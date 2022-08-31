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2022年8月31日
Blog – Brawl Stars

8月更新詳情：機器人工廠

全新英雄：山姆

山姆是本次主題季的星虹英雄，靠著一身肌肉成為荒漠金臂幫的主力戰將！他還跟美好星樂園裡的所有機器人都有點私人恩怨。

  • 天賦：山姆一上場就可以使用超級技能。

  • 普通攻擊：狂野重拳

    • 山姆連續揮出兩記重拳！戴上碎骨指虎時，狂野重拳能夠造成更高的傷害。

  • 超級技能：碎骨指虎

    • 山姆將碎骨指虎合在一起丟出去，指虎落地前可對沿途擊中的所有敵人造成傷害。再次使用超級技能時，碎骨指虎會飛回山姆手上，並對擊中的敵人造成傷害。

  • 武裝配件1：磁性力場

    • 碎骨指虎在地上的時候，山姆可以將附近的敵人拉向碎骨指虎。

  • 武裝配件2：脈衝驅逐

    • 山姆下一次丟出的碎骨指虎落在地上時會釋放衝擊波，擊退附近的敵人。

  • 能力之星1：鐵血復甦

    • 召回碎骨指虎時，山姆立即恢復30%的生命值。

  • 能力之星2：蓄勢待發

    • 碎骨指虎落在地上後，如果指虎附近有敵人，山姆的超級技能就會自動蓄能。

全新英雄：格斯（預計將在9月後半推出）

全新超稀有英雄！格斯是個有點神祕的小孩，他喜歡把氣球做成各種動物造型，並藉由它們的陪伴度過孤獨的時光。

  • 普通攻擊：瘋狂氣球

    • 格斯向敵人發射氣球，可以吸收敵人的靈魂。氣球擊中敵人一定次數後，會生成一個靈體。格斯或隊友撿到靈體時可恢復生命值。地圖上可以同時存在多個靈體。

  • 超級技能：搗蛋護衛

    • 格斯召喚出他的氣球好友史普奇守護自己或隊友，為目標生成一個護盾。

  • 武裝配件1：爆裂幽魂

    • 引爆地上所有靈體，爆炸可對附近的敵人造成1800傷害。

  • 武裝配件2：靈界契約

    • 格斯損失30%的生命值，並立刻獲得靈體蓄能。

  • 能力之星1：靈氣吸收

    • 撿到靈體時可恢復的生命值提升100%。

  • 能力之星2：靈友助戰

    • 史普奇可為友軍提升25%的傷害，持續5秒。

全新主題季：機器人工廠

全新造型

  • 絕命惡徒（波可造型）：亂鬥通行券第1階獎勵

  • 狂妄叛客（蘿拉造型）：星光聯賽造型

  • 駭骨恐鴉（鴉造型）：149寶石

  • 凱薩大帝（山姆造型）：亂鬥通行券第70階獎勵

  • 搗蛋小鬼頭（里昂造型）：49寶石

  • 財誤顧問（帕姆造型）：49寶石

  • 粉萌麻糬兔（斯威克造型）：49寶石

  • 機甲莫提斯：299寶石（發售當月購買還能獲得成套的噴漆、頭像以及9款動態表情）

    • 光明機甲莫提斯：49寶石（需先購買機甲莫提斯）

    • 黑暗機甲莫提斯：49寶石（需先購買機甲莫提斯）

閃耀銀/璀璨金造型

  • 歐提斯

  • 斯威克

  • 拜倫

  • 格里夫

  • 艾德加

全新武裝配件

格里夫

  • 沐浴金幣

    • 格里夫的下一次普通攻擊多丟出33%的金幣。

霸子

  • X光墨鏡

    • 霸子可看到超級技能蓄能範圍內草叢中的敵人，持續12秒。

全新動態表情

  • 電競表情（9款）

  • 亂鬥萬聖節表情（5款）

  • 山姆（9款）+ 凱薩大帝（9款）

  • 格斯（9款）

  • 全新造型表情（12款）

    • 粉萌麻糬兔、搗蛋小鬼頭、財誤顧問、駭骨恐鴉、狂妄叛客、絕命惡徒、原型機甲鴉（3款）和原型機甲爆（3款）

  • 機甲莫提斯（9款）

  • 10位英雄獲得全新特殊表情

