塔拉的市集現已開幕！

首個亂鬥主題季已火熱展開！歡迎來來到塔拉的市集！

全新英雄 - 格爾！星虹英雄

普通攻擊：降雪示警-格爾朝敵人發射一排大範圍的雪球

超級技能：暴風雪來襲-格爾製造出強勁的暴風雪，推開範圍內的所有敵人

武裝配件：便攜彈簧板 - 格爾在腳下放置一塊彈簧板，把隊友或敵人彈上天

能力之星：極地風暴-如果敵人被格爾的超級技能推開並撞上障礙物，就會被擊暈

能力之星：一路順風-格爾的超級技能可以為範圍內的隊友提升移動速度

全新造型

狂牛蠻王 - Supercell 十周年紀念造型

大漠商販 - 亂鬥通行券專屬造型

古墓盜賊 - 150寶石，5月19日推出

熱帶樹芽 - 30寶石，5月22日推出

綠洲侍衛 - 150寶石，5月27日推出

亂鬥通行券主題季

全新稀有度 – 星虹

星虹英雄剛推出時，從寶箱中開出它們的機率等同於傳奇英雄機率，但隨著亂鬥通行券主題季替換，其開出機率會逐漸增加，最高與史詩英雄的開出機率一致

星虹英雄可從亂鬥寶箱中開出，也可以在獲取亂鬥通行券後，透過亂鬥主題季獎勵來獲得

任務

主題季介面的「任務」選項中有豐富多樣的任務等著大家完成。

總獎盃數達到300盃即可在榮耀之路解鎖任務

在主題季中解鎖一定階等的獎勵後，解鎖後續階等所需代幣的數量會增加

任務獎勵 小型任務獎勵100個代幣，中型任務獎勵200個代幣，大型任務獎勵500個代幣 亂鬥通行券任務獎勵200或500個代幣

獲得任務 每天會刷新兩個小型任務，這類任務有效期僅24小時。 每週二和週四 將刷新出新的中型任務、大型任務和亂鬥通行券專屬任務。

解鎖主題季中所有獎勵後，玩家仍然可以繼續獲取代幣並獲得額外寶箱

之前主題季未收集的獎勵在主題季結束後仍然可以收集

表情

遊戲加入表情機制。表情目前只能在小隊聊天中使用，後續更新中將推出在戰鬥中使用表情的功能。

收集表情：玩家只能收集已解鎖英雄的表情

表情稀有度：普通表情 - 傷心，開心，生氣；稀有表情 - GG和感謝；史詩表情 - 特殊表情

據點搶奪戰模式限時回歸

玩家佔領據點即可升起計分旗，升旗的進度可以在地圖上或介面的左上角看到

對戰雙方可以在同一個據點中同時升旗，和敵人站在同一個據點內不阻止對方升旗

率先將地圖中所有計分旗完全升起的一方獲勝

經濟系統調整

所有未打開的亂鬥寶箱和大型寶箱都將被移至主題季介面

未使用的入場券都將按照1入場券=0.1寶石的比例換算為寶石（四捨五入）

星徽代幣將從遊戲中移除

亂鬥寶箱中不再能開出寶石。免費寶石將可透過主題季獎勵獲取

榮耀之路中的入場券獎勵被替換為大型寶箱

遊戲模式和活動循環機制調整

寶石爭霸戰、搶星大作戰、金庫攻防戰、機甲攻堅戰增加新地圖

部分遊戲模式循環的地圖增加了

入場券活動調整

原來需要入場券才能加入的遊戲模式現在都可以免費參加，且這些模式出現時會刷新出與之相關的任務

團隊首領戰：任務可進行5次，5次任務各對應團隊首領戰的前5個難度關卡，通過一個難度關卡即可完成一次任務，並獲得100代幣。

機甲入侵：機甲入侵現在最多持續2分鐘，玩家必須堅持到最後才算獲勝。任務可進行5次，5次任務各對應機甲入侵的前5個難度關卡，通過一個難度關卡即可完成一次任務，並獲得100代幣

巨型獵場：巨型獵場現在最多持續2分鐘，2分鐘後巨型英雄依然存活則算巨型英雄獲勝。巨型英雄的生命值已根據時間長度進行對應調整。該模式的任務可以完成3次，每次完成獎勵100代幣

其他

遊戲介面優化

新增英雄被擊倒時的特效

個人資料中的機甲入侵最佳通關記錄將顯示通過的最高難度

英雄相關重新設計

黑兔佩妮造型視覺效果

蒸蒸日上達里爾造型

帕姆模型

達里爾加入配音

紀念冊

某些造型將從商店循環出售的造型中移除，並保留在「紀念冊」中。在此之後，這些造型每年只會出現1至2次。這些造型會有專屬的註記。

將移至紀念冊的造型為：

鄉村搖滾

達陣狂牛

勁辣老麥

街頭低音炮

瘋狂原始人

問題修復



荒野生死鬥：修復多個爆破麥克在友誼賽房間中同時使用裝配件「指尖陀螺」導致閃退的問題



荒野生死鬥：賈姬收集能量方塊不會再提升超級技能蓄能速度



史派克：武裝配件「尖刺針包」的彈道不會再受能力之星「曲線刺刺球」影響



鴉：能力之星「致殘毒藥」現在可以正確影響賈姬



修復雪莉發動武裝配件「衝鋒跑鞋」時摧毀掩體可能導致的錯誤移動問題



各種炮台現在也會被芽芽超級技能生成的牆壁推開



英雄平衡性調整