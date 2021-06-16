全新星虹英雄：霸子

霸子是本次亂鬥主題季的星虹英雄，他是恐龍水上樂園的一名救生員！雖然霸子個子不高手又短，不太能勝任這份工作，但他非常敬業。他習慣按規矩辦事，總是告訴別人該做什麼。或者說，他更喜歡告訴別人不該做什麼。

「侏羅紀水上樂園」主題季星虹英雄



普通攻擊：水深勿入

霸子連吹5聲長哨，對前方弧形範圍內的敵人造成傷害。



超級技能：救援行動

霸子丟出手裡的浮板，浮板擊中敵人或牆壁後，霸子會將自己拉過去。

霸子會對著落點附近的敵人造成短暫的擊暈效果。霸子被拉過去的距離越遠，擊暈效果的持續時間越長。

霸子的四周會顯示一個圓圈，只要圓圈內有敵方英雄，霸子就可以為自己的超級技能蓄能。



武裝配件：備用浮板

立即完成自己的超級技能蓄能，但使用這發蓄能後的超級技能不會擊暈敵人。



能力之星：裝備升級

霸子超級技能的眩暈效果最低持續時間增加0.5秒。



能力之星：目光如炬

霸子的超級技能自動蓄能範圍提升33%。





全新史詩英雄：格里夫（尚未推出）

他是一名生性貪婪的史詩英雄。是葛蕾特和艾德加的老闆，但他並不關心他們，還會從他們的小費罐裡，挖出他們的小費進行攻擊。



普通攻擊：瘋狂撒幣

格里夫扔出9枚金幣，對前方扇形範圍內的敵人造成傷害。



超級技能：老子有錢

格里夫向敵人撒出幾張鈔票，隨後這些鈔票又飛回格里夫的收銀機，鈔票來回途中都可造成傷害。



目標離得越遠，受到的傷害越高。



武裝配件：豬公撲滿

格里夫丟下一個存錢罐，短暫延遲後會爆炸。爆炸可摧毀障礙物，並對范圍內敵人造成傷害。



能力之星：不用找了

提升格里夫的普通攻擊速度。



能力之星：止跌回升

格里夫每隔2秒恢復7%失去的生命值。每次啟用至少恢復10點生命值。





全新造型及視覺特效優化

全新造型



多汁大魯堡（阿魯造型）



衝浪高手：亂鬥主題季第1階獎勵（卡爾造型）



反骨扛霸子：亂鬥主題季第70階獎勵（霸子造型）



椰林風情（羅莎造型）



猛龍孩子王（里昂造型）



沙灘時光（莫提斯造型）



夏日戲水（賈姬造型）-星光聯賽專屬造型



藍鯨看守者（妮塔造型）-玩家創意造型



迅捷天神（麥克絲造型）



超級寶箱（達里爾造型）-中國大陸開服1週年免費造型



閃耀銀/璀璨金造型：

柯爾特

Mr.P



暴走壞女孩（嗶嗶造型）

惡劣車手（駛徒造型）



龐克吉他手（波可造型）



拉丁美洲大師聯賽造型

多款足球俱樂部造型 BOCA JÚNIORS明星球員、AMERICA明星球員、U DE CHILE明星球員、UNIVERSITARIO頂尖選手、CLUB NACIONAL頂尖選手、CORINTHIANS頂尖選手、RIVER PLATE柯爾特、CERRO PORTEÑO柯爾特、ATL. NACIONAL柯爾特、FLAMENGO火爆教頭、LDU QUITO火爆教頭、CHIVAS火爆教頭



全新表情



每位英雄新增了一個鼓掌的稀有表情。本次更新尚未對它們增加動畫效果。



全新動畫表情：

一般表情：比特8號、艾德加、麥克絲、拜倫、斯威克、沙迪、安珀、格爾、奔騰、葛蕾特、阿魯、拉夫上校、蓓爾

亂鬥通行券動畫表情：格爾、奔騰、葛蕾特、拉夫上校、蓓爾、阿魯

2020荒野亂鬥電競賽事冠軍表情（通用表情中的前8款獎盃表情）





主題季活動



亂鬥主題季第7季：侏羅紀水上樂園

登入介面

全新主介面背景

全新主介面音樂



「龐克精神」龐克樂團活動

全新主介面背景

全新主介面音樂

恐龍水上樂園場景變化





遊戲模式/活動循環調整

一般性調整



重生機制調整

英雄重生後不再是滿彈藥狀態，需重新裝彈。

現在英雄重生地點會標記在地面上。



現在對戰開場動畫中會顯示隨機事件。



寶石爭奪戰



現在寶石將按固定順序從寶石礦井中冒出。



極限淘汰賽



極限淘汰賽已加至日常活動循環，成為固定模式。



現在極限淘汰賽已增加類似荒野生死鬥中的毒霧機制來決定比賽勝負，決勝傷害機制已被移除。



荒野生死鬥



荒野生死鬥模式中，毒霧對英雄造成的傷害將從該英雄進入毒霧時開始單獨計算。不再對所有進入毒霧的英雄同時進行計算。



組隊活動欄位



以下兩個欄位的活動刷新不再提供代幣獎勵。現在組隊活動欄位的地圖每2小時輪換一次。

組隊活動欄位#1：金庫攻防戰、據點搶奪戰、機甲攻堅戰

組隊活動欄位#2：搶星大作戰、極限淘汰賽





週末活動



現在週末活動刷新出來便可獲得50代幣獎勵。



挑戰



亂鬥主題季第7季挑戰

格里夫挑戰：完成挑戰即可提前一週解鎖格里夫!