    • 妮塔、嗶嗶、葛蕾特、史派克、布洛克、彈射、格爾、麥克絲、Mr.P和潔西

全新噴漆

  • 史詩英雄噴漆（10款）

  • 挑戰噴漆（3款）

  • 亂鬥主題季噴漆（2款）

  • 機甲莫提斯噴漆

  • BSC噴漆

全新玩家頭像

  • 星光聯賽（2款）

  • 電競賽事

  • 機器人（4款）

  • 挑戰（4款）

  • 機甲莫提斯（1款）

  • 浩劫災星幫（1款）

地圖、遊戲模式和活動循環調整

全新週末PvE模式：比特8號的「絕地反擊戰」

  • 如潮水般凶猛的敵人來襲，保護好比特8號，讓他堅持到最後。

  • 收集亂鬥幣，持續為比特8號提供能量，讓他在場上助你一臂之力！

  • 重製所有機器人模組！

地圖池

  • 據點搶奪戰

    • 開放空間

    • 灼熱火圈

    • 甲蟲決鬥

    • 重裝對決

    • 搖桿混戰

    • 平行遊戲

    • 一分為二

  • 極限淘汰賽

    • 金臂峽谷

    • 空曠荒野

    • 搖滾蓓爾

    • 全新視角

    • 藏寶地點

    • 烈焰鳳凰

    • 長堤水岸

  • 寶石爭奪戰

    • 堅石礦井

    • 咻咻作響

    • 水晶遊戲場

    • 寶石要塞

    • 地下礦坑

    • 深淵餐廳

    • 礦車狂奔

  • 亂鬥足球

    • 後院球場

    • 中心舞台

    • 沙灘足球

    • 超級海灘

    • 精準射門

    • 陽光球場

    • 綠蔭球場

  • 搶星大作戰

    • 夾心蛋糕

    • 神秘流星

    • 運河水道

    • 神殿廢墟

    • 酷熱地帶

    • 草叢迷蹤

    • 格格不入

  • 金庫攻防戰

    • 安全區域

    • 燙手山芋

    • 轟隆峽谷

    • 蜿蜒襲擊

    • 肆虐龍捲風

    • 遙遠的橋

    • 維修站

  • 荒野生死鬥

    • 幽暗通道

    • 酸蝕湖泊

    • 饑荒盛宴

    • 洞穴迷宮

    • 幽暗溪流

    • 焦黑大地

    • 雙重麻煩

星光聯賽/戰隊聯賽地圖循環

  • 搶星大作戰：神祕流星、運河水道、夾心蛋糕

  • 亂鬥足球：超級海灘、精準射門、綠蔭球場

  • 寶石爭奪戰：堅石礦井、咻咻作響、水晶遊戲場

  • 金庫攻防戰：維修站、安全區域、遙遠的橋

  • 據點搶奪戰：灼熱火圈、甲蟲決鬥、開放空間

  • 極限淘汰賽：金臂峽谷、空曠荒野、搖滾蓓爾

移除機甲攻堅戰（包括友誼賽房間）

地圖場景調整

新增

  • 機器人工廠（荒野生死鬥模式也將新增該場景！）

移除：

  • 星光特技秀

  • 塔拉的市集

  • 深海大作戰

  • 亂鬥星戰艦

  • 廢料處理場（僅限機甲攻堅戰）

挑戰

  • 3個遊戲模式挑戰：搶星大作戰、寶石爭奪戰、金庫攻防戰

  • 以及更多內容！

星光聯賽

交換英雄

  • 可在星光聯賽和戰隊聯賽禁選英雄階段結束時交換英雄

  • 只可交換自己擁有的英雄

  • 交換英雄後，使用的是自己英雄的戰力等級、武裝配件和能力之星

星光聯賽造型

  • 星光聯賽造型將再次和亂鬥主題季同步！

  • 如果在星光聯賽賽季期間解鎖一款星光聯賽造型，你仍可在之後使用星徽點數購買該造型！

  • 請注意：就如我們上半年提過的，星光聯賽造型將在賽季結束後的12個月後不定期出現在商店中，所有玩家都有機會使用149寶石購買！

榮耀聯賽

目前的榮耀聯賽賽季是每4週結算一次，玩家們反應了其中存在的一些問題，這些建議我們都收到了。在經過內部討論後，我們一致認為隨著英雄增多，這些問題將更加嚴重。因此，我們在即將到來的更新中將進行以下調整：

