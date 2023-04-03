3月30日維護內容

在葳洛推出之前，我們針對她修復一些機制問題，並進行調整：

有關超級技能控制對手相關問題的修復

普通攻擊調整為立即造成傷害

超級技能蓄能速度提升（從命中次數5次調整為4次）

3月9日可選更新內容（iOS版本與Andorid版本均已推出）

修復選擇非雪莉以外的英雄為最喜歡英雄時會出現雪莉配音的問題

修復點擊好友請求或推薦好友的個人資料造成的閃退問題

修復編輯個人資料造成的罕見閃退問題

修復蓋瑞超級技能造成的罕見閃退問題

移除正常連線的裝置在戰鬥開始時卻出現連線錯誤的顯示問題

3月8日維護內容



我們移除LINE連結的功能，因此將無法再透過LINE新增好友。我們會這麼做的原因是因為該項功能造成一些玩家遊戲閃退的問題。

該功能的移除：

會造成透過LINE新增的好友

但不會造成帳號遺失

其他修復：

玩家個人資料設定後未被保存的問題

修復兩張雙人荒野生死鬥地圖初始點生成問題

亂鬥籃球移除不可摧毀的牆壁

優化一些亂鬥足球和亂鬥擂台有不可摧毀的牆壁之地圖

修正異常的好友請求問題

稱號翻譯調整，會更接近英文命名涵義

全新英雄：R-T（星虹）

普通攻擊：單擊鎖敵/吞噬脈衝 射出一發子彈，命中目標時可施加標記。被標記的目標受到任何傷害時會消耗標記，並造成額外傷害。 R-T和他的底座爆發出超強訊號，對周圍所有目標造成傷害。

超級技能：機體分離/雷達傳送 在合體狀態下使用超級技能，R-T會一分為二，將底座留在原地，自身獲得移動加速，且普通攻擊變成範圍傷害。只要摧毀兩者之一，R-T就會被擊倒。 R-T進行普通攻擊的同時，底座也會發起攻擊。R-T和底座的普通攻擊都可以標記敵人。分離狀態下，R-T的底座獲得減傷效果。 分離狀態下使用超級技能，R-T會將自己傳送到底座所在的位置，與底座合體。同時恢復生命值並獲得暫時的減傷效果。

武裝配件：線性傳輸 分離狀態下，R-T向底座發射訊號，對沿途的敵方英雄造成傷害，並使其減速。

武裝配件：駭客入侵 立刻觸發敵方英雄身上的所有標記，對其造成傷害。

能力之星：機底記錄 分離狀態下，R-T和底座受到的傷害減少35%。

能力之星：高速運算 標記的持續時間延長3秒。



全新英雄：葳洛（神話）

普通攻擊：燈籠咒術 葳洛拋出她的燈籠，對攻擊範圍內的敵人造成持續傷害。

超級技能：鬼迷心竅 葳洛丟出一隻秘法蟲，如果命中敵方英雄，則使該英雄回滿生命值。同時該英雄在短時間內會受到葳洛控制，在此期間，葳洛可以操控該英雄，但只能使用普通攻擊。在被控制期間，該英雄的隊友會暫時將其視為敵方目標。被控制狀態的結束條件：該英雄生命值低於最大生命值的30%時，或4秒後。

武裝配件：當局者迷 葳洛下一次普通攻擊命中時會立即造成全額傷害，而不是造成持續傷害。同時傷害提升30%。

武裝配件：潛形匿影 葳洛進入潛伏狀態，持續2秒。潛伏期間葳洛無法被敵人瞄準，但也無法進行任何操作。

能力之星：盲目狂戀 燈籠咒術還會使被命中英雄的裝彈速度減慢25%。

能力之星：痴心絕對 被鬼迷心竅操控的敵人移動速度提升75%。



全新造型

遊客中心之謎主題季：亂鬥執照系列造型 硬漢管家（艾爾普里莫造型，亂鬥通行券第1階，79寶石） 緋紅R-T（R-T造型，亂鬥通行券第70階，149寶石） 黑蝶千金（小辣椒造型，星光聯賽，25000星徽點數或149寶石） 蓋世神探（蓋瑞造型，79寶石） 蓋世神探黑白版（蓋瑞造型，29寶石，需先擁有蓋世神探） 街貓教父（狂牛造型，149寶石）

