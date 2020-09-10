歡迎來到美好星樂園！
全新主題季即將到來，並推出全新英雄、全新造型，還有更多內容！
全新星虹英雄 - 葛蕾特—9月14日推出
普通攻擊
對目標造成比例傷害，傷害值為目標現有生命值的35%
所有傷害加成效果會以目標現有生命值的35%為基礎進行計算
對中立目標（例如PVE首領和荒野生死鬥中的木箱）造成固定傷害，固定傷害會隨能量方塊數量和其他攻擊加成而提升。
最低傷害為200（滿級為280）
超級技能
葛蕾特沿直線發動衝鋒，並在達到最大距離或碰到掩體後折返，往返都會造成傷害
對目標造成比例傷害，傷害值為目標最大生命值的20%
對中立目標（例如PVE首領和荒野生死鬥中的木箱）造成固定傷害，固定傷害會隨英雄等級而提升，1級為1000，滿級為1400，並且會隨能量方塊數量和其他攻擊加成提高。
武裝配件
葛蕾特下一次普通攻擊的傷害為自己當前生命值的40%
能力之星
葛蕾特的衝鋒會把沿途的敵方英雄撞到衝鋒的最遠距離！
亂鬥主題季第3季：美好星樂園
全新對戰場景：禮品店
全新美好星樂園場景（教學和訓練洞窟）
全新特效
樂園巨星造型
討稅搗蛋鬼造型
暢玩券和通行券獎勵中都會有表情組合包
遊戲模式、活動循環調整
寶石爭奪戰、荒野生死鬥（單、雙人模式）和亂鬥足球的地圖循環週期從14天縮短至7天，每個模式都會有7張地圖循環出現，玩家會有更多機會體驗這些地圖
部分玩家社群間高人氣的經典地圖火熱回歸
荒野生死鬥
能量飲料提供的傷害加成從200%降低至100%
憤怒機甲的生命值和傷害現在會隨著對戰中的英雄平均等級而改變。
木箱的生命值現在會隨著對戰中的英雄平均等級改變。
金庫攻防戰
金庫的生命值現在會隨著對戰中的英雄平均等級改變。
機甲攻堅戰
多功能炮台的生命值、攻堅機甲的生命值和傷害現在會隨著對戰中的英雄平均等級改變。
其他內容
全新對戰結算介面
全新遊戲圖示
玩家可以在友誼戰房間中關閉系統指定的電腦，自訂喜歡的友誼戰模式，同時友誼戰中還加入一張專門的「開闊空地」搶星大作戰地圖供玩家使用。
小隊中新增「正在查看任務板」的狀態
教學左上方新增登入Supercell ID按鈕
‧ 如果玩家和好友都登入Facebook、LINE或Kakao以查看好友，Supercell ID的推薦好友介面會推薦這些好友。
英雄平衡性調整
大規模優化超級技能的蓄能速度，防止出現交替使用普通攻擊和超級技能命中敵人後超級技能差一點點才蓄滿的情況。
對超級技能蓄能速度進行大規模調整的目的是對部分英雄進行削弱或加強。而對以下英雄的微調並不會影響總平衡性，只是修復一些小問題並優化遊戲體驗。
以下英雄的超級技能蓄能速度進行微調
保力
略微增加超級技能命中後提供的蓄能
卡爾
略微增加超級技能命中後提供的蓄能
柯爾特
略微減少普通攻擊命中後提供的蓄能
略微增加超級技能命中後提供的蓄能
潔西
略微減少普通攻擊命中後提供的蓄能
略微增加超級技能命中後提供的蓄能
鷹獵人爆
略微增加普通攻擊命中後提供的蓄能，現在普通攻擊全部命中3次即可蓄滿超級技能。
略微減少超級技能命中後提供的蓄能，但地雷命中3個敵人依然可以蓄滿
狂牛
生命值從4900提升至5000
略微增加普通攻擊命中後提供的蓄能
增加超級技能命中後提供的蓄能
達里爾
生命值從4800提升至5000
爆破麥克
增加普通攻擊命中後提供的蓄能，現在普通攻擊全部命中2次即可蓄滿超級技能。
艾爾普里莫
超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從10次降低至9次
超級技能蓄能所需的超級技能命中次數從5次降低至4次
武裝配件「流星腰帶」的爆炸範圍提升11%
艾謎
增加普通攻擊命中後提供的蓄能，現在普通攻擊全部命中3次即可蓄滿超級技能。
吉恩
略微增加普通攻擊命中後提供的蓄能，現在普通攻擊全部命中3次即可蓄滿超級技能。
賈姬
能力之星「以岩還眼」的作用範圍擴大50%
麥克絲
增加普通攻擊命中後提供的蓄能，現在普通攻擊全部命中3次即可蓄滿超級技能。
莫提斯
略微減少普通攻擊命中後提供的蓄能（不會改變現有的蓄能次數或連擊套路）
增加超級技能命中後提供的蓄能，現在莫提斯在超級技能命中2個敵人+2次普通攻擊就完成下一個超級技能的蓄能（以前需要3次普通攻擊）
妮塔
超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從7次降低至6次
超級技能蓄能所需的熊靈命中次數從12次降低至10次
使用武裝配件「震盪熊掌」後，會延遲1秒再施加暈眩
武裝配件「震盪熊掌」的使用次數從2提升至3
羅莎
增加普通攻擊命中後提供的蓄能，現在普通攻擊全部命中3次即可蓄滿超級技能。
雪莉
生命值從3600提升至3800
略微增加普通攻擊命中後提供的蓄能，現在普通攻擊全部命中2次即可蓄滿超級技能。
略微減少超級技能命中後提供的蓄能
史派克
普通攻擊每發尖刺傷害從520提升至560
略微增加超級技能命中後提供的蓄能
塔拉
略微增加普通攻擊命中後提供的蓄能，現在普通攻擊全部命中4次即可蓄滿超級技能。
滴答
略微增加普通攻擊命中後提供的蓄能，現在普通攻擊全部命中2次即可蓄滿超級技能。
MR.P
略微減少普通攻擊命中後提供的蓄能（依然需要命中6次）
超級技能蓄能所需的機器助手命中次數從16次增加至18次
波可
武裝配件「療癒音叉」的每秒治療量從500降低至400
奔騰
裝備能力之星「爆裂」後，子彈達到最大射程後不會再分裂，但是擊中敵人或掩體時還是會分裂。
格爾
調降武裝配件「緊急彈跳板」的彈射力度
其他調整
比特8號
能力之星「復活接關」替換為全新的能力之星「行動電源」- 比特8號在能量增強器附近時移動速度會變快
格爾
能力之星「一路順風」替換為全新的能力之星「雪上加霜」- 普通攻擊命中敵人後會降低敵人移動速度0.3秒
帕姆
縮小帕姆超級技能「大媽的地盤」其治療台治療範圍的視覺效果，使其和實際有效範圍保持一致
略微縮小武裝配件「脈衝調節器」的治療範圍，使其和治療台的有效範圍保持一致（小幅削弱）
問題修復
修復艾爾普里莫武裝配件「流星腰帶」的爆炸範圍和實際顯示範圍不一致的問題，因此顯示的爆炸範圍將擴大26%。
修復爆破麥克啟動武裝配件「震爆炸彈」後，只有一根炸藥有擊暈效果的問題
修復擊退效果偶爾會導致英雄飛到半空的問題
修復玩家透過其他途徑解鎖當前主題季的星虹英雄，且沒有領取星虹英雄所在階等替代獎勵，從而無法領取該星虹英雄默認造型表情的問題