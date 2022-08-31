全新英雄：山姆

山姆是本次主題季的星虹英雄，靠著一身肌肉成為荒漠金臂幫的主力戰將！他還跟美好星樂園裡的所有機器人都有點私人恩怨。



天賦：山姆一上場就可以使用超級技能。



普通攻擊：狂野重拳 山姆連續揮出兩記重拳！戴上碎骨指虎時，狂野重拳能夠造成更高的傷害。



超級技能：碎骨指虎 山姆將碎骨指虎合在一起丟出去，指虎落地前可對沿途擊中的所有敵人造成傷害。再次使用超級技能時，碎骨指虎會飛回山姆手上，並對擊中的敵人造成傷害。



武裝配件1：磁性力場 碎骨指虎在地上的時候，山姆可以將附近的敵人拉向碎骨指虎。



武裝配件2：脈衝驅逐 山姆下一次丟出的碎骨指虎落在地上時會釋放衝擊波，擊退附近的敵人。



能力之星1：鐵血復甦 召回碎骨指虎時，山姆立即恢復30%的生命值。



能力之星2：蓄勢待發 碎骨指虎落在地上後，如果指虎附近有敵人，山姆的超級技能就會自動蓄能。





全新英雄：格斯（預計將在9月後半推出）

全新超稀有英雄！格斯是個有點神祕的小孩，他喜歡把氣球做成各種動物造型，並藉由它們的陪伴度過孤獨的時光。



普通攻擊：瘋狂氣球 格斯向敵人發射氣球，可以吸收敵人的靈魂。氣球擊中敵人一定次數後，會生成一個靈體。格斯或隊友撿到靈體時可恢復生命值。地圖上可以同時存在多個靈體。



