妮塔： 能力之星治療效果從300提升至500

布洛克： 能力之星的每秒傷害從240提升至300

鷹獵人爆：

能力之星的偵測距離從6格降低至4格

普通攻擊的傷害從420提升至480

艾爾普里莫： 能力之星的傷害從600提升至800

保力：

能力之星的治療效果從200提升至300

普通攻擊的每秒傷害從600提升至640

超級技能的每秒傷害從480提升至640

保力把超級技能施放在自己附近時，燃燒瓶散落範圍明顯加大，但不同燃燒平的傷害不再疊加

波可： 能量之星的治療效果從400提升至500

達里爾：

能力之星提供的減傷效果從30%提升至40%

普通攻擊每顆彈丸的傷害從260提升至280

塔拉：

能力之星的分身傷害從200提升至400

能力之星的分身生命值從2000提升至2400

里昂：

超級技能的隱身時間從10秒減少至8秒

普通攻擊近距離傷害從500減少至460

莫提斯：

普通攻擊和超級技能的傷害從800提升至900

能力之星不再會留下綠色骷髏，而是在擊倒敵方英雄的瞬間使自己恢復1800生命值。

法蘭克：

能力之星不再會留下紫色骷髏，而是在擊倒敵方英雄的瞬間獲得在10秒內提升40%傷害的強化效果。