妖怪氏族 鬼怪童子（歐提斯造型，149寶石） 熾焰天狗（爆破麥克造型，149寶石） 狐面女子（蘿拉造型，149寶石）

模組重製 兔兔佩妮（佩妮造型，79寶石） 黑兔佩妮（佩妮造型，10000星徽點數或79寶石） 狸貓大變身（潔西造型，149寶石） 水槍大作戰（潔西造型，79寶石）

更多造型！ 粉粉鈴鐺（納妮造型，79寶石）|復活節 魔毯蘇丹（卡爾造型，149寶石）|新春亂鬥 流行歌姬（珍娜造型，79寶石） 闇魂騎士（法蘭克造型，149寶石）|Supercell Make 監察戰警（R-T造型，29寶石） 蠑螈小淘氣（葳洛造型，29寶石）

閃耀銀/璀璨金造型 格斯 蓋瑞 查斯特 山姆 巴斯特 曼蒂



專精

什麼是英雄專精？

英雄專精是一種全新的遊戲進度系統，它將取代目前的經驗等級。你目前的經驗等級將被保存，可在個人資料介面的歷史資料中查看。

專精功能的機制非常簡單：贏得對戰（包括榮耀聯賽、星光聯賽和戰隊聯賽對戰）即可獲得所用英雄的專精點數。

獲得的專精點數會根據你目前的獎盃數、星光聯賽RANK以及是否為某場對戰的MVP而有所不同。你的獎盃數/星光聯賽/戰隊聯賽RANK越高，獲勝時能贏得的專精點數就越多。根據我們之前對於任務的經驗，我們知道：要推出既有意義（有人要解傳球任務嗎！），還要以獲勝為導向的任務有多難。因此，我們決定僅以「獲勝」，而不是其他特定要求作為獲取專精點數的標準。

玩家如果在某場對戰中是MVP，則可額外獲得20%的專精點數。

其他須知內容：

所有玩家的初始專精等級都是1級

每個英雄都有自己專屬的專精點數（和等級）

專精點數（和等級）只會增加/提升，戰敗不會失去專精點數。

專精不會重置

每天可獲取的專精點數有上限（和之前的經驗等級類似），這是為了讓大家不要玩得太累！ 如果達到這個上限，那就快去休息一下吧。



*關於這個決定，我們還想再補充一點：我們的目標是創建一個兼容的、所有玩家都可參與其中的系統，而不是一個只有少數玩家關心的全新系統。這背後的邏輯是，如果你花了足夠的時間玩某個英雄，使其專精等級達到最高，那你就更有可能在此過程中提升使用該英雄的水準。

你可以透過英雄專精獲得什麼？

一款可顯示在開戰介面和玩家資訊介面的酷炫新頭像。

每達到一個專精等級都可解鎖一次性獎勵，具體取決於英雄的稀有度（部分稀有度英雄的專精等級獎勵更豐厚）。

專精等級較低時解鎖的獎勵是與遊戲進度相關的，例如：金幣、能量點數、英雄積分。星虹英雄積分僅可透過星虹英雄的專精歷程獲得。

專精等級較高時解鎖的獎勵為專屬裝飾物品（全新表情、另一款對應英雄的玩家頭像，以及全新個性裝飾 - 稱號！）

全新開戰介面

自2018年《荒野亂鬥》正式上線以來，我們幾乎沒有調整過開戰介面。因此，我們認為現在是時候對開戰介面進行一些優化了。全新的開戰介面會顯示飛入動畫，隨後會顯示該局對戰中所有玩家的「亂鬥名片」。在不同的遊戲模式中，開戰介面的顯示會有些許區別。

亂鬥名片

亂鬥名片中包含玩家預設的資訊和玩家設定的自訂元素。亂鬥名片上顯示的具體內容有：

玩家名稱（可顯示顏色） 你的帳號名稱

玩家稱號* 解鎖於專精歷程最後一階獎勵 解鎖後可用於任意英雄

聲望等級 需要先解鎖

專精等級 顯示你目前所使用英雄的專精等級

帶有造型的英雄 顯示目前英雄和你為目前英雄選擇的造型

表情 可使用任意已解鎖的表情，包括特定英雄的表情

玩家頭像 可使用任意已解鎖的頭像，一次可以使用兩個



專屬裝飾物品

表情

所有英雄的捂臉表情（專精歷程）

R-T表情

緋紅R-T表情

葳洛表情

造型表情：黑蝶千金、蓋世神探、硬漢管家、街貓教父、粉粉鈴鐺、流行歌姬、魔毯蘇丹、狐面女子、熾焰天狗、鬼怪童子、靈魂騎士、藍鯨看守者、胡桃鉗衛兵、黑化淘氣鬼、深淵獵人、鷹神荷魯斯、神鬼戰士、超世代DJ

