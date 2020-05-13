塔拉的市集現已開幕！
首個亂鬥主題季已火熱展開！歡迎來來到塔拉的市集！
全新英雄 - 格爾！星虹英雄
普通攻擊：降雪示警-格爾朝敵人發射一排大範圍的雪球
超級技能：暴風雪來襲-格爾製造出強勁的暴風雪，推開範圍內的所有敵人
武裝配件：便攜彈簧板 - 格爾在腳下放置一塊彈簧板，把隊友或敵人彈上天
能力之星：極地風暴-如果敵人被格爾的超級技能推開並撞上障礙物，就會被擊暈
能力之星：一路順風-格爾的超級技能可以為範圍內的隊友提升移動速度
全新造型
狂牛蠻王 - Supercell 十周年紀念造型
大漠商販 - 亂鬥通行券專屬造型
古墓盜賊 - 150寶石，5月19日推出
熱帶樹芽 - 30寶石，5月22日推出
綠洲侍衛 - 150寶石，5月27日推出
亂鬥通行券主題季
全新稀有度 – 星虹
星虹英雄剛推出時，從寶箱中開出它們的機率等同於傳奇英雄機率，但隨著亂鬥通行券主題季替換，其開出機率會逐漸增加，最高與史詩英雄的開出機率一致
星虹英雄可從亂鬥寶箱中開出，也可以在獲取亂鬥通行券後，透過亂鬥主題季獎勵來獲得
任務
主題季介面的「任務」選項中有豐富多樣的任務等著大家完成。
總獎盃數達到300盃即可在榮耀之路解鎖任務
在主題季中解鎖一定階等的獎勵後，解鎖後續階等所需代幣的數量會增加
任務獎勵
小型任務獎勵100個代幣，中型任務獎勵200個代幣，大型任務獎勵500個代幣
亂鬥通行券任務獎勵200或500個代幣
獲得任務
每天會刷新兩個小型任務，這類任務有效期僅24小時。
每週二和週四
將刷新出新的中型任務、大型任務和亂鬥通行券專屬任務。
解鎖主題季中所有獎勵後，玩家仍然可以繼續獲取代幣並獲得額外寶箱
之前主題季未收集的獎勵在主題季結束後仍然可以收集
表情
遊戲加入表情機制。表情目前只能在小隊聊天中使用，後續更新中將推出在戰鬥中使用表情的功能。
收集表情：玩家只能收集已解鎖英雄的表情
表情稀有度：普通表情 - 傷心，開心，生氣；稀有表情 - GG和感謝；史詩表情 - 特殊表情
據點搶奪戰模式限時回歸
玩家佔領據點即可升起計分旗，升旗的進度可以在地圖上或介面的左上角看到
對戰雙方可以在同一個據點中同時升旗，和敵人站在同一個據點內不阻止對方升旗
率先將地圖中所有計分旗完全升起的一方獲勝
經濟系統調整
所有未打開的亂鬥寶箱和大型寶箱都將被移至主題季介面
未使用的入場券都將按照1入場券=0.1寶石的比例換算為寶石（四捨五入）
星徽代幣將從遊戲中移除
亂鬥寶箱中不再能開出寶石。免費寶石將可透過主題季獎勵獲取
榮耀之路中的入場券獎勵被替換為大型寶箱
遊戲模式和活動循環機制調整
寶石爭霸戰、搶星大作戰、金庫攻防戰、機甲攻堅戰增加新地圖
部分遊戲模式循環的地圖增加了
入場券活動調整
原來需要入場券才能加入的遊戲模式現在都可以免費參加，且這些模式出現時會刷新出與之相關的任務
團隊首領戰：任務可進行5次，5次任務各對應團隊首領戰的前5個難度關卡，通過一個難度關卡即可完成一次任務，並獲得100代幣。
機甲入侵：機甲入侵現在最多持續2分鐘，玩家必須堅持到最後才算獲勝。任務可進行5次，5次任務各對應機甲入侵的前5個難度關卡，通過一個難度關卡即可完成一次任務，並獲得100代幣
巨型獵場：巨型獵場現在最多持續2分鐘，2分鐘後巨型英雄依然存活則算巨型英雄獲勝。巨型英雄的生命值已根據時間長度進行對應調整。該模式的任務可以完成3次，每次完成獎勵100代幣
其他
遊戲介面優化
新增英雄被擊倒時的特效
個人資料中的機甲入侵最佳通關記錄將顯示通過的最高難度
英雄相關重新設計
黑兔佩妮造型視覺效果
蒸蒸日上達里爾造型
帕姆模型
達里爾加入配音
紀念冊
某些造型將從商店循環出售的造型中移除，並保留在「紀念冊」中。在此之後，這些造型每年只會出現1至2次。這些造型會有專屬的註記。
將移至紀念冊的造型為：
鄉村搖滾
達陣狂牛
勁辣老麥
街頭低音炮
瘋狂原始人
問題修復
荒野生死鬥：修復多個爆破麥克在友誼賽房間中同時使用裝配件「指尖陀螺」導致閃退的問題
荒野生死鬥：賈姬收集能量方塊不會再提升超級技能蓄能速度
史派克：武裝配件「尖刺針包」的彈道不會再受能力之星「曲線刺刺球」影響
鴉：能力之星「致殘毒藥」現在可以正確影響賈姬
修復雪莉發動武裝配件「衝鋒跑鞋」時摧毀掩體可能導致的錯誤移動問題
各種炮台現在也會被芽芽超級技能生成的牆壁推開
英雄平衡性調整
比特8號
武裝配件「金手指」發動時不再摧毀能量增強器
保力
超級技能「無限暢飲」扔出的酒瓶現在落點固定
武裝配件「黏稠糖漿」的減速範圍擴大25%，持續時間從3秒延長至4秒
碧兒
武裝配件「危險蜂蜜」的減速範圍擴大20%，且蜂蜜罐將固定出現在碧兒上方，而非出現在腳下，方便靠牆擺放
布洛克
超級技能「火箭轟炸」發射的火箭現在落點固定
莫提斯
發動武裝配件「連擊轉輪」時不會再停止移動
達里爾
發動武裝配件「反衝螺旋機」時不會再停止移動，反衝螺旋機發射的彈丸傷害降低，但每顆彈丸命中時都會為超級技能蓄能25%
爆破麥克
發動武裝配件「指尖陀螺」時不會再停止移動
小辣椒
武裝配件「自動瞄準鏡」現在只射出一發子彈，這發子彈會擊退並減速第一個命中的敵人
卡爾
超級技能「旋風礦車」的單次旋轉傷害從360提升至420
沙迪
普通攻擊傷害從840提升至920
嗶嗶
生命值從4200降至4000
芽芽
普通攻擊傷害從1000降至940
鷹獵人爆
使用超級技能「狩獵陷阱」扔出隱形地雷後，雙方隊伍看到的隱形地雷分佈將會是一致的
滴答
使用普通攻擊扔出集束地雷後，雙方隊伍看到的地雷分佈將會是一致的
艾謎
能力之星「食腐復甦」提供的治療效果從擊中每個敵人回復400生命值降低至回復320生命值
妮塔
武裝配件「震盪熊掌」的每場對戰可用次數從3次減少到2次
多功能炮台
生命值從30,000增加到35,000