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2019年5月21日
Blog – Brawl Stars

5月更新詳情！

亂鬥之城！

《荒野亂鬥》新增亂鬥之城區域！準備好迎接全新英雄、全新造型與更多內容吧！

​全新英雄：嗶嗶

  • 普通攻擊：三振出局

    • 嗶嗶的全壘打能量條充滿時，她的普通攻擊可以擊退敵人。

    • 嗶嗶的3格彈藥槽全滿時，她的全壘打能量條將自動蓄能。

  • 超級技能：泡泡曲球

    • 嗶嗶擊出一個泡泡糖做成的彈力球，不僅可以穿透敵人，甚至還能對同一個目標造成多次傷害！

  • 能力之星：全壘打

    • 全壘打能量條充滿時，嗶嗶的移動速度提升。

全新造型！（即將登場）

  • 火焰飛車手（布洛克）

  • 廚娘保力

  • 狂野路霸（卡爾）

  • 楓糖保力

全新主題： 亂鬥之城（即將登場）

  • 全新戰鬥區域：亂鬥之城

  • 全新主介面音樂

  • 全新主介面背景

  • 全新對戰音樂

平衡性調整

羅莎：

  • 超級技能持續時間從4秒降低至3秒

  • 能力之星的治療效果從每秒300降低至每秒200

  • 超級技能完全蓄能所需的命中次數從9次增加到10次

  • 優化普通攻擊的動畫效果，與實際造成傷害的範圍一致。

法蘭克

  • 機甲攻堅戰中，法蘭克的超級技能對多功能炮台的擊暈時間恢復到正常水準。

卡爾

  • 現在卡爾的超級技能發動時，可以點擊普通攻擊預先進行瞄準。

  • 卡爾的普通攻擊冷卻時間大大縮短（卡爾的十字鎬集中牆壁飛回後，他可以更快再次出擊）

全新地圖

  • 下列地圖根據亂鬥之城主題進行新的設計：

    • 寶石爭奪戰 – 細胞分裂、方方正正、加速逃逸、彈簧陷阱、咻咻作響

    • 金庫攻防戰 -滾雷山谷、遙遠的橋

    • 搶星大作戰 – 夾心蛋糕、酷熱地帶

  • 移除下列地圖：

    • 寶石爭奪戰 – 空谷傳音

    • 金庫攻防戰 – 分秒必爭、偏安一隅

  • 新增下列地圖：

    • 寶石爭奪戰 – 交叉剪接

    • 金庫攻防戰 – 維修站、街角往事

​ 其他內容

  • 新增羅莎配音

  • 新增「戰隊郵件」功能，隊長和副隊長可以向戰隊成員發送郵件。

  • Supercell ID 2.0 （將於下週在支援該系統的國家與地區推出）

問題修復

  • 修復多個介面問題

  • 修復能在訓練洞窟試用尚未推出造型的問題

  • 修復英雄從隱身狀態中現形後生命條顯示不正常的問題

  • 修復玩家在小隊狀態顯示不正確的問題

  • 修復荒野生死鬥地圖「飛翔幻夢」中有些彈簧板一部分在水裡的問題