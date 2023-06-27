更新補充說明：關於荒野生死鬥勝利未納入寶物之星計算的異常問題，遊戲團隊已知並正在調查。（6/27 18:16）

全新英雄：康迪留斯（星虹）

天賦： 感應蓄能 康迪留斯靠近敵方英雄可為自己的超級技能蓄能

普通攻擊： 好菇成雙 康迪留斯用他的園藝工具向前方短距離發射2朵蘑菇。

超級技能： 蘑界決鬥 康迪留斯發射一朵可以穿透牆壁的暗影蘑菇，將命中的目標和自己都遷移到暗影世界，決鬥8秒，或者直到康迪留斯或目標被擊倒。在暗影世界中，康迪留斯的移動速度提升20%，裝彈速度提升30%。

武裝配件： 快速移植 康迪留斯快速躍過一片地形。

武裝配件： 沉默毒菇 康迪留斯的下次普攻會使被命中的敵人沉默1.5秒。

能力之星： 蘑性大發 康迪留斯普通攻擊的2朵 蘑菇 命中同一個目標時，第2朵蘑菇可造成30%的額外傷害。

能力之星： 蘑菇王國 康迪留斯進入暗影世界時，會召喚3朵只有他能收集的蘑菇。每朵蘑菇可恢復400生命值



康迪留斯推出時，將作為「魔法森林」主題季亂鬥通行券的第30階獎勵。

全新英雄：道格（神話）

普通攻擊： 小吃出擊 對附近敵人造成傷害，同時治療附近友軍。距離越近，治療量和傷害就越高。治療量為傷害值的50%。

超級技能： 追加餐點 道格為自己或一名友軍提供增益狀態，獲得熱狗的英雄若在2秒內被擊敗，會在短暫延遲後復活。英雄復活時具有50%的生命值。

武裝配件： 雙份熱狗 道格的下一次 小吃出擊 只會治療友軍，但治療效果翻倍。

武裝配件： 芥末加量 道格的下一次 小吃出擊 只會傷害敵人，但傷害翻倍。

能力之星： 速食主義 被復活的英雄提升30%的移動速度，持續3秒。

能力之星： 自助補給 小吃出擊 也會治療道格自己，治療量為原本效果的20%。



道格將在8月初上線，可在商店中獲取。

全新造型

主題季：魔法森林

鬧鬼鳥屋（比特8號造型，149寶石/5,000閃光幣）

頑皮木精靈（查斯特造型，79寶石/2,750閃光幣）

山林石怪（阿魯造型，149寶石/5,000閃光幣）|星光聯賽造型

幽暗仙子（珍娜造型，149寶石/5,000閃光幣）

魔法森林系列造型將在魔法森林主題季開始時，即7月初上線。

迷你主題：夏日海盜！

深海巨齒鯊（梅格造型，199寶石）

海底寶藏（格里夫造型，149寶石/5000閃光幣）