活動表情：復活節、聖派翠克節、新春亂鬥（2款表情）、流行歌姬、電競賽事英雄（2款表情）、兔兔佩妮、黑兔佩妮

全新噴漆

亂鬥通行券（2款）

英雄噴漆：格爾、奔騰、阿魯、葛蕾特、拉夫、蓓爾、霸子、蘿拉、異芙、范、珍娜、歐提斯、山姆、巴斯特、曼蒂、R-T

造型噴漆（6款）

活動噴漆（6款）

玩家頭像

亂鬥通行券（2款）

所有英雄的專屬玩家頭像（專精歷程）

造型相關玩家頭像（5款）

活動相關玩家頭像（7款）

全新：稱號

66個全新稱號（透過專精歷程獲取）

平衡性調整

加強

沙迪

普通攻擊傷害從860提升至900

因為之前的調整和地圖池的原因，沙迪偏弱勢一陣子了。提升普通攻擊傷害能讓他有效對付更多英雄，同時維持超級技能的功能性。經過這次調整後，沙迪還會不會繼續沉睡呢？讓我們拭目以待。

拜倫

普通攻擊的裝彈速度從1.6秒加快至1.45秒

經過之前裝彈速度的削弱後，人見人愛的蛇油販子生意變差很多。雖然我們不想讓拜倫像之前那樣全面，但顯然之前那一刀砍太大了。因此，我們將上次的削弱回調一半，這樣應該能讓他在某些情況下成為更好的選擇。

削弱

蓋瑞

超級技能不能再瞬間傳送隊友

無腦傳送再見！蓋瑞能和其他英雄組成各種無腦組合，最常見的就是蓋瑞、賈姬和鷹獵人爆的3人組。雖然我們很喜歡蓋瑞自己使用超級技能秀出的各種神操作，但我們不希望他的超級技能也能作用於他的隊友。

山姆

超級技能傷害從1400降低為1200

咚、咚...等等，我在上次的更新詳情裡講過這個笑話。好吧，手握指虎的山姆在對付低生命值英雄時，有點太強了。調整過後，山姆需要貼近對方並花點時間才能擊倒對手。

歐提斯

基礎生命值由3400降低至3200

大家有過這種經驗嗎？當你在星光聯賽中最後一個選英雄時，你的大腦一片空白，但突然你看到一個像烏賊一樣、會吐墨水，能讓人沉默的生物向你走來，同時背景裡還有仙女在跳舞。

應該不是只有我吧？

不管怎樣，歐提斯在上個版本中太過全面了，尤其是在高等級對戰中。

幾乎沒有能限制歐提斯發揮的地圖和對戰，所以降低他的生命值，會讓歐提斯不能像之前一樣在每場對戰中都順順利利，同時也不會影響到他的全面性。

葛羅姆

基礎傷害從1160降低為1060

由於他的輸出能力，他一直是大多數地圖上首選的投擲角，隨著加回不可摧毀牆壁的變化，這一點將更加明顯。因此把他的傷害調低，應該能讓其他投擲角也有希望登場。

波可

基礎生命值從4000降低為3700

波可的單獨作戰能力有點過於優秀了，這次更新對牆壁的調整會放大這一點。對已經有這麼多恢復手段的英雄來說，他實在不需要這麼多的生命值，因此我們下調了一點。

重製

鷹獵人爆

武裝配件「超級圖騰」不再自動為超級技能蓄能，而是使圖騰範圍內友軍的超級技能蓄能速度提升50%

「超級圖騰」的範圍變大100%

鷹獵人爆的「超級圖騰」一直以來都有點垃...我的意思是「有點問題」。之前這個武裝配件主要是搭配納妮使用，現在則是讓蓋瑞/鷹獵人爆/x三人組戰術得以成形。雖然看起來還不錯，但「超級圖騰」幾乎不提供任何反制能力，在對戰中面對這個武裝配件的玩家體驗也很差。

