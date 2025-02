Nur du kannst 2 Clans die Chance geben, am Finale der Clash Worlds teilzunehmen und um die Chance auf den Preispool von $1.000.000 zu kämpfen! Auf der Weltbühne der ESL One Arena in Hamburg, Deutschland, kämpfen vom 25. bis 27. Oktober, 8 Clans gegeneinander, um zu beweisen, welcher Clan der beste der Welt ist. In den letzten 6 Monaten haben 6 Clans bei den monatlichen ESL Qualifikationsturnieren in Katowice, Polen um einen Platz im Weltfinale gekämpft. Allerdings werden 2 Clans von der Community als Wildcards gewählt und hier kommst du ins Spiel.

Nächste Woche werden wir die Abstimmung starten, wo du deine Entscheidung treffen kannst. Aber wir schicken nicht IRGENDEINEN Clan, wir wollen sicherstellen, dass die beiden Wildcard Clans das Zeug dazu haben, gegen die Besten der Welt zu kämpfen.



Nachfolgend findest du die Profile der Wildcard Clans. Diese Clans haben in den ESL Qualifikationsturnieren sehr gut gekämpft, konnten sich aber kein Goldenes Ticket im Finale sichern oder waren hervorragende Konkurrenten in verschiedenen von der Community geführten Clankriegsligen. Wähle sorgfältig, da du nur ein einziges Mal abstimmen kannst und dies nicht mehr geändert werden kann.

Wir sehen uns in Hamburg! Bis dahin.... lern die Wildcard Teams kennen!