超級技能：搗蛋護衛 格斯召喚出他的氣球好友史普奇守護自己或隊友，為目標生成一個護盾。



武裝配件1：爆裂幽魂 引爆地上所有靈體，爆炸可對附近的敵人造成1800傷害。



武裝配件2：靈界契約 格斯損失30%的生命值，並立刻獲得靈體蓄能。



能力之星1：靈氣吸收 撿到靈體時可恢復的生命值提升100%。



能力之星2：靈友助戰 史普奇可為友軍提升25%的傷害，持續5秒。





全新主題季：機器人工廠

全新造型

絕命惡徒（波可造型）：亂鬥通行券第1階獎勵



狂妄叛客（蘿拉造型）：星光聯賽造型



駭骨恐鴉（鴉造型）：149寶石



凱薩大帝（山姆造型）：亂鬥通行券第70階獎勵



搗蛋小鬼頭（里昂造型）：49寶石



財誤顧問（帕姆造型）：49寶石



粉萌麻糬兔（斯威克造型）：49寶石



機甲莫提斯：299寶石（發售當月購買還能獲得成套的噴漆、頭像以及9款動態表情） 光明機甲莫提斯：49寶石（需先購買機甲莫提斯）

黑暗機甲莫提斯：49寶石（需先購買機甲莫提斯）





閃耀銀/璀璨金造型



歐提斯



斯威克



拜倫



格里夫



艾德加



全新武裝配件

格里夫



沐浴金幣 格里夫的下一次普通攻擊多丟出33%的金幣。





霸子



X光墨鏡 霸子可看到超級技能蓄能範圍內草叢中的敵人，持續12秒。





全新動態表情

電競表情（9款）



亂鬥萬聖節表情（5款）



山姆（9款）+ 凱薩大帝（9款）



格斯（9款）



全新造型表情（12款） 粉萌麻糬兔、搗蛋小鬼頭、財誤顧問、駭骨恐鴉、狂妄叛客、絕命惡徒、原型機甲鴉（3款）和原型機甲爆（3款）



機甲莫提斯（9款）



10位英雄獲得全新特殊表情 妮塔、嗶嗶、葛蕾特、史派克、布洛克、彈射、格爾、麥克絲、Mr.P和潔西





全新噴漆

史詩英雄噴漆（10款）



挑戰噴漆（3款）



亂鬥主題季噴漆（2款）



機甲莫提斯噴漆



BSC噴漆



全新玩家頭像

星光聯賽（2款）



電競賽事



機器人（4款）



挑戰（4款）



機甲莫提斯（1款）



浩劫災星幫（1款）



地圖、遊戲模式和活動循環調整

全新週末PvE模式：比特8號的「絕地反擊戰」

如潮水般凶猛的敵人來襲，保護好比特8號，讓他堅持到最後。



收集亂鬥幣，持續為比特8號提供能量，讓他在場上助你一臂之力！



重製所有機器人模組！



地圖池



據點搶奪戰 開放空間

灼熱火圈

甲蟲決鬥

重裝對決

搖桿混戰

平行遊戲

一分為二



極限淘汰賽 金臂峽谷

空曠荒野

搖滾蓓爾

全新視角

藏寶地點

烈焰鳳凰

長堤水岸



寶石爭奪戰 堅石礦井

咻咻作響

水晶遊戲場

寶石要塞

地下礦坑

深淵餐廳

礦車狂奔



亂鬥足球 後院球場

中心舞台

沙灘足球

超級海灘

精準射門

陽光球場

綠蔭球場



搶星大作戰 夾心蛋糕

神秘流星

運河水道

神殿廢墟

酷熱地帶

草叢迷蹤

格格不入



金庫攻防戰 安全區域

燙手山芋

轟隆峽谷

蜿蜒襲擊

肆虐龍捲風

遙遠的橋

維修站



荒野生死鬥 幽暗通道

酸蝕湖泊

饑荒盛宴

洞穴迷宮

幽暗溪流

焦黑大地

雙重麻煩





星光聯賽/戰隊聯賽地圖循環

搶星大作戰：神祕流星、運河水道、夾心蛋糕



亂鬥足球：超級海灘、精準射門、綠蔭球場



寶石爭奪戰：堅石礦井、咻咻作響、水晶遊戲場



金庫攻防戰：維修站、安全區域、遙遠的橋



據點搶奪戰：灼熱火圈、甲蟲決鬥、開放空間



極限淘汰賽：金臂峽谷、空曠荒野、搖滾蓓爾



移除機甲攻堅戰（包括友誼賽房間）



地圖場景調整

新增：

機器人工廠（荒野生死鬥模式也將新增該場景！）



移除：



星光特技秀



塔拉的市集



深海大作戰



亂鬥星戰艦



廢料處理場（僅限機甲攻堅戰）



挑戰

3個遊戲模式挑戰：搶星大作戰、寶石爭奪戰、金庫攻防戰



以及更多內容！



星光聯賽

交換英雄



可在星光聯賽和戰隊聯賽禁選英雄階段結束時交換英雄



只可交換自己擁有的英雄



交換英雄後，使用的是自己英雄的戰力等級、武裝配件和能力之星



星光聯賽造型



星光聯賽造型將再次和亂鬥主題季同步！



如果在星光聯賽賽季期間解鎖一款星光聯賽造型，你仍可在之後使用星徽點數購買該造型！



請注意：就如我們上半年提過的，星光聯賽造型將在賽季結束後的12個月後不定期出現在商店中，所有玩家都有機會使用149寶石購買！



榮耀聯賽

目前的榮耀聯賽賽季是每4週結算一次，玩家們反應了其中存在的一些問題，這些建議我們都收到了。在經過內部討論後，我們一致認為隨著英雄增多，這些問題將更加嚴重。因此，我們在即將到來的更新中將進行以下調整：



