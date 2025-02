Liebe Clasher,



Nach dem Erfolg des letzten Jahres wollen wir euch wieder kämpfen sehen, um uns zu zeigen, wie stark die neuen Teams da draußen sind. Deshalb kehrt das Clash Worlds Warmup Turnier dieses Jahr mit einem Preispool von 30.000 $ zurück.



Wir suchen die besten 8 Teams aus 4 open Brackets mit jeweils maximal 256 Teilnehmern. Die zwei besten Teams aus jeder Gruppe erhalten einen Platz im Clash Worlds Warmup Turnier!



Macht euch bereit, denn die Qualifikationsturniere stehen vor der Tür! Die Termine für die open Brackets sind der 12., 13., 19. und 20. Februar. Worauf wartet ihr noch?



Wenn ihr es unter die besten 2 jeder Gruppe schafft, habt ihr euch einen Platz in Tag 1 der Warmup-Playoffs am 27. Februar, verdient. In diesem Jahr werden wir ein System mit einem upper/lower Bracket verwenden, sodass die Teams nicht schon nach einer einzigen Niederlage ausscheiden.



Tag 2 der Warmup-Playoffs findet am 5. März mit den Halbfinalspielen des upper Bracket und den Viertelfinalspielen des lower Bracket statt, bevor am 6. März Tag 3 folgt. An diesem Tag werden alle verbleibenden Spiele bis zum großen Finale ausgetragen, das den Sieger ermitteln wird.



Melde dich jetzt bei AppGrade an und finde das komplette Regelwerk und Informationen über das Turnier auf dem Discord-Server.

AppGrade

Discord



Die Warmup-Playoffs werden Live übertragen. Bleibt dran für weitere Informationen!