Hey Chief!

The Clash of Clans World Championship finals are this weekend! And to make the event even more special, we’ve planned some cool watch party locations where you can enjoy the finals livestream together with your friends and other Clashers. If you’re close by, these could be a great place to enjoy the show! All times are local time.



Jakarta, Indonesia

Venue: Warunk Upnormal Fatmawati



Address: Jl. RS. Fatmawati Raya No.12, RT.1/RW.5, Gandaria Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia



Dates: 23.09 / 24.09 / 25.09



Doors open: 13:00~20:00



Stream starts: 14:00



Signup: https://supr.cl/ClashFestID

Jakarta, Indonesia

Venue: MALACCA TOAST KEDOYA



Address: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia



Dates: 23.09 / 24.09 / 25.09



Doors open: 14:00~01:00



Stream starts: 14:00



Signup: https://supr.cl/ClashFestID

Manila, Philippines

Venue: Flight 88



Address: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines



Dates: 23.09 / 24.09 / 25.09



Doors open: 15:00~02:00



Stream starts: 15:00



Signup: https://forms.gle/e2rwG25Ku7j9...

Seoul, Korea

Venue: Ons. Coffee

Address: 59, Jandari-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea



Dates: 24.09 / 25.09



Doors open: 15:00~20:00



Stream starts: 16:00



Signup: https://www.event-forms.com/

Singapore

Venue: Pop Mart Flagshipstore



Address: Pop Mart Flagship store Funan, #01-02



Dates: 23.09 / 24.09 / 25.09



Doors open: 23rd and 24th: 16:00 ~ 20:00 (25th:16:00 ~ 18:00)



Stream starts: 15:00



No signup needed



Taipei, Taiwan

Venue: Borges Place



Address: No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan



Dates: 24.09 / 25.09



Doors open: 15:00~02:00



Stream starts: 15:00



Signup: https://forms.gle/NqTDs5MRKKXuMv8o8

Tokyo, Japan

Venue: Akihabara Esports Square



Address: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo



Dates: 24.09 / 25.09



Doors open: 15:00 - 6:00



Stream starts: 16:00



Signup: https://forms.gle/nk6rL2ygPar6...

Berlin, Germany

Venue: LvL Gaming



Address: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Germany

Dates: 23.09 / 24.09 / 25.09



Doors open: 09:00~02:00



Stream starts: 9:00



No signup needed



London, U.K.

Venue: Melt Down



Address: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, Royaume-Uni



Dates: 23.09 / 24.09 / 25.09



Doors open: 08:00~02:00



Stream starts: 8:00



No signup needed



Madrid, Spain

Venue: Elite Gaming Center



Address: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain



Dates: 23.09 / 24.09 / 25.09



Doors open: 09:00~22:00



Stream starts: 9:00



No signup needed



Paris, France

Venue: Melt Down



Address: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France



Dates: 23.09 / 24.09 / 25.09



Doors open: 09:00~02:00



Stream starts: 9:00



No signup needed



Rome, Italy