7月更新詳情：怪獸酷夏
全新星虹英雄 - 奔騰—7月6日推出
普通攻擊：擊中敵人後會橫向分裂
超級技能：使用超級技能可以強化奔騰，被擊倒會失去所有強化。 ○ 第1階段：提升移動速度 ○ 第2階段：提升普通攻擊射程 ○ 第3階段：普通攻擊在擊中敵人後會分裂為6顆子彈
武裝配件：將自己向前傳送一小段距離
能力之星1：普通攻擊在擊中掩體或達到最大射程時也會分裂
亂鬥主題季第2季：怪獸酷夏
7月6日開始，持續10周
機甲聖騎- 亂鬥通行券（奔騰造型）
超能戰士 - 亂鬥通行券（布洛克造型）
獲取亂鬥通行券後，可將名稱顏色改為專屬「星虹」風格！
亂鬥通行券獎勵可不按排序領取
全新造型
鴉模組重製
甲蟲霸主 - 150寶石（碧兒造型）
電鑽魔人 - 150寶石（賈姬造型）
巨螯王者 - 80寶石（滴答造型）
潮能女俠 - 80寶石（麥克絲造型）
雪鴉 - 80寶石
復古機型 - 30寶石（納妮造型）
閃耀銀及璀璨金造型 ○ 英雄戰力等級達到9級後，即可購買該英雄的閃耀銀造型，購買閃耀銀造型後即可購買該英雄的璀璨金造型。
閃耀銀造型：1萬金幣；璀璨金造型：2.5萬金幣
部份造型加入商店日常循環販售
購買閃耀銀及璀璨金造型的英雄有艾謎、艾爾普里莫、雪莉、小辣椒、里昂
海盜奇兵（吉恩造型）的超級技能有了全新視覺特效
雪莉、柯爾特和鴉有全新動態表情
遊戲模式、經濟系統 與活動循環機制調整
榮耀之路新增更盃段獎勵，最高獎勵為5萬獎盃
據點搶奪戰加入日常活動循環
全新模式：城市大激鬥！
玩家需要合力保護城市免遭怪獸破壞。如果所有建築被摧毀或者三位玩家均
被擊倒，則怪獸獲勝。
隨著關卡難度提高，怪獸將獲得新的技能
和團隊首領戰和機甲入侵類似，城市大激鬥模式的任務可以完成五次，分別對應5個不同難度的關卡
巨型獵場
對巨型獵場進行平衡性調整 - 目前巨型英雄的勝率遠高於其他5名英雄
降低巨型英雄召喚物（寵物/炮台）的傷害及生命值
降低巨型英雄為自己恢復生命值時的治療量
調整巨型英雄的生命值，現在巨型英雄的生命值取決於被選中英雄的基礎生命值
機甲入侵
略微降低困難、高手和瘋狂的難度
首領狂暴的間隔從90秒調整至：
一般機甲會在25秒後狂暴並獲得速度加成
一般機甲會在40秒後進一步狂暴，而且會直接朝寶箱發起攻擊
可在對戰中使用表情
雙方均可看到表情
在對戰中使用表情後，需要等待10秒才能再次使用
對戰時，可點擊表情按鈕並在彈出的選項中遮蔽表情
可在虛擬搖桿設定中調整表情按鈕的位置
玩家在對戰中可使用4種不同的表情：開心、傷心、生氣和特殊
可為每個英雄單獨設置「特殊「表情欄中的表情。所有英雄的「特殊」表情欄中一開始都是默認表情，玩家之後可以替換為其他已解鎖的特殊表情
玩家需要先收集對應英雄的表情，才能使用該英雄的專屬表情
如果玩家沒有獲得某個英雄的專屬表情，則會使用默認的表情
紀念冊 - 以下造型即將被移進紀念冊，快抓住最後的獲取機會吧。 將在本主題季被放入紀念冊的造型有：瘋狂原始人、達陣狂牛、鄉村搖滾、勁辣老麥與街頭低音炮
更新上線後，每週將推出1款新的武裝配件，持續10週
鴉：啟動後，所有受到淬毒飛刃影響的敵人都將被減速。
佩妮：佩式艦炮會朝佩妮目前所在的位置進行一輪炮擊。
鷹獵人爆：立即引爆所有地雷。
莫提斯：在一段時間內加快裝彈速度。
艾爾普里莫：召喚一顆小流星砸向最近的敵人。
潔西：在一段時間內使自己的炮臺攻速加倍。
保力：朝自己和每個射程內的隊友扔出一瓶治療藥水，在地上留下一片治療區域，為區域內的友軍持續恢復生命值，但治療效果不會疊加
雪莉：下一次普通攻擊的彈丸散射範圍變窄，同時射程變長
小辣椒：下一次普通攻擊將自動追蹤目標
爆破麥克：下一次普通攻擊可以擊暈目標
英雄平衡性調整
格爾
格爾的普通攻擊現在會發射6發彈丸，彈丸比以前小。調整之後，格爾造成傷害的能力將更加穩定。
使用超級技能時，格爾自己將不再後退
增加超級技能的擊退距離
納妮
生命值從2400提升至2600
納妮普通攻擊的彈丸如果沒有擊中敵人，會繼續飛行一段距離，調整之後，納妮造成傷害的能力將更加穩定。
爆破麥克
武裝配件「指尖陀螺」現在還將提升移動速度
里昂
普通攻擊的傷害從440提升至460
武裝配件「複製投射器」生成的複製里昂現在受到攻擊時不會立即消失，而是會受到雙倍傷害，同時會顯示受到的傷害值。
塔拉
普通攻擊傷害從420提升至460
吉恩
生命值從3600降低至3400
賈姬
生命值從5200降低至5000 ○ 武裝配件「噴氣加速器」提升移動速度的幅度從30%降低至20%
每場對戰可使用武裝配件「噴氣加速器」的次數從2次提升至3次
芽芽
能力之星「種子大爆炸」現在需要5秒時間蓄能，但完成蓄能後，下一次普通攻擊的爆炸範圍必定會擴大
超級技能「自然屏障」蓄能需要的普通攻擊次數從4次提升至5次
Mr.P
能力之星「基地翻修」被替換為「旋轉門」
旋轉門：機器助手被消滅後，基地召喚新機器助手的時間縮短3秒。
艾謎
生命值從3800降低至3600
降低武裝配件「好人卡」的擊退半徑和擊退距離
武裝配件「好人卡」的次數從2次提升至3次