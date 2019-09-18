全新傳奇英雄！兩種全新遊戲模式，還有更多造型！
普通攻擊：飛沙走石
沙迪撒出一把鋒利且具穿透性的砂礫。
超級技能：沙塵迷蹤
沙迪召喚一場持續12秒的沙塵暴，隱藏範圍內隊友的行蹤。
能力之星：滾滾黃沙
沙塵迷蹤現在還可以每秒對範圍內的敵人造成200傷害。
能力之星：復甦之風
沙塵迷蹤現在還可以每秒為範圍內的隊友恢復300生命值。
10名玩家各自為戰
採用搶星大作戰的遊戲規則，獲得賞金之星最多的玩家贏得對戰。
被擊敗的玩家將在地圖邊緣重生
玩家當前排名的相關提示會顯示在右上角
地圖中央有一顆賞金之星可供收集
10名玩家各自為戰
各個玩家互相對抗，同時還需對抗系統控制的機甲首領。
對首領造成最多傷害的玩家贏得對戰
被擊敗的玩家將在地圖邊緣重生
玩家當前排名的相關提示會顯示在右上角
地圖邊緣隨機刷新能量方塊
玩家被擊敗後也會掉落能量方塊，和荒野決鬥模式中一樣。（被擊敗後最多掉落5個能量方塊）
海盗奇兵（吉恩造型）
睡衣派對（沙迪造型）
紅袍保力（星徽點數兌換）
模組更新：艾爾普里莫及其造型
水槍大作戰特效更新
海灘男孩特效更新
彈射動畫重新製作
英雄頭像更新：小辣椒、鷹獵人爆和艾爾普里莫
總獎盃數達到1600時可解鎖新的活動欄位，已達到該獎盃數的玩家將自動解鎖該欄位。
兩種全新遊戲模式各有7張地圖
新的活動欄位包括兩種全新遊戲模式——「獵星大亂鬥」和「首領群攻戰」！
機甲攻堅戰：隱身（里昂、沙迪）效用對機甲攻堅戰的自動炮台不起作用
團隊首領戰：火箭現在將瞄準最近的英雄而不是最遠的英雄
荒野生死鬥：英雄被擊敗後最多掉落5個能量方塊
不再支援x86 Android 裝置
修復敵方隊伍中比特8號超級技能顯示範圍不正確的問題。
修復團隊首領戰模式中，如果比特8號是最後存活的英雄，他被擊倒後「復活接關」不能正常發揮效果的問題。
修復鳳凰（鴉造型）動畫問題。
修復「狂野路霸」和「野豬騎士」（卡爾造型）十字鎬飛行速度，使之與實際資料保持一致。