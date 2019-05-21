《荒野亂鬥》新增亂鬥之城區域！準備好迎接全新英雄、全新造型與更多內容吧！
普通攻擊：三振出局
嗶嗶的全壘打能量條充滿時，她的普通攻擊可以擊退敵人。
嗶嗶的3格彈藥槽全滿時，她的全壘打能量條將自動蓄能。
超級技能：泡泡曲球
嗶嗶擊出一個泡泡糖做成的彈力球，不僅可以穿透敵人，甚至還能對同一個目標造成多次傷害！
能力之星：全壘打
全壘打能量條充滿時，嗶嗶的移動速度提升。
火焰飛車手（布洛克）
廚娘保力
狂野路霸（卡爾）
楓糖保力
全新戰鬥區域：亂鬥之城
全新主介面音樂
全新主介面背景
全新對戰音樂
羅莎：
超級技能持續時間從4秒降低至3秒
能力之星的治療效果從每秒300降低至每秒200
超級技能完全蓄能所需的命中次數從9次增加到10次
優化普通攻擊的動畫效果，與實際造成傷害的範圍一致。
法蘭克
機甲攻堅戰中，法蘭克的超級技能對多功能炮台的擊暈時間恢復到正常水準。
卡爾
現在卡爾的超級技能發動時，可以點擊普通攻擊預先進行瞄準。
卡爾的普通攻擊冷卻時間大大縮短（卡爾的十字鎬集中牆壁飛回後，他可以更快再次出擊）
下列地圖根據亂鬥之城主題進行新的設計：
寶石爭奪戰 – 細胞分裂、方方正正、加速逃逸、彈簧陷阱、咻咻作響
金庫攻防戰 -滾雷山谷、遙遠的橋
搶星大作戰 – 夾心蛋糕、酷熱地帶
移除下列地圖：
寶石爭奪戰 – 空谷傳音
金庫攻防戰 – 分秒必爭、偏安一隅
新增下列地圖：
寶石爭奪戰 – 交叉剪接
金庫攻防戰 – 維修站、街角往事
新增羅莎配音
新增「戰隊郵件」功能，隊長和副隊長可以向戰隊成員發送郵件。
Supercell ID 2.0 （將於下週在支援該系統的國家與地區推出）
修復多個介面問題
修復能在訓練洞窟試用尚未推出造型的問題
修復英雄從隱身狀態中現形後生命條顯示不正常的問題
修復玩家在小隊狀態顯示不正確的問題
修復荒野生死鬥地圖「飛翔幻夢」中有些彈簧板一部分在水裡的問題