賈姬在觸發超級技能後，可以更早移動並發起攻擊，賈姬的超級技能「地裂深坑」較弱，主要因為延時的因素，導致該技能無法真正達到預期效果。移除延遲並讓賈姬能

夠更靈活移動，在觸發超級技能後，她將在戰場上更具威脅性。