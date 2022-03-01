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2022年3月1日
Blog – Brawl Stars

3月更新詳情：生態危機

全新英雄：異芙

星虹英雄

異芙是一隻外星小跳蚤，同時也是拉夫上校三人組的成員！身為一位慈愛的母親，她開著飛船四處奔波，一心想為她的寶寶們找個溫暖舒適的安身之處。

天賦：她可以在水面上移動

  • 普通攻擊：怪蛋射手

    • 異芙連續發射3顆異種蛋，3顆異種蛋的體積和傷害依序增加。

  • 超級技能：超級爆蛋

    • 異芙投擲1顆可孵化出多個幼體的巨型異種蛋，幼體會黏上敵人，並造成持續傷害。

  • 武裝配件1：走為上策

    • 異芙高高跳起並在身後留下一個幼體。

  • 武裝配件2：偉大母愛

    • 巨型異種蛋孵化出的幼體不再造成傷害，而是持續為隊友恢復生命值。

  • 能力之星1：不自然規律

    • 反轉投蛋機中發射異種蛋的順序。

  • 能力之星2：意外驚喜

    • 普通攻擊全部擊中敵方英雄時，最大的那顆異種蛋會孵化出一個幼體。

全新亂鬥主題季

  • 生態危機

全新造型

  • 生態危機造型：螢火蟲王（彈射造型）：亂鬥通行券第1階獎勵

  • 尖刺裝甲（異芙造型）：亂鬥通行券第70階獎勵

  • 黃蜂獵手（鷹獵人爆造型）：星光聯賽造型：25000星徽點數

  • 雄獅（狂牛造型）：戰隊聯賽造型：2500戰隊幣

以下造型將先透過遊戲內購買的方式推出，之後可花費寶石購買：

  • 劇毒藤蔓（蓓爾造型）

  • 蒼蠅爵士（Mr.P造型）

  • 螳螂拳手（羅莎造型）

  • 異變芽芽

  • 怪物博士（艾德加造型）

  • 甲蟲王者（梅格造型）

  • 復活節兔（葛羅姆造型）：復活節造型

閃耀銀銀和璀璨金造型：

  • 芽芽

  • 奔騰

  • 拉夫上校

  • 霸子

造型特效更新

  • 機甲聖騎（奔騰造型）

  • 火焰蒙面俠（安珀造型）

專屬造型

  • 亂鬥通行券和星光聯賽的專屬造型：主題季/星光聯賽結束後將被移入紀念冊，之後會在它們作為限時專屬造型首次登場的一年後重新推出。

  • 限時造型：限時活動結束後將被移入紀念冊，之後每隔一段時間會返場。

  • 以上調整只適用於主題季第11季以及之後推出的造型，也就是說，之前推出的專屬造型不會再重新推出。

  • 免費專屬造型：以後不會變為可購買的造型，比如周年造型。

全新表情

動態表情

  • BSC電競賽事

  • 異芙（及尖刺裝甲）

  • 神燈亂鬥表情

非動態表情

  • 生態危機造型相關表情

  • 復活節表情

表情優化

  • 爆破麥克

  • 鷹獵人爆

  • 滴答

  • 駛徒

  • 賈姬

  • 法蘭克

  • 格里夫

  • 沙迪

  • 葛蕾特

  • 阿信

挑戰

  • 神燈亂鬥挑戰 ：4月2日至3日（表情）

  • 復活節挑戰：4月16日至17日（表情）

遊戲模式

積分爭奪戰

  • 3對3模式

  • 獲勝條件：在兩分鐘之內，你和隊友需率先擊倒8個敵人，或者比對手擊倒更多的敵人。

礦車競速

  • 3對3模式

  • 靠近礦車即可護送礦車前行，靠近敵方礦車可減緩礦車移動速度。

  • 率先將礦車護送到終點即可獲勝！

遊戲模式循環調整

  • 搶星大作戰/極限淘汰賽、金庫攻防戰/據點搶奪戰：每個模式7張地圖，24小時更換一次

  • 寶石爭奪戰、荒野生死鬥、亂鬥足球：14張地圖，24小時更換一次