暴走壞女孩造型挑戰：完成挑戰即可獲得暴走壞女孩這款造型

拉丁美洲大師聯賽挑戰：完成挑戰即可獲得一個超級寶箱





星光聯賽



星光聯賽第3賽季

2個玩家頭像獎勵

夏日戲水造型解鎖購買資格（需贏得50場才能解鎖）





地圖

更新多個遊戲模式的地圖循環機制。



將一些之前移除掉的熱門地圖重新增加至地圖循環中。



全新限時夏日遊戲模式



亂鬥排球



亂鬥籃球



搶盃大作戰



獎盃保衛戰（之前為禮物保衛戰）



地圖編輯器

在地圖編輯器中增加了隨機事件選項，可增加的隨機事件如下：

能量飲料

憤怒機甲

流星火雨

暗夜奪魂

全新隨機事件：超級蓄能（超級技能的蓄能速度大大加快）

全新隨機事件：疾速英雄（所有英雄的移動速度更快）



全新地圖元素

尖刺

治療

加速

減速

毒霧



在地圖預覽介面增加了地圖標籤(#)。



全新武裝配件（陸續推出）

彈射：



彈射下一次普通攻擊的子彈每彈射一次即可為自己恢復300生命值。



阿魯：



阿魯超級技能範圍內的敵人立即增加50%的冰凍指數。



帕姆：



帕姆下一次普通攻擊的子彈每命中一個敵人，即可讓對方損失其滿槽彈藥量25%的彈藥，而敵人損失的彈藥中有50%會轉移到帕姆自己的彈藥槽中。



艾德加：



艾德加獲得一個最開始能為自己抵擋2000傷害的護盾，護盾效果會隨時間逐漸減弱。



沙迪：



沙迪的下一次普通攻擊會讓敵人沉睡1.5秒，不過他們一旦受到攻擊便會醒來。



里昂：



里昂丟下一個棒棒糖製造一片隱身區域，可以隱藏自己和友軍的行踪。



史派克：



史派克種下一株生命值為3500的大型仙人掌為友軍提供掩護。仙人掌被摧毀時會炸開，為周圍的所有友軍恢復1000生命值。



拉夫上校：



拉夫上校呼叫空中支援，對離自己最近的敵人發動一輪空襲，每發可造成700傷害。



格爾：



格爾利用自己的吹雪機製造一股旋風，任何想穿過旋風的敵人都會被彈開。



駛徒：



駛徒下一次超級技能可以撞破障礙物，同時還會有碎片向前飛出。每塊碎片對命中的敵人造成500傷害。



英雄平衡性調整



比特8號



超級技能的傷害提升比例從50%降低至35%。



能力之星「功率全開」除了擴大能量增強器的作用範圍外，現在還可以將傷害提升比例增加15%。



蓓爾



普通攻擊的彈射上限降低為3。



普通攻擊的彈射也能為蓓爾的超級技能蓄能。



超級技能的射程增加6.7%。



鷹獵人爆



鷹獵人爆放置超級圖騰後，圖騰的生命值會隨時間慢慢流失。



超級圖騰對友軍超級技能的蓄能效果不再隨時間減弱。



葛蕾特



重新設計葛蕾特的武裝配件「納稅證明」。



現在葛蕾特使用該武裝配件後，其下一次普通攻擊將造成1000額外傷害，不再以對手的最大生命值為基數。



納妮



超級技能「超頻控制」的傷害從2000降低至1800。



能力之星「自動對焦」最高可造成的額外傷害從2500降低至1600。



普通攻擊命中後提供的蓄能增加33%，在三個光球都命中敵方的情況下，只需兩次普通攻擊即可完成超級技能蓄能。



以下英雄在受到傷害時會為超級技能蓄能，包括敵方英雄及其召喚的砲台和寵物造成的傷害。



已在這些英雄的英雄屬性介面增加其被動技能的描述。



狂牛、艾爾普理莫、法蘭克、賈姬



加強

拜倫



能力之星「免疫失調」的治療效果降低比例從50%提升至75%。



格爾



能力之星「雪上加霜」的減速時間從0.3秒提升至0.5秒。



佩妮



普通攻擊傷害從900提升至940。



雪莉



現在使用武裝配件「射擊飛靶」後，雪莉下一次普通攻擊的彈丸飛行速度提升20%。



阿魯



能力之星「失溫現象」降低敵人裝彈速度的上限從50%提升至75%。



削弱

卡爾



十字鎬的飛行速度略微降低。



賈姬



能力之星「防護頭盔」的減傷比例從15%降低至10%。



滴答



武裝配件「最後狂歡」的護盾減傷比例從100%降低至50%。



駛徒



超級技能「燃油衝鋒」不再對敵人造成擊退效果。



麥克絲



能力之星「動感蓄能」的蓄能速度降低50%。



普通攻擊傷害從320降低至300。



其他

玩家可在英雄介面為以下英雄造型選擇不同的造型。

鷹獵人爆和鴉的機甲造型

拉丁美洲大師聯賽造型

戴帽子和不戴帽子的莫提斯造型





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