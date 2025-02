Wann findet es statt?

Das Turnier beginnt am 24.01.2022 und wird über einen Zeitraum von 7 Tagen gehen. Das Halbfinale und Finale findet am Sonntag, den 30.01.2022 ab 17:50 Uhr statt und wird Live von Noobs_iMTV gestreamt. (Genaueres zu den Daten steht im Regelwerk)

Bitte meldet euch nur an, wenn ihr sicher seid, dass ihr in diesem Zeitraum spielen könnt!



Clash on!