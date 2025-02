Dieses Jahr freuen wir uns sehr, Spieler UND Fans wieder zu einem Live-Event von Clash of Clans begrüßen zu dürfen! Die Gewinner des Goldenen Tickets reisen nach Helsinki, Finnland, um am Finale der Weltmeisterschaft teilzunehmen, und die Fans können Tickets kaufen, um persönlich dabei zu sein und die ganze Aktion LIVE zu erleben!

Jedes Ticket gilt für alle drei Tage der Clash of Clans World Championship Finals, PLUS alle drei Tage der Clash Royale League World Finals, die am selben Wochenende am selben Ort stattfinden. Wir werden im August weitere Informationen über Tickets und den Austragungsort haben, wenn die World Finals näher rücken.



Wie immer werden die World Finals live auf den offiziellen Twitch -, YouTube - und Facebook -Kanälen von Clash of Clans übertragen, wo ihr jeden Krieg im Bracket verfolgen könnt! Mit den World Finals 2022, die die Rückkehr des Live-Clash of Clans-Wettbewerbs vor Ort markieren, können wir es kaum erwarten zu sehen, was diese Kriege bringen!



Wer casted dieses epische Event? Abwarten und sehen! Bleib dran für weitere Ankündigungen in den kommenden Wochen.



Schau dir auch diesen Freitag um 14:00 Uhr UTC noch einmal vorbei, um die offiziellen Turnierregeln für 2022 und eine Liste mit FAQ zu erhalten, die dir auf deiner Reise zum World Finals helfen können. Und wie immer, bleibt auf unseren Esports-Twitter - und -Instagram -Seiten auf dem Laufenden, um weitere Informationen zum Clash of Clans-Wold Finals zu erhalten!



CLASH ON!