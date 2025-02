Hey Häuptlinge,

wie viele von euch kürzlich festgestellt haben bringt jedes Update auch Verbesserungen der Lebensqualität in Clash of Clans mit sich. Diese Änderungen entspringen aus Beiträgen, Kommentaren, E-Mails, etc. von euch der Community.

Während wir an unserem nächsten Update arbeiten, wollten wir ein bisschen transparenter über zusätzliche Änderungen sein, die wir gerne im Spiel implementiert sehen würden. Hier kommt ihr ins Spiel.

Dieser Thread wird eine Wunschliste der Änderungen sein, die ihr gerne im Spiel implementiert hättet, und du glaubst, dass dies die "Lebensqualität" für Clash verbessern würde. Änderungen umfassen Dinge wie das Verbessern der Benutzeroberfläche auf eine bestimmte Weise oder das Hinzufügen einer bestimmten Funktionalität zum Gameplay. Inhalte wie neue Verteidigungen, neue Einzelspieler-Missionen oder neue Truppen zählen nicht als Änderungen.