海怪克拉肯（奔騰造型，149寶石/5000閃光幣）|Supercell Make造型（Steamfish設計）

魔咒船長（嗶嗶造型，149寶石/5000閃光幣）

夏日海盜迷你主題和造型將在8月中旬上線。

返場

鳳凰（鴉造型，299寶石）|包含全新配音

黑潮船長（卡爾造型，39寶石/1500閃光幣）|星虹（需先擁有卡爾船長）

炫藍星影（塔拉造型，29寶石/1000閃光幣）|之前為「藍色鳶尾」

機械狂徒（佩妮造型，暫不可獲得）

這些重製造型將在更新時推出。

深海大作戰造型回來啦！

火箭快遞員（布洛克）

神秘法老王（歐提斯）

巨齒俠（柯爾特）

這些造型將在7月中旬上線。

其他

可愛獨角獸（邦妮造型，29寶石/1000閃光幣）|8月中旬可在商店中獲取

足球小將（邦妮造型，9寶石/1000閃光幣）|8月中旬可在商店中獲取（女足世界盃慶祝活動期間）

搶眼酷龍（道格造型，29寶石/1000閃光幣）|8月初隨英雄道格一同推出

劇毒蕈菇（康迪留斯造型，29寶石/1000閃光幣）|7月初隨英雄康迪留斯一同推出

孢子思維（康迪留斯造型，149寶石/5000閃光幣）|亂鬥通行券第70階獎勵

強化裝置

全新強化裝置：強效治療（神話）

帕姆治療台的效果提升20%

帕姆專屬

外觀內容

表情

康迪留斯表情

孢子思維表情（康迪留斯）

道格表情

熊大普里莫

機械狂徒、西部酒館、夏日戲水、大法師拜倫、大導演

危險蘑菇、鬧鬼鳥屋、山林石怪、幽暗仙子、頑皮木精靈

鳳凰

骷髏廢墟表情、海盜寶箱表情、2款鉤子表情、深海巨齒鯊、海怪克拉肯、魔咒船長、海底寶藏

紅牌、黃牌、巫巫茲拉、哨子

4款恐龍水上樂園表情

2款電競賽事隊伍表情

非官方電競賽事表情

創作者皇冠表情

全新噴漆

康迪留斯噴漆

道格噴漆

深海巨齒鯊、海怪克拉肯、魔咒船長、海底寶藏

毒蘑菇、鬧鬼鳥屋、山林石怪、幽暗仙子、頑皮木精靈

鳳凰、鳳凰火焰

4款恐龍水上樂園浮板噴漆

10款電競賽事隊伍噴漆、2款電競賽事觀眾噴漆

玩家頭像

魔法森林、魔法蘑菇、鬧鬼鳥屋、山林石怪、幽暗仙子、頑皮木精靈

鳳凰、鳳凰火焰

夏日海盜、深海巨齒鯊、海怪克拉肯、魔咒船長、海底寶藏

亂鬥金球

恐龍水上樂園

稱號

小心有毒（康迪留斯）

熱狗大亨（道格）

平衡性調整

能力之星和武裝配件都存在的問題是通常兩者中會有一個相對比較弱勢。因此我們做出以下調整，希望讓它們變得更加有趣且能夠在不同的組合或策略中被使用。同時對麥希進行了必要的加強，而對漢克做出該有的削弱。

