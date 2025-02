Es gibt ein neues Community-Ereignis, und dieses Mal geht es darum, MEHR zu tun und MEHR zu verdienen!

Während dieses Ereignisses werden wir den Prozentsatz der Zerstörung bei Multiplayer-Angriffen im Heimatdorf JEDES SPIELERS verfolgen! Jedes Mal, wenn ihr einen Multiplayer-Angriff durchführt, trägt eure Zerstörungskraft zum Fortschreiten des Ereignisses bei. Außerdem wird der Einsatz der Barbaren-Truppe "Free Kicker" in euren Angriffen den Verlauf des Ereignisses erhöhen (ja, ihr müsst sie einsetzen)!

Sobald eine bestimmte Gesamtzahl an Zerstörungen erreicht ist, wird ein Meilenstein freigeschaltet, und ihr erhaltet eine Belohnung! Es wird insgesamt 5 Meilensteine geben, also könnt ihr bis zu 5 verschiedene Belohnungen gewinnen!

Interessiert? Lies unten für alle Details zum Event!

Details zum Ereignis:

Beginn: 23. Mai 2024, 10:00 Uhr MESZ (UTC+2)

Ende: 31. Mai 2024, 10:00 Uhr MESZ (UTC+2)

Meilensteine und Belohnungen:

Nr. 1 – 37,5 Mio. Gesamtzerstörung

Nr. 2 – 75 Mio. Gesamtzerstörung

Nr. 3 – 150 Mio. Gesamtzerstörung

Nr. 4 – 225 Mio. Gesamtzerstörung

Nr. 5 – 300 Mio. Gesamtzerstörung

Der Posteingang im Spiel verschafft dir einen Überblick zum Ereignisfortschritt. 👇