  • 機甲攻堅戰將不會在天梯活動循環中出現，但會留在友誼賽和地圖編輯器中

  • 週末活動預告將從第一個欄位移到最後一個欄位

  • 荒野生死鬥模式欄位變大

  • 移除城市大激鬥模式

  • 極限淘汰賽加入地圖編輯器

  • 亂鬥籃球以限時模式的形式回歸

  • 亂鬥擂台在本次主題季也將變為限時模式

平衡性調整

加強

Mr.P

  • 一段時間以來，Mr.P的表現都不強，而且大部分玩家在選擇他的能力之星時都會選「小心輕放」。將「小心輕放」這個能力之星的現有機制增加到Mr.P的普通攻擊中，應該能讓這個英雄玩起來整體更有趣。

    • 原能力之星「小心輕放」的機制整合到普通攻擊中

    • 調整後的「小心輕放」：Mr.P下一次扔出他的行李箱時，造成的爆炸傷害提升40%，該能力之星的冷卻時間為4秒。

    • 能力之星「旋轉門」：移除現有效果

    • 調整後的「旋轉門」：基地召喚的所有機器助手生命值提升20%，傷害提升30%。

布洛克

  • 和Mr.P差不多，布洛克如果不使用能力之星「燃燒遍野」，玩起來游戲體驗會比較差。將「燃燒遍野」的機制併入布洛克的普通攻擊中，能讓布洛克前期的可玩性提升不少，同時我們也可以為他的能力之星增加更有趣的內容，改變兩個能力之星都與普通攻擊相關的現狀。

    • 「燃燒遍野」的機制整合到普通攻擊中

    • 調整後的全新能力之星：布洛克的超級技能將多發射44%的火箭彈幕。

賈姬

  • 賈姬一直是比較平衡的英雄，但是她的能力之星「以岩還眼」遠比其另一個能力之星「防護頭盔」受歡迎，因此我們加強了她的「防護頭盔」，希望能吸引更多玩家選擇這一能力之星。

    • 「防護頭盔」的減傷效果從15%提升為20%。

碧兒

  • 加強能力之星「甜蜜護盾」後，擅長碧兒的玩家可以有意不打出蓄能普攻，雖然這樣碧兒的每秒傷害值會下降，但可承受的傷害大大提升。通過這種玩法，玩家們可以上演各種精彩操作。

    • 「甜蜜護盾」的減傷效果從20%提升為30%。

格爾

  • 格爾是一個有獨特定位的英雄，他的能力之星「極地風暴」更是只在特定情況下才能發揮作用。調整後，「極地風暴」應該能成為更具吸引力的選擇，不再只侷限於特定的地圖和陣容。

    • 「極地風暴」的昏迷效果持續時間從1秒提升為1.5秒。

格里夫

  • 格里夫老闆最近飽受通貨膨脹之苦，所以我們決定幫他「升升值」，為他解決煩惱。

    • 每枚金幣的傷害值從220提升至260。

拉夫上校

  • 目前拉夫上校往往只在特定模式和地圖出場，並且只有在和隊友配合完美的情況下才能發揮作用。提升拉夫上校的個人戰鬥力，能讓他在和其他英雄對戰以及獨自作戰時有更出色的表現。

    • 基礎傷害：單束雷射的傷害值從500提升至560。

麥克絲

  • 麥克絲已經沉寂很長一段時間了，提升其傷害應該能大大改善這一狀況。

    • 基礎傷害：每發子彈的傷害值從300提升至340

強化裝置「恢復」

  • 效果重做：恢復生命值的效率提升30/40/50%

削弱

葛羅姆

  • 即使經過了削弱，葛羅姆在大多數地圖和模式中的表現仍非常強勢。使對講機落地的時間保持一致，意味著葛羅姆玩家不能依賴自動瞄準，同時也削弱葛羅姆的近距離爆發力，這也讓本應剋制葛羅姆的英雄真正有所效果。

    • 葛羅姆的對講機落地時間保持一致（無論落點距離遠近，對講機將在同樣的時間後落地）

    • 超級技能的彈道射程從25降低至17。

    • 完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從7次調整為6次（增強，問題修復）

塔拉

  • 塔拉是非常全面的英雄，因此經常被玩家選用。略微下調塔拉的基礎傷害，能讓更多英雄在和塔拉1v1時有一戰之力，並且塔拉在使用超級技能時需要隊友們更默契的配合才能擊倒敵人。

