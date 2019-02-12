在荒野亂鬥世界中，要如何做才能讓遊戲進度有保障呢？
更換不同系統的手機/平板遊戲進度該怎麼接續下去？
快跟著以下步驟了解了解吧！
（遊戲進度首次綁定Supercell ID還能獲取法師保力造型唷！）
步驟1：點擊遊戲畫面右上方（三條線）
步驟2：點擊SUPERCELL ID下方的「連結」
步驟3：尚未註冊SUPERCELL ID，點擊「立即註冊」
（若已註冊過請直接跳至步驟9）
步驟4：點擊「下一步」
步驟5：於欄位中輸入要綁定遊戲進程的e-Mail
(兩次輸入需一致）
步驟6：點擊「註冊」
步驟7：於步驟5輸入的e-Mail信箱中查看驗證碼
步驟8：輸入驗證碼後，點擊「提交」完成註冊
步驟9：完成註冊後，於SUPERCELL ID頁面，點擊「登入」，依照指示進行登入
遊戲進度成功綁定SUPERCELL ID，會解鎖保力的法師保力造型
於設定中查看，SUPERCELL ID按鈕會顯示為綠色
小提醒1：Facebook帳號無法綁定遊戲進度，只是登入後可以查看好友。
小提醒2：每個Supercell ID只能綁定一個荒野亂鬥的遊戲進度，不同遊戲進度需透過不同的Supercell ID進行綁定。
小提醒3：iOS系統裝置可用Game Center帳號綁定遊戲進程；Android系統裝置可用Google帳號綁定遊戲進程，
但更換不同系統裝置時需要使用Supercell ID才能轉移遊戲進度。
小提醒4：遊戲進程綁定Supercell ID後，
若為iOS系統裝置且先前綁定過Game Center帳號，則Game Center帳號會自動失效。
若為Android系統裝置且先前綁定過Google帳號，則Google帳號會自動失效。
小提醒5：若未看到Supercell ID按鈕，但想綁定Supecell ID，建議於遊戲內聯繫玩家支援團隊（設定中點擊幫助與支援，並選擇問題選項再進行提問）。
小提醒6：請妥善保管並記住Supercell ID綁定遊戲進程使用的e-Mail，玩家支援團隊無法查詢到您用來綁定遊戲進程的e-Mail。