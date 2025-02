Sei bereit für 4 Phasen des Wettbewerbs!

Phase 1: Ladder (10.-20. August)

Alle vollständig registrierten Teams werden in einem Ranglistenwettbewerb platziert, wo sie jederzeit nach einem Match mit anderen Teams in der Rangliste suchen können. Teams können innerhalb von 24 Stunden bis zu 6 Ranglistenspiele spielen. Die Teams werden nach Ranglistenpunkten eingestuft und erhalten oder verlieren Punkte basierend auf den Spielergebnissen und ihrer Platzierung im Vergleich zu ihrem Gegner. Zum Beispiel: Wenn ihr ein Top-Team schlägt, können ihr mehr Punkte erhalten, als wenn ihr ein Team unter euch in der Rangliste schlägt.

Am Ende der Ladder-Play-Periode steigen die 64 besten Teams in Phase 2 auf!

Phase 2: Double Elimination (27. August)

In Phase 2 treten 64 Teams in der Double-Elimination gegeneinander an, bis 16 Teams übrig bleiben. Diese 16 Teams steigen in Phase 3 auf!

Phase 3: Swiss (3. September)

In der Swiss-Phase spielen die 16 verbleibenden Teams jeweils in bis zu 5 Kriegen. Hier beginnt die Preisvergabe in den Championship Qualifiers, wobei jedem Team, das diese Phase erreicht, mindestens 5.000$ garantiert sind! Die 8 Teams, die 3 Kriege gewinnen, kommen weiter, aber die 8 Teams, die 3 Kriege verlieren, werden eliminiert.

Phase 4: Double Elimination (10. September)

Die 8 Teams, die in Phase 4 aufsteigen, treten in einem Double-Elimination gegeneinander an, bis nur noch 4 Teams übrig sind. Diese 4 Teams erhalten jeweils Goldene Tickets für die Teilnahme an den World Finals in Helsinki, Finnland, vom 23. bis 25. September. Außerdem gewinnt jedes der 8 Teams, welches Phase 4 erreicht hat, mindestens 20.000$!

Die 4 Golden-Ticket-Gewinner können bei den World FInals noch viel mehr gewinnen, wo sie auf die 4 Teams treffen, die sich durch von der Community organisierte Turniere qualifiziert haben!