    • 基礎傷害：每張塔羅牌的傷害從460降低至440。

達里爾

  • 因為近期的一些調整，達里爾的表現比以前更好。但他的超級技能「滾桶突進」有點太強了，尤其是超級技能連續蓄能的情況下，這讓達里爾在承受大量傷害的同時也可打出非常高的傷害。

    • 超級技能「滾桶突進」的減傷效果從90%下降至50%。

全新地圖場景

  • 生態危機

10位英雄獲得全新武裝配件

  • 葛蕾特：抓到你了

    • 觸發後的5秒內，葛蕾特的普通攻擊命中敵人可以為自己恢復生命值，恢復比例為她對敵人造成傷害的50%。

  • 蘿拉：特技替身

    • 蘿拉和她的魅影分身互換位置並恢復350生命值。

  • 嗶嗶：超黏泡泡糖

    • 嗶嗶的下一發唾沫彈球使被擊中的敵人減速2秒！

  • 艾謎：酸性毒霧

    • 艾謎下一次普通攻擊的噴霧可穿透牆壁，但傷害減少20%。

  • 葛羅姆：通訊檢查

    • 葛羅姆的下一次普通攻擊將連續快速扔出3台對講機。

  • 拜倫：附加劑量

    • 拜倫的下一次普通攻擊將發射3枚更小的毒鏢，攻擊前方扇形範圍內的敵人，但毒鏢的傷害減少20%，治療效果減少40%。

  • 斯威克：黏性殘渣

    • 斯威克的下一次普通攻擊爆炸後，可讓隊友看到一定範圍草叢中的敵人，持續15秒。

  • 蓓爾：極性反轉

    • 蓓爾的下一道閃電球撞到牆壁後會反彈。

  • 范：眩暈彈腿

    • 范使出彈腿，將他周圍的所有敵人擊暈1秒。

  • 阿信：腐爛香蕉

    • 阿信損失20%的當前生命值，並立刻獲得50%的怒氣值。

星光聯賽

  • 神話I及以上（大師）RANK的星光聯賽/戰隊聯賽對戰中，對戰雙方玩家的名稱將互不可見。

  • 星光聯賽中，1比2戰敗時失去的RANK進度比之前更少，2比0獲勝時獲得的RANK進度比之前更多。

戰隊與戰隊聯賽

  • 戰隊聯賽第三個活動日的門票數調整為6張，且獲得的積分增加50%。

  • 戰隊商店中的能量點數調整為可不限次購買。

  • 如果戰隊隊長不活躍天數超過14天，隊長職務將會被自動移交給其他戰隊成員。

  • 如果戰隊成員在戰隊聯賽進行期間被踢出或自行離開戰隊，將根據所做貢獻獲得相應的獎勵。

新玩家遊戲體驗優化

  • 新玩家的首場對戰從寶石爭奪戰調整為單人荒野生死鬥

    • 影響：遊戲模式解鎖順序（荒野生死鬥→寶石爭奪戰），榮耀之路進度（勝利可獲8盃→可獲10盃）

    • 解鎖妮塔所需的獎杯數調整為15盃

  • 第一個新手教學中的寶石改為能量方塊

其他

  • 寶箱中將能開出可賦予任意英雄的能量點數

    • 玩家擁有16名或更多英雄之後可從寶箱中開出，機率為每個寶箱10%。

      • 因此，在開出可賦予任意英雄的能量點數的機率方面，開1個超級寶箱不如開10個較小的寶箱。但考慮到能量點數的數量，二者整體來說還是一樣的。

  • 寶箱中開出的所有能量點數都將是可賦予任意英雄的能量點數。

  • 友誼賽星光競賽增加自動禁用/選用功能。

    • 如果玩家未能及時操作，系統將自動幫玩家禁用/選用英雄

伺服器地區

  • 新增伺服器地區：台灣

  • 重新啟用伺服器器地區：雪梨（澳洲）和巴林（中東和北非）

問題修復

  • 修復虎王造型的超級技能特效問題

  • 修復使用有草叢視野的武裝配件延遲的問題