Das Clash of Clans Weltfinale ist das Ereignis, bei dem der allererste Weltmeister gekürt wird. Wir könnten nicht aufgeregter sein, wenn ShenZhou und INTZ Seite an Seite mit den 6 anderen Clans stehen und um ihren Anteil am Preispool von $1.000.000 kämpfen. Vielen Dank an alle, die ihre Stimme abgegeben haben!

Holt euch jetzt eure Tickets und verpass nicht diese aufregende Gelegenheit dabei zu sein, wenn Clash Geschichte geschrieben wird!

Wir sehen uns in Hamburg!