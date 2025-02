Da das Bauarbeiterbasis-Update bald kommt, können wir es kaum erwarten, zu sehen, welche neuen Strategien entstehen werden! Haltet ein Auge auf die vollständigen Patchnotes, wenn das Update veröffentlicht wird, und wir haben auch ein ganz besonderes Clash On! Entwickler-Video, in dem Mitglieder des Clash of Clans-Spielteams den Vorhang lüften und einige noch nie gesehene Einblicke in die Entwicklung der neuen Bauarbeiterbasis geben!