普通攻擊 - 大地石拳：羅莎連續打出數記出神入化的重拳！
超級技能 - 藤蔓護甲：披上堅韌的植物護甲後，羅莎所受到的傷害降低80%
能力之星 - 綠茵療癒：羅莎躲在草叢中時能恢復生命值
兔兔佩妮
柴犬妮塔
寶石爭奪戰：礦車飛馳 每隔一定時間，礦車就會沿著鐵軌駛過 礦車會阻擋子彈，撞飛沿路的英雄並對其造成傷害
荒野生死鬥：飛翔幻夢（地圖中有彈簧板！）、 皇家伸展台
亂鬥足球：中心舞台
機甲攻堅戰：拳擊擂台、長驅直入、 聯合進攻
團隊首領戰： 危機區域
流星現在能更加準確砸向結盟玩家，同時爆炸半徑也會更大
療傷蘑菇現在會更有針對性地出現在不結盟的玩家附近
螺栓現在會刷新在更靠近地圖中心的地方
法蘭克的超級技能現在只能擊暈多功能炮台非常短暫的時間
多功能炮台的炮彈現在不再會造成範圍傷害
多功能炮台的炮彈現在會跟蹤目標（但無法跟蹤飛在空中的目標）
遊戲介面 -
將部分主介面按鈕移到了功能表中
亂鬥TV -
即時觀看高水準玩家的對戰！
訓練洞窟 - 可
預覽和試用新英雄！可從英雄資訊介面進入
新增語系 -
新增波蘭語和希伯來語
寶石改名
- 首次免費！後續改名需要花費60、90、120、150寶石
黃金周活動（即將推出） - 全新主介面背景及音樂
配對優化
略微組隊時配對到的對手實力
玩家可自選名稱顏色（玩家可透過一次免費改名的機會移除顏色代碼）玩家現在可以在個人資訊中選擇名稱的顏色
教學優化
優化戰鬥中連接不順的顯示方式
加大超級技能虛擬搖桿的範圍尺寸
推遲寶石爭奪戰中第二顆寶石出現的時間
如果寵物/召喚物受能力之星影響，寵物/召喚物下方會顯示能力之星圖示
鷹獵人爆：全新模組、全新特效、全新箭矢及地雷外型
卡爾：增加配音
里昂：全新飛鏢造型
佩妮造型（聖誕精靈）：全新特效
布洛克造型（街頭低音炮）：全新動畫
史派克：特效優化
艾爾‧普里莫：普通攻擊全新特效
保力造型（黃金保力）：全新酒瓶造型
機甲入侵：修復機甲入侵中狂暴化的近戰機甲布攻擊保險櫃的問題
亂鬥足球：修復如果球踢出時，障礙物剛好被摧毀，球依然會在該不存在的障礙物上反彈的問題
亂鬥足球：烏龍球的進球選手會顯示最後一個碰球的對方玩家
亂鬥足球：進球之後，佩妮具備能力之星的舊式艦炮自毀後不會再發射炮彈
修復玩家在小隊或友誼賽房間中準備就緒後無法觀戰的問題
修復獲得雙倍獎章加成的情況下，結算介面的榮譽提升獎章獎勵沒有顯示雙倍加成的顯示錯誤
修復可能導致玩家無法拒絕或接受組隊邀請的問題
修復新戰隊成員線上時間顯示為「一個月前」的問題
修復戰隊成員狀態沒有立即更新的問題
配對時的提示資訊不會再顯示未推出英雄的資訊
優化賽季結束時的獎盃扣除機制
修復使用超級技能的同時被擊退可能導致超級技能按鍵卡住的問題
如果英雄在使用超級技能的過程中被擊倒，也能正常召喚出寵物