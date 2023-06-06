亂鬥英雄們，大家好！
本日維護進行了平衡性調整，並修復相關問題，內容如下：
平衡性調整
加強
塔拉
每張卡牌基礎傷害值由440提升至480
完成超級技能蓄能所需的卡牌命中從12張調整為11張
莫提斯
基礎傷害由900提升至940
葳洛
葳洛以鬼迷心竅控制的敵人在控制期間受到的傷害不會蓄能
超級技能的射程從23提升至25
當鬼迷心竅控制敵人時，葳洛受到傷害降低25％
比特8號
基礎生命值由4800提升至5000
削弱
珍娜
武裝配件「震撼低音」音響的生命值從1500降低至1000
武裝配件「震撼低音」音響對敵人造成的每秒傷害由100降低至50
基礎傷害由1000降低至940
完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從6次調整為7次
麥克絲
基礎生命值由3200降低至3000
基礎傷害由340降低至320
完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從13次調整為14次
梅格
機甲基礎生命值由4000降低至3700
武裝配件「電能補給」每秒恢復機甲生命值從450降低至300
雪莉
能力之星「震撼彈」減速敵人的持續時間從4.5秒降低至2秒
基礎生命值由3800降低至3700
奔騰
武裝配件「動能裝甲」持續時間從5秒降低至2秒
武裝配件「動能裝甲」傷害減免從80％降低至50%
佩妮
武裝配件「堅固鹽桶」鹽桶的生命值從2000減少至1500
基礎生命值由3400降低至3200
阿信
基礎生命值由5400降低至5200
碧兒
完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從3次調整為4次
問題修復
修復葳洛在亂鬥足球中的心靈控制問題
修復漢克造成傷害值不一致的問題