以有意不打出蓄能普攻，雖然這樣碧兒的每秒傷害值會下降，但可承受的傷害大大提升。通過這種玩法，玩家們可以上演各種精彩操作。
「甜蜜護盾」的減傷效果從20%提升為30%。
格爾
格爾是一個有獨特定位的英雄，他的能力之星「極地風暴」更是只在特定情況下才能發揮作用。調整後，「極地風暴」應該能成為更具吸引力的選擇，不再只侷限於特定的地圖和陣容。
「極地風暴」的昏迷效果持續時間從1秒提升為1.5秒。
格里夫
格里夫老闆最近飽受通貨膨脹之苦，所以我們決定幫他「升升值」，為他解決煩惱。
每枚金幣的傷害值從220提升至260。
拉夫上校
目前拉夫上校往往只在特定模式和地圖出場，並且只有在和隊友配合完美的情況下才能發揮作用。提升拉夫上校的個人戰鬥力，能讓他在和其他英雄對戰以及獨自作戰時有更出色的表現。
基礎傷害：單束雷射的傷害值從500提升至560。
麥克絲
麥克絲已經沉寂很長一段時間了，提升其傷害應該能大大改善這一狀況。
基礎傷害：每發子彈的傷害值從300提升至340
強化裝置「恢復」
效果重做：恢復生命值的效率提升30/40/50%
削弱
葛羅姆
即使經過了削弱，葛羅姆在大多數地圖和模式中的表現仍非常強勢。使對講機落地的時間保持一致，意味著葛羅姆玩家不能依賴自動瞄準，同時也削弱葛羅姆的近距離爆發力，這也讓本應剋制葛羅姆的英雄真正有所效果。
葛羅姆的對講機落地時間保持一致（無論落點距離遠近，對講機將在同樣的時間後落地）
超級技能的彈道射程從25降低至17。
完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從7次調整為6次（增強，問題修復）
塔拉
塔拉是非常全面的英雄，因此經常被玩家選用。略微下調塔拉的基礎傷害，能讓更多英雄在和塔拉1v1時有一戰之力，並且塔拉在使用超級技能時需要隊友們更默契的配合才能擊倒敵人。
基礎傷害：每張塔羅牌的傷害從460降低至440。
達里爾
因為近期的一些調整，達里爾的表現比以前更好。但他的超級技能「滾桶突進」有點太強了，尤其是超級技能連續蓄能的情況下，這讓達里爾在承受大量傷害的同時也可打出非常高的傷害。
超級技能「滾桶突進」的減傷效果從90%下降至50%。
全新地圖場景
生態危機
10位英雄獲得全新武裝配件
葛蕾特：抓到你了
觸發後的5秒內，葛蕾特的普通攻擊命中敵人可以為自己恢復生命值，恢復比例為她對敵人造成傷害的50%。
蘿拉：特技替身
蘿拉和她的魅影分身互換位置並恢復350生命值。
嗶嗶：超黏泡泡糖
嗶嗶的下一發唾沫彈球使被擊中的敵人減速2秒！
艾謎：酸性毒霧
艾謎下一次普通攻擊的噴霧可穿透牆壁，但傷害減少20%。
葛羅姆：通訊檢查
葛羅姆的下一次普通攻擊將連續快速扔出3台對講機。
拜倫：附加劑量
拜倫的下一次普通攻擊將發射3枚更小的毒鏢，攻擊前方扇形範圍內的敵人，但毒鏢的傷害減少20%，治療效果減少40%。
斯威克：黏性殘渣
斯威克的下一次普通攻擊爆炸後，可讓隊友看到一定範圍草叢中的敵人，持續15秒。
蓓爾：極性反轉
蓓爾的下一道閃電球撞到牆壁後會反彈。
范：眩暈彈腿
范使出彈腿，將他周圍的所有敵人擊暈1秒。
阿信：腐爛香蕉
阿信損失20%的當前生命值，並立刻獲得50%的怒氣值。
星光聯賽
神話I及以上（大師）RANK的星光聯賽/戰隊聯賽對戰中，對戰雙方玩家的名稱將互不可見。
星光聯賽中，1比2戰敗時失去的RANK進度比之前更少，2比0獲勝時獲得的RANK進度比之前更多。
戰隊與戰隊聯賽
戰隊聯賽第三個活動日的門票數調整為6張，且獲得的積分增加50%。
戰隊商店中的能量點數調整為可不限次購買。
如果戰隊隊長不活躍天數超過14天，隊長職務將會被自動移交給其他戰隊成員。
如果戰隊成員在戰隊聯賽進行期間被踢出或自行離開戰隊，將根據所做貢獻獲得相應的獎勵。
新玩家遊戲體驗優化
新玩家的首場對戰從寶石爭奪戰調整為單人荒野生死鬥
影響：遊戲模式解鎖順序（荒野生死鬥→寶石爭奪戰），榮耀之路進度（勝利可獲8盃→可獲10盃）
解鎖妮塔所需的獎杯數調整為15盃
第一個新手教學中的寶石改為能量方塊
其他
寶箱中將能開出可賦予任意英雄的能量點數
玩家擁有16名或更多英雄之後可從寶箱中開出，機率為每個寶箱10%。
因此，在開出可賦予任意英雄的能量點數的機率方面，開1個超級寶箱不如開10個較小的寶箱。但考慮到能量點數的數量，二者整體來說還是一樣的。
寶箱中開出的所有能量點數都將是可賦予任意英雄的能量點數。
友誼賽星光競賽增加自動禁用/選用功能。
如果玩家未能及時操作，系統將自動幫玩家禁用/選用英雄
伺服器地區
新增伺服器地區：台灣
重新啟用伺服器器地區：雪梨（澳洲）和巴林（中東和北非）
問題修復
修復虎王造型的超級技能特效問題
修復使用有草叢視野的武裝配件延遲的問題