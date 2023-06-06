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2023年6月6日
Blog – Brawl Stars

6月6日平衡性調整與修復內容

亂鬥英雄們，大家好！

本日維護進行了平衡性調整，並修復相關問題，內容如下：

平衡性調整

加強

塔拉

  • 每張卡牌基礎傷害值由440提升至480

  • 完成超級技能蓄能所需的卡牌命中從12張調整為11張

莫提斯

  • 基礎傷害由900提升至940

葳洛

  • 葳洛以鬼迷心竅控制的敵人在控制期間受到的傷害不會蓄能

  • 超級技能的射程從23提升至25

  • 當鬼迷心竅控制敵人時，葳洛受到傷害降低25％

比特8號

  • 基礎生命值由4800提升至5000

削弱

珍娜

  • 武裝配件「震撼低音」音響的生命值從1500降低至1000

  • 武裝配件「震撼低音」音響對敵人造成的每秒傷害由100降低至50

  • 基礎傷害由1000降低至940

  • 完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從6次調整為7次

麥克絲

  • 基礎生命值由3200降低至3000

  • 基礎傷害由340降低至320

  • 完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從13次調整為14次

梅格

  • 機甲基礎生命值由4000降低至3700

  • 武裝配件「電能補給」每秒恢復機甲生命值從450降低至300

雪莉

  • 能力之星「震撼彈」減速敵人的持續時間從4.5秒降低至2秒

  • 基礎生命值由3800降低至3700

奔騰

  • 武裝配件「動能裝甲」持續時間從5秒降低至2秒

  • 武裝配件「動能裝甲」傷害減免從80％降低至50%

佩妮

  • 武裝配件「堅固鹽桶」鹽桶的生命值從2000減少至1500

  • 基礎生命值由3400降低至3200

阿信

  • 基礎生命值由5400降低至5200

碧兒

  • 完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從3次調整為4次

問題修復

  • 修復葳洛在亂鬥足球中的心靈控制問題

  • 修復漢克造成傷害值不一致的問題