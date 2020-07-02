7月更新詳情：怪獸酷夏

全新星虹英雄 - 奔騰—7月6日推出

普通攻擊：擊中敵人後會橫向分裂



超級技能：使用超級技能可以強化奔騰，被擊倒會失去所有強化。 ○ 第1階段：提升移動速度 ○ 第2階段：提升普通攻擊射程 ○ 第3階段：普通攻擊在擊中敵人後會分裂為6顆子彈



武裝配件：將自己向前傳送一小段距離



能力之星1：普通攻擊在擊中掩體或達到最大射程時也會分裂



亂鬥主題季第2季：怪獸酷夏

7月6日開始，持續10周



機甲聖騎- 亂鬥通行券（奔騰造型）



超能戰士 - 亂鬥通行券（布洛克造型）



獲取亂鬥通行券後，可將名稱顏色改為專屬「星虹」風格！



亂鬥通行券獎勵可不按排序領取



全新造型

鴉模組重製



甲蟲霸主 - 150寶石（碧兒造型）



電鑽魔人 - 150寶石（賈姬造型）



巨螯王者 - 80寶石（滴答造型）



潮能女俠 - 80寶石（麥克絲造型）



雪鴉 - 80寶石



復古機型 - 30寶石（納妮造型）



閃耀銀及璀璨金造型 ○ 英雄戰力等級達到9級後，即可購買該英雄的閃耀銀造型，購買閃耀銀造型後即可購買該英雄的璀璨金造型。 閃耀銀造型：1萬金幣；璀璨金造型：2.5萬金幣 部份造型加入商店日常循環販售 購買閃耀銀及璀璨金造型的英雄有艾謎、艾爾普里莫、雪莉、小辣椒、里昂

海盜奇兵（吉恩造型）的超級技能有了全新視覺特效



雪莉、柯爾特和鴉有全新動態表情



遊戲模式、經濟系統 與活動循環機制調整

榮耀之路新增更盃段獎勵，最高獎勵為5萬獎盃



據點搶奪戰加入日常活動循環



全新模式：城市大激鬥！ 玩家需要合力保護城市免遭怪獸破壞。如果所有建築被摧毀或者三位玩家均



被擊倒，則怪獸獲勝。

隨著關卡難度提高，怪獸將獲得新的技能

和團隊首領戰和機甲入侵類似，城市大激鬥模式的任務可以完成五次，分別對應5個不同難度的關卡

巨型獵場 對巨型獵場進行平衡性調整 - 目前巨型英雄的勝率遠高於其他5名英雄 降低巨型英雄召喚物（寵物/炮台）的傷害及生命值 降低巨型英雄為自己恢復生命值時的治療量 調整巨型英雄的生命值，現在巨型英雄的生命值取決於被選中英雄的基礎生命值

機甲入侵 略微降低困難、高手和瘋狂的難度 首領狂暴的間隔從90秒調整至： 一般機甲會在25秒後狂暴並獲得速度加成 一般機甲會在40秒後進一步狂暴，而且會直接朝寶箱發起攻擊



可在對戰中使用表情

雙方均可看到表情



在對戰中使用表情後，需要等待10秒才能再次使用



對戰時，可點擊表情按鈕並在彈出的選項中遮蔽表情

可在虛擬搖桿設定中調整表情按鈕的位置



玩家在對戰中可使用4種不同的表情：開心、傷心、生氣和特殊 可為每個英雄單獨設置「特殊「表情欄中的表情。所有英雄的「特殊」表情欄中一開始都是默認表情，玩家之後可以替換為其他已解鎖的特殊表情 玩家需要先收集對應英雄的表情，才能使用該英雄的專屬表情 如果玩家沒有獲得某個英雄的專屬表情，則會使用默認的表情



紀念冊 - 以下造型即將被移進紀念冊，快抓住最後的獲取機會吧。 將在本主題季被放入紀念冊的造型有：瘋狂原始人、達陣狂牛、鄉村搖滾、勁辣老麥與街頭低音炮

更新上線後，每週將推出1款新的武裝配件，持續10週

鴉：啟動後，所有受到淬毒飛刃影響的敵人都將被減速。



佩妮：佩式艦炮會朝佩妮目前所在的位置進行一輪炮擊。



鷹獵人爆：立即引爆所有地雷。



莫提斯：在一段時間內加快裝彈速度。



艾爾普里莫：召喚一顆小流星砸向最近的敵人。



潔西：在一段時間內使自己的炮臺攻速加倍。



保力：朝自己和每個射程內的隊友扔出一瓶治療藥水，在地上留下一片治療區域，為區域內的友軍持續恢復生命值，但治療效果不會疊加



雪莉：下一次普通攻擊的彈丸散射範圍變窄，同時射程變長



小辣椒：下一次普通攻擊將自動追蹤目標



爆破麥克：下一次普通攻擊可以擊暈目標



英雄平衡性調整