  • 暫時將榮耀聯賽賽季重置時間調整為和亂鬥主題季一致（約7至9週結算一次），以評估其影響。

  • 賽季期間，我們將額外增加可獲得星徽點數的任務和挑戰，以補償玩家們可能損失的星徽點數！

對本次臨時調整作出最終評估後，我們將決定是否在今後對榮耀聯賽機制進行調整，以及其調整方向。我們希望這次暫時延長榮耀聯賽時間能緩解大家的壓力，讓大家能更輕鬆的提高獎盃數。

強化裝置

我們預計將在10月對強化裝置進行一系列調整（詳情請見最新一期《亂鬥搶先看》），在本次更新中我們先降低打造強化裝置的費用：

  • 1級：1個裝置代幣+40塊神奇碎片

  • 2級：1個裝置代幣+100塊神奇碎片

  • 3級：2個裝置代幣+200塊神奇碎片

平衡性調整

加強

霸子

  • 基礎生命值由4200提升至4400

人見人愛的救生員霸子無時無刻都在守護他人的生命，但在對戰中的他卻總是自身難保，所以我們提升他的生命值，讓他在與敵人交戰時能堅持得久一點。

波可

  • 普通攻擊傷害從700提升至800

波可已經有一段時間不是玩家心中的強勢英雄了。雖然他的治療量很可觀，但仍需加強他在進攻方面的威力，讓他可以與其他英雄抗衡。

妮塔

  • 普通攻擊傷害從880提升至960

  • 超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從6次降低至5次

妮塔和她的熊靈布魯斯已經沉寂很久了。在對戰時，沒有熊靈幫忙的妮塔非常弱勢。因此，我們稍微加強妮塔，讓她可以更容易召喚出熊靈。

蘿拉

  • 武裝配件「特技替身」的治療量從350提升至1000

蘿拉的另一個武裝配件「定格鏡頭」可為蘿拉和其隊友提供掩護，有點過於強勢。「定格鏡頭」的機制讓對手非常難突破並帶來巨大的壓力。因此我們打算削弱「定格鏡頭」，同時加強「特技替身」，讓這2個武裝配件更加平衡。

賈姬

  • 普通攻擊傷害從1160提升至1240

即使距離很近，賈姬也很難擊敗其他英雄。提升其普通攻擊傷害能讓賈姬近身後更有威脅性。

梅格

  • 超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從8次降低至7次

之前的削弱讓梅格的登場率大幅下降。這次回調強化應該能讓她成為一個平衡又可靠的選擇。

削弱

佩妮

  • 基礎生命值由3800降低至3600

經過之前的調整，佩妮在遊戲中的表現仍然非常好。雖然佩妮沒有太過強勢，但考慮到她能帶給對手的壓力，我們認為她現在的生命值還是偏多。所以，我們稍微下調她的基礎生命值。

卡爾

  • 基礎生命值由4400降低至4000

和佩妮類似，卡爾近期的表現也很不錯。卡爾的普通攻擊非常致命，作為一名遠程輸出英雄，他的生命值有點過高。下調卡爾的基礎生命值後，無論距離遠近，卡爾的對手壓力都會變小，但他們還是要小心卡爾的超級技能！


  • 武裝配件「緩速毒液」的減速效果持續時間從5秒降低至3秒

邦妮

  • 大炮克萊德的基礎生命值由5200降低至4800

邦妮（尤其是大炮形態時）作為一名遠端輸出英雄，其生命值有點過高。因此我們稍微下調她的基礎生命值，讓其他英雄在與她近身纏鬥時不再那麼辛苦。

珍娜

  • 基礎生命值由3600降低至3400

  • 超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從5次提升至6次

珍娜是一個令人頭痛的對手，雖然她的超級技能在進攻方面不是很強，但能讓她在各種情況下及時脫身，所以珍娜可以肆無忌憚的積極進攻。本次調整讓珍娜無法像之前那樣頻繁使用超級技能，這讓她的對手有更多反制的機會。同時，生命值的下調會讓珍娜更容易被對手的爆發傷害擊倒。

問題修復

  • 修復星光聯賽中畫面定格和閃退的問題

  • 修復解鎖歐提斯時的配音問題

  • 修復一些遊戲內文本翻譯問題

其他內容

  • 更新拉夫上校的英雄描述