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2019年9月18日
Blog – Brawl Stars

9月更新詳情！

9月更新來啦！！！

全新傳奇英雄！兩種全新遊戲模式，還有更多造型！

全新傳奇英雄——沙迪！

  • 普通攻擊：飛沙走石

    • 沙迪撒出一把鋒利且具穿透性的砂礫。

  • 超級技能：沙塵迷蹤

    • 沙迪召喚一場持續12秒的沙塵暴，隱藏範圍內隊友的行蹤。

  • 能力之星：滾滾黃沙

    • 沙塵迷蹤現在還可以每秒對範圍內的敵人造成200傷害。

  • 能力之星：復甦之風

    • 沙塵迷蹤現在還可以每秒為範圍內的隊友恢復300生命值。

全新遊戲模式！獵星大亂鬥人- 多人混戰的搶星大作戰模式

  • 10名玩家各自為戰

  • 採用搶星大作戰的遊戲規則，獲得賞金之星最多的玩家贏得對戰。

  • 被擊敗的玩家將在地圖邊緣重生

  • 玩家當前排名的相關提示會顯示在右上角

  • 地圖中央有一顆賞金之星可供收集

全新遊戲模式！首領群攻戰 – 對抗其他玩家，同時爭取對機甲首領造成最多傷害

  • 10名玩家各自為戰

  • 各個玩家互相對抗，同時還需對抗系統控制的機甲首領。

  • 對首領造成最多傷害的玩家贏得對戰

  • 被擊敗的玩家將在地圖邊緣重生

  • 玩家當前排名的相關提示會顯示在右上角

  • 地圖邊緣隨機刷新能量方塊

  • 玩家被擊敗後也會掉落能量方塊，和荒野決鬥模式中一樣。（被擊敗後最多掉落5個能量方塊）

全新造型

  • 海盗奇兵（吉恩造型）

  • 睡衣派對（沙迪造型）

  • 紅袍保力（星徽點數兌換）

英雄視覺效果調整

  • 模組更新：艾爾普里莫及其造型

  • 水槍大作戰特效更新

  • 海灘男孩特效更新

  • 彈射動畫重新製作

  • 英雄頭像更新：小辣椒、鷹獵人爆和艾爾普里莫

地圖與活動循環調整

  • 總獎盃數達到1600時可解鎖新的活動欄位，已達到該獎盃數的玩家將自動解鎖該欄位。

  • 兩種全新遊戲模式各有7張地圖

  • 新的活動欄位包括兩種全新遊戲模式——「獵星大亂鬥」和「首領群攻戰」！

其他

  • 機甲攻堅戰：隱身（里昂、沙迪）效用對機甲攻堅戰的自動炮台不起作用

  • 團隊首領戰：火箭現在將瞄準最近的英雄而不是最遠的英雄

  • 荒野生死鬥：英雄被擊敗後最多掉落5個能量方塊

  • 不再支援x86 Android 裝置

問題修復

  • 修復敵方隊伍中比特8號超級技能顯示範圍不正確的問題。

  • 修復團隊首領戰模式中，如果比特8號是最後存活的英雄，他被擊倒後「復活接關」不能正常發揮效果的問題。

  • 修復鳳凰（鴉造型）動畫問題。

  • 修復「狂野路霸」和「野豬騎士」（卡爾造型）十字鎬飛行速度，使之與實際資料保持一致。