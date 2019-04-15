機甲入侵：修復機甲入侵中狂暴化的近戰機甲布攻擊保險櫃的問題



亂鬥足球：修復如果球踢出時，障礙物剛好被摧毀，球依然會在該不存在的障礙物上反彈的問題



亂鬥足球：烏龍球的進球選手會顯示最後一個碰球的對方玩家



亂鬥足球：進球之後，佩妮具備能力之星的舊式艦炮自毀後不會再發射炮彈



修復玩家在小隊或友誼賽房間中準備就緒後無法觀戰的問題



修復獲得雙倍獎章加成的情況下，結算介面的榮譽提升獎章獎勵沒有顯示雙倍加成的顯示錯誤



修復可能導致玩家無法拒絕或接受組隊邀請的問題



修復新戰隊成員線上時間顯示為「一個月前」的問題



修復戰隊成員狀態沒有立即更新的問題



配對時的提示資訊不會再顯示未推出英雄的資訊



優化賽季結束時的獎盃扣除機制



修復使用超級技能的同時被擊退可能導致超級技能按鍵卡住的問題