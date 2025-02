Die Bauarbeiterbasis ist als Ort konzipiert, in dem Dinge im Vergleich zum Heimatdorf schneller und fokussierter ablaufen. Es ist ein Ort, an dem man sich direkt einer Herausforderung stellen kann und schnell reagieren muss. Schon früh merkt man, dass man durch die ausgeklügelte Platzierung von Fallen dabei zusehen kann, wie diese dem Gegner ordentliche Schwierigkeiten bereiten. Auch jede Truppe, die man platziert, fühlt sich bedeutsam an.





Nachdem die Bauarbeiterbasis jedoch größer wurde und mehr Level hinzukamen, fühlte sie sich nach einiger Zeit an wie ein weniger komplexes Heimatdorf. Unser Duellformat kann sich hier und da zu zufallsbedingt anfühlen: Manchmal spielt man schlecht und gewinnt, und manchmal macht man absolut alles richtig und verliert trotzdem. Es gibt noch weitere Dinge, mit denen wir und – wie wir sicher wissen – auch ihr nicht zufrieden seid.





Wir denken, dass die Bauarbeiterbasis eine radikale Überarbeitung nötig hat, um sie zu dem zu machen, was sie ursprünglich sein sollte. Es gibt viel cooles Zeug in der Bauarbeiterbasis und wir werden herausfinden, wie wir dem Ganzen eine einzigartige Gameplay-Identität verleihen können. So wollen wir dafür sorgen, dass Spieler die Bauarbeiterbasis unabhängig von anderen Teilen des Spiels gerne besuchen und auf ihre stetige Erweiterung gespannt sind. Wir wollen nicht, dass die Bauarbeiterbasis ein Ort ist, an dem Leute nur arbeiten, weil er Vorteile fürs Heimatdorf einbringt. Dies ist eine der größten Herausforderungen auf der To-do-Liste unseres Teams und wir freuen uns darauf, uns ihr zu stellen. Die Arbeit an der Clanstadt hat uns beigebracht, dass wir etwas erschaffen können, das über große Gameplay-Änderungen verfügt, ohne dass es dabei die Clash of Clans-Identität verliert.