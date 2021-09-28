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2021年9月28日
Blog – Brawl Stars

9月更新：梅格出動

全新英雄：梅格

梅格是天資聰穎的女孩，她和麥克絲還有奔騰組成了三人小隊。她是販賣機維修人員，並希望成為像麥克絲和奔騰那樣的英雄！儘管他們覺得梅格還沒準備好加入戰隊，但她總會想到辦法溜到。

  • 傳奇英雄

  • 普通攻擊（基礎型態）

    • 瞄準射擊：傷害略低的中程射擊

  • 超級技能（基礎型態）

    • 超級機甲：跳進自己的超級機甲

  • 普通攻擊（機甲型態）

    • 彈幕齊射：強大的槍林彈雨

  • 超級技能（機甲型態）

    • 鐵臂揮擊：近戰橫掃，按固定速率自動蓄能，造成傷害無法用於蓄能。

  • 武裝配件

    • 電能補給：每秒為機甲恢復450生命值，持續5秒

  • 能力之星1

    • 防禦力場：機甲被摧毀後，梅格會獲得一個護盾，可吸收35%的傷害，持續30秒。

  • 能力之星2

    • 自爆衝擊：機甲型態結束時，梅格的機甲會自動爆炸，對附近的敵人造成1000傷害並將他們擊退。

全新造型和視覺效果優化

全新造型

  • 神鬼戰士（葛蕾特造型）：149寶石（玩家創意造型）

  • 8號加油機（比特8號造型）：挑戰獎勵造型（也可在挑戰結束後在商店花費79寶石獲取）

  • 璀璨金/閃耀銀造型：

    • 布洛克

    • 波可

    • 比特8號

    • 帕姆

    • 麥克絲

動態表情

  • 狂歡派對（羅莎造型）

  • 亂鬥聖誕表情

  • 黑暗領主（史派克造型）：大笑表情（獲取造型可解鎖此表情）

  • 新春表情

  • 梅格表情

遊戲模式

  • 荒野生死鬥、亂鬥足球和搶星大作戰欄位新增更多背景動畫！

  • 荒野生死鬥+

    • 每擊倒一名對手將額外獲得2個獎盃，被對手擊倒將失去2個獎盃

造型選擇功能

  • 選擇造型更方便

  • 新增英雄造型隨機選擇的功能，每場對戰中，你的英雄將從你選中的英雄造型內隨機使用其中一款。

季節性活動

  • 重返亂鬥之城

    • 集齊亂鬥之城系列所有造型，可獲得每款造型對應的一個專屬表情！

    • 亂鬥之城系列造型可在本季獲取

重返亂鬥之城挑戰

  • 每個階段有2張地圖

  • 共5個階段

  • 可購買額外挑戰機會

  • 完成挑戰即可獲得獎勵：8號加油機

  • 所有新地圖都將是亂鬥之城主題

戰隊

  • 可在戰隊聊天中使用表情！

組隊

  • 邀請視窗現在會顯示當前選擇的遊戲模式

  • 玩家可在兩種狀態中進行選擇，以告知好友「正在尋找小隊」，或者你的小隊「正在尋找玩家」。

英雄平衡性調整

布洛克

  • 普通攻擊的爆炸範圍提升50%。

  • 普通攻擊的傷害從1220降低至1160

  • 超級火箭：移除額外傷害

  • 普通攻擊：縮小範圍（從30縮小為27）以抵消增加的爆炸傷害

  • 為了讓每個遠程輸出英雄都有自己合適的定位，布洛克的技能現在更多地集中於範圍傷害和濺射傷害。削弱他的普通攻擊範圍和傷害是為了抵消範圍傷害的提升。

賈姬

  • 移除觸發超級技能時的延遲

  • 賈姬在觸發超級技能後，可以更早移動並發起攻擊，賈姬的超級技能「地裂深坑」較弱，主要因為延時的因素，導致該技能無法真正達到預期效果。移除延遲並讓賈姬能

    夠更靈活移動，在觸發超級技能後，她將在戰場上更具威脅性。

蓓爾

  • 普通攻擊的傷害從1100降低至1040

  • 普通攻擊的彈射傷害從550降低至520

  • 儘管歷經幾次削弱，但蓓爾在多種遊戲模式和地圖中仍然很強勢。降低普通攻擊的傷害（和間接彈射傷害）應該能夠讓她在實力上與其他遠程輸出英雄更加平衡，不再像以前那麼必選不可。

卡爾

  • 武裝配件「炙熱排氣管」機制調整：不再是卡爾礦車經過的地方留下熔岩，而是在卡爾下一次扔出的十字鎬其路徑。

  • 卡爾的武裝配件「炙熱排氣管」，以前只會在他逃生或配合超級技能使用時才會發揮作用，這一調整將讓此配件用途更廣，玩法也變得更多樣有趣。他的範圍控制能力也會因此變得更強，與他的其他裝備也更加一致。

問題修復

  • 修復大法師拜倫造型在空中時，其動畫效果出錯的問題

  • 修復艾德加起跳後，其能力之星「越戰越勇」會使原本加快移動速度時間延長的問題

  • 修復史派克的武裝配件不會被彈簧板彈走的問題

  • 修復小辣椒造型「守月仙女」在開始移動時，會造成輕微螢幕閃爍的問題