加強

麥希 提升基礎彈道速度 調轉武裝配件「撤離戰場」的衝鋒方向 能力之星「精準射擊」額外傷害10%→20%

阿信 能力之星「怒氣衝衝衝」裝彈速度提升30%→提升40% 武裝配件「腐爛香蕉」損失40%生命值獲得40%怒氣值→損失25%生命值獲得40%怒氣值

蓓爾 能力之星「 彈盡糧絕 」 3秒內無法裝填彈藥→5秒內無法裝填彈藥

蓋瑞 能力之星「虛假傷害」生命值全滿時減傷25%→減傷50%

爆破麥克 武裝配件「指尖陀螺」造成1200傷害→造成2000傷害

莫提斯 武裝配件「連擊轉輪」造成1300傷害→造成1500傷害

彈射 武裝配件「連續發球機」造成320傷害→造成800傷害

蘿拉 能力之星「療傷吻戲」恢復100生命值→恢復150生命值

范 武裝配件「暴玉梨花」造成500傷害→造成750傷害

沙迪 武裝配件「睡眠模擬器」沉睡2秒→沉睡1.5秒

史派克 能力之星「療癒派對」恢復800生命值→恢復1000生命值 武裝配件「尖刺針包」每發尖刺造成520傷害→造成800傷害

艾謎 武裝配件「酸性毒霧」傷害減少20%→減少10%

嗶嗶 武裝配件「超黏泡泡糖」減速2秒→減速3秒

格斯 武裝配件「靈界契約」損失15%生命值→損失5%生命值

斯威克 能力之星「連鎖反應」傷害提升10%→提升20%

卡爾 武裝配件「炙熱排氣管」造成1200傷害→造成2000傷害

碧兒 武裝配件「黃蜂哨兵」最高傷害600→最高傷害1000

安珀 武裝配件「躍動火舞」造成500傷害→造成1000傷害

巴斯特 武裝配件「劇組萬用腰帶」恢復500生命值→恢復750生命值

曼蒂 能力之星「堅硬糖衣」減傷20%→減傷30%

邦妮 武裝配件「搗蛋衝擊」造成300傷害→造成1000傷害



削弱

漢克 能力之星「驚爆時刻」移動速度提升20%→提升10% 更新實裝後，漢克在草叢中進行普通攻擊蓄力會被看見



地圖、遊戲模式和活動循環調整

一般調整

限時遊戲模式： 礦車競速回歸！ 並且針對大家的建議進行調整！ 更新實裝後，英雄可穿過礦車，攻擊也可穿過礦車。

不可摧毀的牆壁 在加時賽中會被摧毀（不再那麼堅不可摧）！

全新特別活動：專精狂歡（額外獲得50%專精點數）

星光聯賽賽季重置

根據大家的回饋以及獎勵的減少，我們決定再次調整星光聯賽賽季重置。我們將不再對青銅I至黃金III的玩家進行整個Rank的重置，玩家的Rank將被重置為給定Rank的中間值。和更新前相比，重置後的Rank會有所提升，例如神話II至大師之間的玩家將被重置為神話I。

社群活動欄位

大家在遊戲中投票結果為：

首領群攻戰 = 41% （獲選模式）

積分爭奪戰 = 24% （獲選模式）

亂鬥擂台 = 18%

亂鬥排球 = 16%

關於積分爭奪戰的說明：

我們收到很多來自玩家社群的意見，指出積分爭奪戰和搶星大作戰2個模式實在太相似，它們在規則上有一點區別，但最終目標基本相同。所以我們決定做個測試：對於《荒野亂鬥》的玩家們來說，這2個模式哪個在日常遊戲中更受歡迎？

2個模式會在相同的日期上線（由於技術原因，具體時間上會有少許偏差），而且這2個模式每天的地圖也完全相同。最終根據測試結果，我們會考慮將其中一個模式設為常駐模式，與極限淘汰賽輪流上線。

搶星大作戰 新增 死亡輪迴（新地圖，之前用於積分爭奪戰） 獵殺天堂（新地圖，之前用於積分爭奪戰） 移除 格格不入 神殿廢墟

亂鬥足球 新增 中心舞台 夢幻彈珠 移除 活力滿滿 大力彈射

寶石爭奪戰 新增 地下礦坑 戈壁陷阱 移除 鋒利銳角 堅固中心

金庫攻防戰 無調整！

據點搶奪戰 無調整！

極限淘汰賽 無調整！

荒野生死鬥 新增 洞穴迷宮 孤島入侵 移除 硬性極限 幽暗溪流

首領群攻戰 新增 散落掩體（全新） 加速環島（全新） 死戰圓環（全新） 劇毒曠野（全新）

積分爭奪戰 新增 死亡輪迴 獵殺天堂 草叢迷蹤 運河水道 酷熱地帶 夾心蛋糕 神秘流星 蝮蛇大草原

礦車競速 新增 驚濤駭浪（全新） 墜海木板（全新） 深海魔箱（全新） 驚歎時刻（全新）

排位賽 （星光聯賽/戰隊聯賽） 搶星大作戰 神秘流星 運河水道 死亡輪迴 亂鬥足球 綠茵場上 精準射門 夢幻彈珠 寶石爭奪戰 堅石礦井 水晶遊戲場 咻咻作響 金庫攻防戰 轟隆峽谷 安全區域 維修站 據點搶奪戰 灼熱火圈 甲蟲決鬥 開放空間 極限淘汰賽 金臂峽谷 烈焰鳳凰 搖滾蓓爾



