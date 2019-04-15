鴉：

卡爾：

如果卡爾在迴旋十字鎬飛出時被擊倒，十字鎬現在也會返回

卡爾在復活時不會再出現裝彈動畫了

擊暈、擊退和牽引效果現在會打斷卡爾的超級技能

達里爾：

雪莉：



小辣椒：

超級技能每顆手榴彈的傷害從800提升至900

吉恩：

修復首領之戰中，吉恩使用精靈魔手抓機甲首領時，機甲首領可能會卡住的問題

修復吉恩在不可摧毀的牆壁附近抓人可能導致敵人被卡在牆裡的問題

修復吉恩受到10級鴉的毒藥影響時無法用精靈魔手抓敵人的問題

被抓住的敵人在被拉回的過程中被擊倒，不再會破壞地形

吉恩在用精靈魔手抓人的時候，無法被另一個吉恩抓住