暫時將榮耀聯賽賽季重置時間調整為和亂鬥主題季一致（約7至9週結算一次），以評估其影響。



賽季期間，我們將額外增加可獲得星徽點數的任務和挑戰，以補償玩家們可能損失的星徽點數！



對本次臨時調整作出最終評估後，我們將決定是否在今後對榮耀聯賽機制進行調整，以及其調整方向。我們希望這次暫時延長榮耀聯賽時間能緩解大家的壓力，讓大家能更輕鬆的提高獎盃數。



強化裝置

我們預計將在10月對強化裝置進行一系列調整（詳情請見最新一期《亂鬥搶先看》），在本次更新中我們先降低打造強化裝置的費用：



1級：1個裝置代幣+40塊神奇碎片



2級：1個裝置代幣+100塊神奇碎片



3級：2個裝置代幣+200塊神奇碎片



平衡性調整

加強



霸子



基礎生命值由4200提升至4400



人見人愛的救生員霸子無時無刻都在守護他人的生命，但在對戰中的他卻總是自身難保，所以我們提升他的生命值，讓他在與敵人交戰時能堅持得久一點。



波可



普通攻擊傷害從700提升至800



波可已經有一段時間不是玩家心中的強勢英雄了。雖然他的治療量很可觀，但仍需加強他在進攻方面的威力，讓他可以與其他英雄抗衡。



妮塔



普通攻擊傷害從880提升至960



超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從6次降低至5次



妮塔和她的熊靈布魯斯已經沉寂很久了。在對戰時，沒有熊靈幫忙的妮塔非常弱勢。因此，我們稍微加強妮塔，讓她可以更容易召喚出熊靈。



蘿拉



武裝配件「特技替身」的治療量從350提升至1000



蘿拉的另一個武裝配件「定格鏡頭」可為蘿拉和其隊友提供掩護，有點過於強勢。「定格鏡頭」的機制讓對手非常難突破並帶來巨大的壓力。因此我們打算削弱「定格鏡頭」，同時加強「特技替身」，讓這2個武裝配件更加平衡。



賈姬



普通攻擊傷害從1160提升至1240



即使距離很近，賈姬也很難擊敗其他英雄。提升其普通攻擊傷害能讓賈姬近身後更有威脅性。



梅格



超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從8次降低至7次



之前的削弱讓梅格的登場率大幅下降。這次回調強化應該能讓她成為一個平衡又可靠的選擇。



削弱



佩妮



基礎生命值由3800降低至3600



經過之前的調整，佩妮在遊戲中的表現仍然非常好。雖然佩妮沒有太過強勢，但考慮到她能帶給對手的壓力，我們認為她現在的生命值還是偏多。所以，我們稍微下調她的基礎生命值。



卡爾



基礎生命值由4400降低至4000



和佩妮類似，卡爾近期的表現也很不錯。卡爾的普通攻擊非常致命，作為一名遠程輸出英雄，他的生命值有點過高。下調卡爾的基礎生命值後，無論距離遠近，卡爾的對手壓力都會變小，但他們還是要小心卡爾的超級技能！



鴉



武裝配件「緩速毒液」的減速效果持續時間從5秒降低至3秒



邦妮



大炮克萊德的基礎生命值由5200降低至4800



邦妮（尤其是大炮形態時）作為一名遠端輸出英雄，其生命值有點過高。因此我們稍微下調她的基礎生命值，讓其他英雄在與她近身纏鬥時不再那麼辛苦。



珍娜



基礎生命值由3600降低至3400



超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從5次提升至6次



珍娜是一個令人頭痛的對手，雖然她的超級技能在進攻方面不是很強，但能讓她在各種情況下及時脫身，所以珍娜可以肆無忌憚的積極進攻。本次調整讓珍娜無法像之前那樣頻繁使用超級技能，這讓她的對手有更多反制的機會。同時，生命值的下調會讓珍娜更容易被對手的爆發傷害擊倒。



問題修復

修復星光聯賽中畫面定格和閃退的問題



修復解鎖歐提斯時的配音問題



修復一些遊戲內文本翻譯問題



其他內容