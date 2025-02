Willkommen auf der Clash of Clans-Bowlingbahn. Nach den internationalen Regeln für Bowling ist ein "Strike", wenn alle 10 Pins umgeworfen werden. Ein " Turkey " sind 3 Strikes in Folge, und ein "Six Pack" bedeutet nicht, dass du bei deinen beiden Kriegsangriffen 3 Sterne erzielt hast! Es bedeutet, dass du 6 Strikes in einer Reihe erzielt hast!

Gibt es einen besseren Weg, um sicherzustellen, dass du nie mit einem 7-10er Split konfrontiert wirst, als mit dieser brandneuen Einheit, die sich unserer ständig wachsenden Liste von aufrüstbaren Supertruppen anschließt!



Der Super Bowler schreitet so bequem durch den Kampf wie ein Cranker, der mit null Drift die Bahn hinuntergeworfen wird - ja, das waren ein paar Bowling-Ausdrücke, die für den komödiantischen Effekt verwendet wurden. Aber wir schweifen ab...



Wie andere Supertruppen auch, benötigt der Super Bowler mehr Wohnraum, hat höhere Werte und kostet auch mehr in der Ausbildung. Allerdings hat der Super Bowler einen zusätzlichen Vorteil gegenüber seinen Nicht-Superkollegen. Wenn der Super Bowler angreift, prallt seine Felsenkugel ein zusätzliches Mal ab und verursacht so insgesamt 3 Schläge Schaden.