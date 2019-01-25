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2019年1月25日
Blog – Brawl Stars

平衡性調整

預計的平衡性調整到來，以下調整於下次更新後實裝：

  • 妮塔：

    能力之星治療效果從300提升至500

  • 布洛克：

    能力之星的每秒傷害從240提升至300

  • 鷹獵人爆：


    能力之星的偵測距離從6格降低至4格


    普通攻擊的傷害從420提升至480

  • 艾爾普里莫：

    能力之星的傷害從600提升至800

  • 保力：


    能力之星的治療效果從200提升至300


    普通攻擊的每秒傷害從600提升至640


    超級技能的每秒傷害從480提升至640


    保力把超級技能施放在自己附近時，燃燒瓶散落範圍明顯加大，但不同燃燒平的傷害不再疊加

  • 波可：

    能量之星的治療效果從400提升至500

  • 達里爾：


    能力之星提供的減傷效果從30%提升至40%


    普通攻擊每顆彈丸的傷害從260提升至280

  • 塔拉：


    能力之星的分身傷害從200提升至400


    能力之星的分身生命值從2000提升至2400

  • 里昂：


    超級技能的隱身時間從10秒減少至8秒


    普通攻擊近距離傷害從500減少至460

  • 莫提斯：


    普通攻擊和超級技能的傷害從800提升至900


    能力之星不再會留下綠色骷髏，而是在擊倒敵方英雄的瞬間使自己恢復1800生命值。

  • 法蘭克：


    能力之星不再會留下紫色骷髏，而是在擊倒敵方英雄的瞬間獲得在10秒內提升40%傷害的強化效果。

  • 彈射：

    普通攻擊傷害從280提升至300

  • 亂鬥足球：

    英雄將在球門内復活


    現在使用普通攻擊踢球會消耗彈藥


    移除球門後方的空間

  • 荒野生死鬥：


    在超過300盃的對戰中，玩家名稱將顯示為空，不再顯示為「???」


    毒霧剛出現或擴張的時候不會立刻造成傷害

  • 搶星大作戰：對戰時間從2分30秒減少至2分

  • 團隊首領戰：


    現在將顯示首領會在多久時間後進入下一個怒氣等級


    增加一個新的怒氣等級


    遊戲中將顯示玩家當前正在進行的對戰難度

  • 所有模式：

    草叢不會在35秒後重新長出