Während des Gebäckgefecht-Events werdet ihr eine besondere neue Ressource sammeln: Süßes Elixier. Diese zuckersüße Substanz braucht der Koboldbäcker, um seine Plätzchen zu backen. Ihr könnt das süße Elixier in der Lebkuchenbäckerei einsammeln, aber der schnellste Weg, das süße Elixier zu sammeln, ist, die Dörfer der Spieler in den Mehrspielerschlachten zu überfallen. Im Gegensatz zur Mixmanie wird das Süße Elixier zufällig in 3 gegnerischen Gebäuden platziert, anstatt dass es bestimmte Gebäude gibt, die angegriffen werden müssen. Ihr könnt euch also nicht einfach den Weg zu dieser besonderen Ressource Barchern!