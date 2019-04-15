鴉：
普通攻擊傷害從280提升至300
超級技能傷害從280提升至300
毒藥每秒傷害從70提升至75
卡爾：
迴旋十字鎬飛行速度提升25%
超級技能持續時間從2.5秒提升至3.0秒
擊暈、擊退和牽引效果現在會打斷卡爾的超級技能
修復卡爾迴旋十字鎬返回後不能正常重裝彈藥的問題
卡爾在復活時不會再出現裝彈動畫了
如果卡爾在迴旋十字鎬飛出時被擊倒，十字鎬現在也會返回
達里爾：
生命值從4000提升至4200
雪莉：
普通攻擊射程從7.33格提升至7.67格
普通攻擊的彈丸飛行速度提升5%
小辣椒：
超級技能扔出的手榴彈數量從3提升至4
超級技能每顆手榴彈的傷害從800提升至900
手榴彈的掉落範圍更大（半徑+10%）
吉恩：
修復首領之戰中，吉恩使用精靈魔手抓機甲首領時，機甲首領可能會卡住的問題
修復吉恩在不可摧毀的牆壁附近抓人可能導致敵人被卡在牆裡的問題
修復吉恩受到10級鴉的毒藥影響時無法用精靈魔手抓敵人的問題
被抓住的敵人在被拉回的過程中被擊倒，不再會破壞地形
吉恩在用精靈魔手抓人的時候，無法被另一個吉恩抓住
快速射擊的鎖定距離現在會計算普通攻擊分裂彈的飛行距離
帕姆：
普通攻擊傷害從260降低至240
生命值從4400降低至4300
帕姆、妮塔和妮塔的熊靈在擊中帕姆的治療台時會觸發能力之星的治療效果
里昂：
超級技能隱形時間從8.0秒減少至7.0秒
史派克：
快速射擊的鎖定距離現在會計算普通攻擊分裂彈的飛行距離
波可：
超級技能治療量從1840提升至2100