Clash of Clans ist jetzt Teil der brandneuen ESL Mobile! Tritt gegen Spieler aus ganz Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika an und kämpfe um einen Anteil am Preispool von über 200.000 $. Die ESL Mobile Open Spring 2021 Saison beginnt am 12. April und umfasst zwei Ladder und zwei Play-In Möglichkeiten.

Die Besten der Besten ziehen in die ESL Mobile Challenge ein, wo sie um die regionale Vorherrschaft und den Titel des ESL Mobile Champions kämpfen werden! Die nordamerikanischen und europäischen/MENA-Gewinner erhalten außerdem einen Wildcard Platz für den Clash of Clans World Championship Last Chance Qualifier.

Besuche esl.gg/mobile, um dich anzumelden und noch heute anzutreten!