地圖場景調整

新增：

魔法森林（全新）

恐龍水上樂園

亂鬥足球場

達里爾的海盜船

移除：

星光特技秀、星光特技秀荒野生死鬥

電玩街、電玩街荒野生死鬥

深海大作戰

全新機制：每日寶物之星

寶箱雖然沒有回歸，但開箱的驚喜回來囉！

只要贏得對戰勝利，即可獲取寶物之星隨機獎勵！

每天第1、4、8次獲勝時，即可開啟寶物之星，每天都有3次機會！

獎勵包括金幣、能量點數、英雄積分、閃光幣、雙倍代幣加成、英雄、表情、噴漆、頭像、能力之星、武裝配件，甚至還有造型唷！

寶石、星虹英雄積分、價格199/299寶石的造型和強化裝置（全部稀有度）不包括在此獎勵中

還有1套全新的星光表情，只能透過寶物之星獲得

寶物之星將在總獎盃數達到50盃後自動解鎖，不用前往榮耀之路

為了讓寶物之星的高稀有度獎勵更令人激動，我們需要重新調整獎勵的經濟系統平衡性。這代表我們需將之前透過星光聯賽、戰隊聯賽和亂鬥主題季獎勵獲得的部分獎勵分配到寶物之星中。

除了調整獎勵的分配之外，我們還增加玩家能獲得的獎勵數量約20%。

和更新前相比，在對戰數量相同的情況下，現在大家能贏得更多獎勵！

星光聯賽獎勵調整

星光聯賽的獎勵將有一半移到每日寶物之星中。

全部RANK的閃光幣獎勵減少50%

戰隊聯賽獎勵調整

戰隊聯賽的獎勵將有一半移到每日寶物之星中。

全部RANK的戰隊幣獎勵減少50% 這項調整涵蓋戰隊聯賽週和任務週



亂鬥主題季獎勵調整

亂鬥主題季的獎勵將有一部分移到每日寶物之星當中。

主題季免費獎勵中，每階英雄積分獎勵將從95降低至70

完成主題季全部獎勵等級後的額外獎勵將減少（減少的獎勵將移到每日寶物之星中，數量為單階額外獎勵減少額度的50倍） 金幣從145減少至50 能量點數從42減少至20 英雄積分從25減少至5



任務系統調整

移除以下類型的任務： 社交相關：組隊進行對戰 遊戲模式相關： 治療X生命值 寶石大作戰：持有寶石達X秒 搶星大作戰：在X場對戰結束時持有4顆以上的賞金之星 亂鬥足球：傳球X次 極限淘汰賽：X局中不被擊倒

全新任務類型： 挑選 英雄贏得對戰（玩家可從3位英雄中選擇1位） 會取代每週二、週四刷新的部分單一英雄任務 3位英雄其中之一將會是獎盃數較低的英雄 挑選 模式贏得對戰（玩家可從2種遊戲模式中選擇1種） 會取代每週二、週四刷新的部分單一遊戲模式任務 2種遊戲模式其中之一必定是目前可進行對戰的模式 如果選擇刷新 挑選型任務 ，新任務也會是挑選型任務，任務類型不會更改

更新後，將可從主介面直接進入任務選單（位於亂鬥主題季旁邊） 星光之路圖示的位置將移到英雄圖示旁邊 每日對戰代幣進度將移到任務頁面

即使沒購買亂鬥通行券，也可累積亂鬥通行券專屬任務的進度 不過，若想獲取亂鬥通行券專屬任務對應的獎勵，玩家仍需購買亂鬥通行券



全新：歡迎回來獎勵！

如果玩家離開《荒野亂鬥》一段時間，再回歸遊戲時，將根據獎盃數可獲得回歸獎勵和獨特的遊戲體驗，幫助他們追上落後的進度。

回歸玩家可獲得的獎勵數量，將基於假設該玩家先前若持續活躍可獲得的總獎勵，再乘上固定百分比計算。

此外，我們還為活躍玩家準備獨特的7日登入活動，每位活躍玩家都可參與。登入活動將在更新後的一段時間內限時開放。

全新：寶物之星上線慶祝——7日登入活動

總獎盃數達到125盃的活躍玩家即可參與7日登入活動（回歸玩家則可參與歡迎回來活動）

問題修復

一些小問題修復及遊戲優化

其他