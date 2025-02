Die Anmeldefrist endet am 7. September um 16:00 Uhr. Stelle sicher, dass sich dein gesamtes Team bis dahin angemeldet hat! Die Stufe 1 der Rangliste beginnt kurz danach um 18 Uhr und läuft bis zum 17. September um 18 Uhr. Nach Ablauf der 10 Tage ziehen die 128 Teams mit der höchsten Punktzahl in Phase 2 ein.

Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, sieh dir den FAQ-Artikel und das offizielle Regelwerk an. Wenn deine Fragen immer noch nicht beantwortet sind, wende dich bitte an unsere Turnieradministratoren. Bitte beachte, dass die Turnieradministratoren keine Hilfe bei Anfragen leisten können, die nicht mit dem Turnier in Verbindung stehen, z. B. bei In-App-Käufen oder Kontoproblemen.



Haltet dich durch Clash of Clans Ingame Esports Tab, Twitter und Instagram auf dem Laufenden über alles, was #ClashWorlds betrifft! Viel Glück für alle teilnehmenden Clans!



Clash On!



- Das Clash of Clans team.