重製後，「超級圖騰」能鼓勵玩家主動出擊，透過命中敵人來獲得收益，而不是像之前那樣一動不動站在「超級圖騰」範圍內，這個樣應該能提升雙方的遊戲體驗。希望這個調整能減少對戰中的爆式無聊策略。

全新常駐欄位：社群活動

我們將在本次更新中推出全新常駐活動欄位，此活動欄位將在350盃解鎖，每天共有2個遊戲模式循環出現。玩家可透過社群平台投票，為下個主題季選擇不同的遊戲模式。

第一次推出的遊戲模式是：

亂鬥擂台

亂鬥籃球

不可摧毀的牆壁強勢回歸

不可摧毀的牆壁強勢回歸，它會出現在大多數舊地圖中。在《荒野亂鬥》早期，玩家們都知道不可摧毀的牆壁。如果你不知道也沒關係。顧名思義，它們就是牆壁，不能被摧毀的牆壁，就這樣。我們希望透過重新推出不可摧毀的牆壁，再加上部分平衡性調整的實裝，為遊戲帶來不一樣的變化，讓部分地圖對短射程或投擲類英雄更友善。請注意：不可摧毀的牆壁在亂鬥足球和亂鬥籃球的加時賽時，也不會被摧毀。

地圖

我們決定對地圖進行一些調整：我們會保留每個遊戲模式中最棒的5張地圖。

同時，我們決定將每個遊戲模式的地圖池從7張增加至8張，這代表如果你只在特定幾天進行遊戲（如週末），你每週仍然可以玩到不同的地圖。為了完善地圖池，我們將重新推出一些經典地圖，同時推出由玩家社群創作的全新地圖。

新的社群活動欄位中，每個遊戲模式會有4張地圖參與輪換，2個模式總共8張，且活動欄位的地圖都會是全新地圖：這些地圖的創作參考了玩家社群對亂鬥擂台地圖提出的建議，每一張新地圖都更加獨特，當然也包括一張備受爭議的地圖：淒涼島嶼。

我們還將所有亂鬥擂台地圖的重生地點往前移動，以節省大家的寶貴時間，讓玩家可以更快進行交戰。新的亂鬥籃球地圖也是採用類似的做法：由於舊地圖設計空間過小，導致很多地圖感覺起來都差不多，甚至一模一樣。新地圖的設計有更明確的區別，且或多或少帶一些明顯的版本特點。

亂鬥籃球 閃亮舞台（New） 籃球堡壘（New） 鋼鐵屏障（New） 綠色草地（New）

搶星大作戰 已啟用 夾心蛋糕 神殿廢墟 酷熱地帶 神秘流星 運河水道 十字路口（New） 無所遁形（New） 鋼鐵對峙（New） 已停用 格格不入 草叢迷蹤 紫色天堂（僅針對友誼賽）

亂鬥足球 已啟用 後院球場 精準射門 綠蔭球場 超級海灘 沙灘足球 綠茵場上 圓周運動（New） 鋼鐵障礙（New） 已停用 中心舞台 陽光球場

亂鬥擂台 鋼鐵核心（New） 淒涼島嶼（New） 四湖搏鬥（New） 打地鼠（New）

寶石爭奪戰 已啟用 水晶遊戲場 咻咻作響 寶石要塞 堅石礦井 礦車狂奔 鋒利銳角 四門激戰（New） 堅固中心（New） 已停用 深淵餐廳 地下礦坑

金庫攻防戰 已啟用 遙遠的橋 燙手山芋 轟隆峽谷 維修站 安全區域 掩護眾人 對角攻防（New） 中心控制（New） 已停用 肆虐龍捲風 蜿蜒襲擊

據點搶奪戰 已啟用 平行遊戲 灼熱火圈 甲蟲決鬥 開放空間 一分為二 三位一體 交通擁堵（New） 鋼鐵掩護（New） 已停用 重裝對決 搖桿混戰

極限淘汰賽 已啟用 藏寶地點 金臂峽谷 搖滾蓓爾 空曠荒野 烈焰鳳凰 潺潺流水 治癒中場（New） 步步為營（New） 已停用 長堤水岸 全新視角

荒野生死鬥 已啟用 幽暗溪流 焦黑大地 石牆亂鬥 饑荒盛宴 酸蝕湖泊 雙重麻煩 硬性極限（New） 蒼翠之柱（New） 已停用 幽暗通道 洞穴迷宮

排位賽（星光聯賽/戰隊聯賽） 搶星大作戰：運河水道、神祕流星、無所遁形 亂鬥足球：沙灘足球、精準射門、鋼鐵障礙 寶石爭奪戰：堅石礦井、咻咻作響、鋒利銳角 金庫攻防戰：轟隆峽谷、安全區域、中心控制 據點搶奪戰：一分為二、灼熱火圈、鋼鐵掩護 極限淘汰賽：烈焰鳳凰、空曠荒野、搖滾蓓爾



