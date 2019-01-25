預計的平衡性調整到來，以下調整於下次更新後實裝：
妮塔：
能力之星治療效果從300提升至500
布洛克：
能力之星的每秒傷害從240提升至300
鷹獵人爆：
能力之星的偵測距離從6格降低至4格
普通攻擊的傷害從420提升至480
艾爾普里莫：
能力之星的傷害從600提升至800
保力：
能力之星的治療效果從200提升至300
普通攻擊的每秒傷害從600提升至640
超級技能的每秒傷害從480提升至640
保力把超級技能施放在自己附近時，燃燒瓶散落範圍明顯加大，但不同燃燒平的傷害不再疊加
波可：
能量之星的治療效果從400提升至500
達里爾：
能力之星提供的減傷效果從30%提升至40%
普通攻擊每顆彈丸的傷害從260提升至280
塔拉：
能力之星的分身傷害從200提升至400
能力之星的分身生命值從2000提升至2400
里昂：
超級技能的隱身時間從10秒減少至8秒
普通攻擊近距離傷害從500減少至460
莫提斯：
普通攻擊和超級技能的傷害從800提升至900
能力之星不再會留下綠色骷髏，而是在擊倒敵方英雄的瞬間使自己恢復1800生命值。
法蘭克：
能力之星不再會留下紫色骷髏，而是在擊倒敵方英雄的瞬間獲得在10秒內提升40%傷害的強化效果。
彈射：
普通攻擊傷害從280提升至300
亂鬥足球：
英雄將在球門内復活
現在使用普通攻擊踢球會消耗彈藥
移除球門後方的空間
荒野生死鬥：
在超過300盃的對戰中，玩家名稱將顯示為空，不再顯示為「???」
毒霧剛出現或擴張的時候不會立刻造成傷害
搶星大作戰：對戰時間從2分30秒減少至2分
團隊首領戰：
現在將顯示首領會在多久時間後進入下一個怒氣等級
增加一個新的怒氣等級
遊戲中將顯示玩家當前正在進行的對戰難度
所有模式：
草叢不會在35秒後重新長出