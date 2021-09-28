全新英雄：梅格
梅格是天資聰穎的女孩，她和麥克絲還有奔騰組成了三人小隊。她是販賣機維修人員，並希望成為像麥克絲和奔騰那樣的英雄！儘管他們覺得梅格還沒準備好加入戰隊，但她總會想到辦法溜到。
傳奇英雄
普通攻擊（基礎型態）
瞄準射擊：傷害略低的中程射擊
超級技能（基礎型態）
超級機甲：跳進自己的超級機甲
普通攻擊（機甲型態）
彈幕齊射：強大的槍林彈雨
超級技能（機甲型態）
鐵臂揮擊：近戰橫掃，按固定速率自動蓄能，造成傷害無法用於蓄能。
武裝配件
電能補給：每秒為機甲恢復450生命值，持續5秒
能力之星1
防禦力場：機甲被摧毀後，梅格會獲得一個護盾，可吸收35%的傷害，持續30秒。
能力之星2
自爆衝擊：機甲型態結束時，梅格的機甲會自動爆炸，對附近的敵人造成1000傷害並將他們擊退。
全新造型和視覺效果優化
全新造型
神鬼戰士（葛蕾特造型）：149寶石（玩家創意造型）
8號加油機（比特8號造型）：挑戰獎勵造型（也可在挑戰結束後在商店花費79寶石獲取）
璀璨金/閃耀銀造型：
布洛克
波可
比特8號
帕姆
麥克絲
動態表情
狂歡派對（羅莎造型）
亂鬥聖誕表情
黑暗領主（史派克造型）：大笑表情（獲取造型可解鎖此表情）
新春表情
梅格表情
遊戲模式
荒野生死鬥、亂鬥足球和搶星大作戰欄位新增更多背景動畫！
荒野生死鬥+
每擊倒一名對手將額外獲得2個獎盃，被對手擊倒將失去2個獎盃
造型選擇功能
選擇造型更方便
新增英雄造型隨機選擇的功能，每場對戰中，你的英雄將從你選中的英雄造型內隨機使用其中一款。
季節性活動
重返亂鬥之城
集齊亂鬥之城系列所有造型，可獲得每款造型對應的一個專屬表情！
亂鬥之城系列造型可在本季獲取
重返亂鬥之城挑戰
每個階段有2張地圖
共5個階段
可購買額外挑戰機會
完成挑戰即可獲得獎勵：8號加油機
所有新地圖都將是亂鬥之城主題
戰隊
可在戰隊聊天中使用表情！
組隊
邀請視窗現在會顯示當前選擇的遊戲模式
玩家可在兩種狀態中進行選擇，以告知好友「正在尋找小隊」，或者你的小隊「正在尋找玩家」。
英雄平衡性調整
布洛克
普通攻擊的爆炸範圍提升50%。
普通攻擊的傷害從1220降低至1160
超級火箭：移除額外傷害
普通攻擊：縮小範圍（從30縮小為27）以抵消增加的爆炸傷害
為了讓每個遠程輸出英雄都有自己合適的定位，布洛克的技能現在更多地集中於範圍傷害和濺射傷害。削弱他的普通攻擊範圍和傷害是為了抵消範圍傷害的提升。
賈姬
移除觸發超級技能時的延遲
賈姬在觸發超級技能後，可以更早移動並發起攻擊，賈姬的超級技能「地裂深坑」較弱，主要因為延時的因素，導致該技能無法真正達到預期效果。移除延遲並讓賈姬能
夠更靈活移動，在觸發超級技能後，她將在戰場上更具威脅性。
蓓爾
普通攻擊的傷害從1100降低至1040
普通攻擊的彈射傷害從550降低至520
儘管歷經幾次削弱，但蓓爾在多種遊戲模式和地圖中仍然很強勢。降低普通攻擊的傷害（和間接彈射傷害）應該能夠讓她在實力上與其他遠程輸出英雄更加平衡，不再像以前那麼必選不可。
卡爾
武裝配件「炙熱排氣管」機制調整：不再是卡爾礦車經過的地方留下熔岩，而是在卡爾下一次扔出的十字鎬其路徑。
卡爾的武裝配件「炙熱排氣管」，以前只會在他逃生或配合超級技能使用時才會發揮作用，這一調整將讓此配件用途更廣，玩法也變得更多樣有趣。他的範圍控制能力也會因此變得更強，與他的其他裝備也更加一致。
問題修復
修復大法師拜倫造型在空中時，其動畫效果出錯的問題
修復艾德加起跳後，其能力之星「越戰越勇」會使原本加快移動速度時間延長的問題
修復史派克的武裝配件不會被彈簧板彈走的問題
修復小辣椒造型「守月仙女」在開始移動時，會造成輕微螢幕閃爍的問題