地圖場景調整

新增： 遊客中心（New） 頂層球場（New）|亂鬥籃球 塔拉的市集

移除： 莫提斯的暗夜工坊（常規） 莫提斯的暗夜工坊（荒野生死鬥） 幽靈詭站 冰雪大飯店 格鬥遊戲



更新英雄分類

根據玩家社群的建議，我們決定透過本次更新在現有英雄分類的基礎上進行完善，讓英雄分類更細化。

輸出型

輸出型英雄在遊戲中的主要作用是對敵方隊伍和目標造成傷害，如果不加以限制，他們將對敵方隊伍造成持續威脅。輸出型英雄可以造成很高的持續傷害或爆發傷害。他們通常很全面，既能輸出傷害，也有不錯的生存能力。因為其高傷害的特點，輸出型英雄是對付坦克型英雄和刺客型英雄的最佳選擇，但他們會被射手型英雄和壓制型英雄反制。

刺客型

刺客型英雄的技能組中會有技能可以讓他們快速接近目標，並以高爆發傷害終結對手。大部分刺客型英雄的生命值相對較低，需要依靠操作技巧來生存或擺脫困境。但沒被特別針對的話，刺客型英雄可以憑一己之力消滅敵方隊伍後排。刺客型英雄是射手型英雄和壓制型英雄的剋星，並對勝負有舉足輕重的影響，但是他們會被坦克型英雄剋制，而且需要小心輸出型英雄的威脅。

射手型（New）

射手型英雄可以在遠距離造成大量傷害。他們通常發射單發子彈，且攻擊速度和裝彈速度較慢。射手型英雄的生命值無法為其生存提供可靠的保證，但大部分射手型英雄都有用來逃離與其他英雄近戰交鋒的技能。射手型英雄和大多數類型英雄進行遠程交戰時都能佔據上風，但他們缺乏對付坦克型英雄所需的持續輸出能力。在近戰時，他們會被其他所有類型的英雄剋制。也因為其生命值較低，射手型英雄一旦進入刺客型英雄和壓制型英雄的火力範圍，就很容易被解決。

壓制型（New）

壓制型英雄可以投擲或發射能越過障礙物和牆壁的子彈，因此他們能非常有效利用環境。他們一般生命值較低，同時兼具控場型英雄和輸出型英雄的特點。壓制型英雄缺乏爆發輸出和控制能力，因此他們很難解決坦克型英雄和刺客型英雄。但他們利用障礙物的獨特能力會為對手帶來不少麻煩，在他們的持續輸出面前，對手想恢復生命值也會變得非常困難。

坦克型

坦克型英雄能承受大量傷害，一是因為他們擁有遊戲中最高的血量；二是因為他們的主被動技能往往能確保他們的生存能力。通常坦克型英雄在近戰中非常強大，他們是刺客型英雄的頭號剋星。如果能拉近距離，坦克型英雄在和壓制型英雄或射手型英雄交戰時就有較高的勝算。但他們很容易被具有高輸出能力的輸出型英雄剋制。

輔助型

輔助型英雄的主要技能擅長以不同的方式幫助隊伍。他們既可以治療隊友，也可以透過其他能力來幫助或增強友方英雄，提升團隊獲勝的機率。輔助型英雄往往缺乏爆發傷害，但他們有較高的生命值和/或不錯的生存能力。他們常常被有高爆發能力的英雄針對，主要包括輸出型英雄、刺客型英雄、射手型英雄和坦克型英雄。

控場型（New）

控場型英雄的主要技能往往用來控制地圖上的某些特定區域。他們可以使用範圍傷害技能主動或被動地封鎖區域，透過限制敵方進入特定位置，為隊伍帶來優勢。控場型英雄往往生命值較高，不同英雄之間的爆發能力和持續輸出能力差異較大。

問題修復

修復一些造型視覺特效問題

修復一些遊戲內文字問題

修復部分表情在聊天中沒有顯示動畫的問題

其他