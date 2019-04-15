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2019年4月15日
Blog – Brawl Stars

4月更新詳情!

全新稀有英雄——羅莎（即將登場！）

  • 普通攻擊 - 大地石拳：羅莎連續打出數記出神入化的重拳！

  • 超級技能 - 藤蔓護甲：披上堅韌的植物護甲後，羅莎所受到的傷害降低80%

  • 能力之星 - 綠茵療癒：羅莎躲在草叢中時能恢復生命值

全新造型！（即將登場）

  • 兔兔佩妮

  • 柴犬妮塔

全新地圖和動態地圖元素

  • 寶石爭奪戰：礦車飛馳 每隔一定時間，礦車就會沿著鐵軌駛過 礦車會阻擋子彈，撞飛沿路的英雄並對其造成傷害

  • 荒野生死鬥：飛翔幻夢（地圖中有彈簧板！）、 皇家伸展台

  • 亂鬥足球：中心舞台

  • 機甲攻堅戰：拳擊擂台、長驅直入、 聯合進攻

  • 團隊首領戰： 危機區域

荒野生死鬥

  • 流星現在能更加準確砸向結盟玩家，同時爆炸半徑也會更大

  • 療傷蘑菇現在會更有針對性地出現在不結盟的玩家附近

機甲攻堅戰

  • 螺栓現在會刷新在更靠近地圖中心的地方

  • 法蘭克的超級技能現在只能擊暈多功能炮台非常短暫的時間

  • 多功能炮台的炮彈現在不再會造成範圍傷害

  • 多功能炮台的炮彈現在會跟蹤目標（但無法跟蹤飛在空中的目標）

​ 其他內容

  • 遊戲介面 -

    將部分主介面按鈕移到了功能表中

  • 亂鬥TV -

    即時觀看高水準玩家的對戰！

  • 訓練洞窟 - 可

    預覽和試用新英雄！可從英雄資訊介面進入

  • 新增語系 -

    新增波蘭語和希伯來語

  • 寶石改名

    - 首次免費！後續改名需要花費60、90、120、150寶石

  • 黃金周活動（即將推出） - 全新主介面背景及音樂

  • 配對優化

  • 略微組隊時配對到的對手實力

  • 玩家可自選名稱顏色（玩家可透過一次免費改名的機會移除顏色代碼）玩家現在可以在個人資訊中選擇名稱的顏色

  • 教學優化

  • 優化戰鬥中連接不順的顯示方式

  • 加大超級技能虛擬搖桿的範圍尺寸

  • 推遲寶石爭奪戰中第二顆寶石出現的時間

  • 如果寵物/召喚物受能力之星影響，寵物/召喚物下方會顯示能力之星圖示

英雄音效及視覺效果

  • 鷹獵人爆：全新模組、全新特效、全新箭矢及地雷外型

  • 卡爾：增加配音

  • 里昂：全新飛鏢造型

  • 佩妮造型（聖誕精靈）：全新特效

  • 布洛克造型（街頭低音炮）：全新動畫

  • 史派克：特效優化

  • 艾爾‧普里莫：普通攻擊全新特效

  • 保力造型（黃金保力）：全新酒瓶造型

​ 問題修復

  • 機甲入侵：修復機甲入侵中狂暴化的近戰機甲布攻擊保險櫃的問題

  • 亂鬥足球：修復如果球踢出時，障礙物剛好被摧毀，球依然會在該不存在的障礙物上反彈的問題

  • 亂鬥足球：烏龍球的進球選手會顯示最後一個碰球的對方玩家

  • 亂鬥足球：進球之後，佩妮具備能力之星的舊式艦炮自毀後不會再發射炮彈

  • 修復玩家在小隊或友誼賽房間中準備就緒後無法觀戰的問題

  • 修復獲得雙倍獎章加成的情況下，結算介面的榮譽提升獎章獎勵沒有顯示雙倍加成的顯示錯誤

  • 修復可能導致玩家無法拒絕或接受組隊邀請的問題

  • 修復新戰隊成員線上時間顯示為「一個月前」的問題

  • 修復戰隊成員狀態沒有立即更新的問題

  • 配對時的提示資訊不會再顯示未推出英雄的資訊

  • 優化賽季結束時的獎盃扣除機制

  • 修復使用超級技能的同時被擊退可能導致超級技能按鍵卡住的問題

  • 如果英雄在使用超級技能的過程中被擊倒，也能正常召喚出寵物