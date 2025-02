Dieses neue Feature wird nicht nur den Dorfbau grundlegend verändern, wir haben auch einen der Hauptcharaktere von Clash of Clans radikal verändert und ihn in eine schlagkräftige Truppe verwandelt, vor der man sich in Acht nehmen muss! Richtig, wir sprechen von jedermanns Lieblingszimmermann: der Bauarbeiter!